Olvi hakee tuoreella yrityskaupalla kasvua Norjasta ja Ruotsista.

Olvin viennin kasvu tuoreella yrityskaupalla ei ole helppo rasti

Juomayhtiö Olvi kertoi tällä viikolla sopinut hankkivansa 51 prosentin enemmistöosuuden Brewery Internationalista, joka on tunnettu juomien maahantuontiin ja jakeluun erikoistunut yritysryhmä Norjassa ja Ruotsissa. Sopimukseen sisältyy optio hankkia loput osakkeet myöhemmin.

Yritysryhmään kuuluvat panimotuotteisiin keskittyvät Brewery International -yhtiöt sekä laadukkaisiin viineihin ja väkeviin alkoholijuomiin keskittyvät Mission Wine & Spirits -yhtiöt.

Brewery International on yksi johtavista oluen ja muiden premiumjuomien maahantuojista Pohjoismaissa, toimien sekä Ruotsissa että Norjassa. Yritysryhmään kuuluvat molemmissa maissa myös Mission Wine & Spirits -yhtiöt, jotka keskittyvät viinien ja väkevien alkoholijuomien maahantuontiin ja jakeluun.

Yritysosto tukee Olvin mukaan sen strategisia kasvutavoitteita, vahvistaa sen maantieteellistä asemaa Pohjoismaissa ja luo perustan uusille kasvumahdollisuuksille. Kaupan odotetaan toteutuvan tammikuussa 2026.

”Tämä on jälleen yksi askel strategiamme edistämisessä: tavoitteemme on olla halutuin monipaikallinen juomatalo. Yrityskauppa tukee tavoitettamme kehittää monipuolista juomavalikoimaamme ja kasvaa kansainvälisesti brändikumppanuuksien kautta. Meillä on jo vahva jalansija Pohjois-Euroopassa nykyisten kotimarkkinoidemme kautta, ja tämä laajentaa läsnäoloamme Pohjoismaissa entisestään, luoden synergioita nykyisen vientitoimintamme kanssa”, sanoo Olvi-konsernin toimitusjohtaja Patrik Lundell.

Lundellin mukaan yrityskauppa vahvistaa Olvin valikoimaa johtavilla kansainvälisillä tuotemerkeillä ja parantaa konsernin tuotteiden jakelua Norjassa ja Ruotsissa, luoden siten perustan kasvulle vahvemman markkinapääsyn kautta.

Yritysryhmä työllistää yhteensä 29 henkilöä, ja sen liikevaihto oli viime vuonna 22 miljoonaa euroa.

Kaupan odotetaan toteutuvan tammikuussa 2026. Kaupan arvoa ja ehtoja ei julkisteta.

OP arvioi aamukatsauksessaan, että norjalaisyhtiö ei ole erityisen kannattava. Siten kyseessä on Olville strateginen osto, jolla se pyrkii saamaan jalansijaa Ruotsin ja Norjan markkinoilla Olvin nykyisillä tuotteilla. Pankki suhtautuu varauksella Olvin mahdollisuuksiin laajentaa vientitoimintaa, sillä olemassa olevien tuotteiden vahvat brändit luovat haasteen päästä markkinaan sisään.

OP:n mielestä suurin mahdollisuus Olville olisikin saada yhteys uusiin pienempiin juomataloihin ja sitä kautta mahdollisesti markkinaan epäorgaanisesti.

Olvin osakkeen kannalta uutinen on varsin neutraali, OP arvioi. Suomalaisyhtiön myynti kasvaa yritysostolla vain muutaman prosentin, liikevoitto ei juuri lainkaan. Kuitenkin luultavasti myös norjalaisyhtiön ostohinta on matala.

OP antaa Olvin osakkeille vähennä-suosituksen.