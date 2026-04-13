Revenio julkisti historiansa suurimman yrityskaupan – ”nostaa meidät täysin uudelle tasolle”

Revenio ostaa ranskalaisen Visionixin jättikaupalla ja rahoittaa sen velalla, uusilla osakkeilla ja merkintäoikeusannilla.

Revenio Group ilmoitti maanantaiaamuna ostavansa ranskalaisen Visionix-konsernin koko osakekannan. Kaupan velaton arvo on 290 miljoonaa euroa ja myyjille maksettava hinta 250 miljoonaa euroa.

Kyseessä on iCare-silmädiagnostiikkalaitteistaan tunnetun yhtiön ylivoimaisesti suurin yrityskauppa.

Mittakaava on merkittävä. Revenion oma liikevaihto oli viime vuonna 110 miljoonaa euroa, kun Visionixin liikevaihto oli 143 miljoonaa euroa. Yhdistetty kokonaisuus olisi liikevaihdoltaan yli 250 miljoonan euron ja henkilöstöltään yli 800 työntekijän yhtiö.

Toimitusjohtaja Jouni Toijala kuvaili järjestelyä peliä muuttavaksi.

”Revenion yhdistyminen Visionixin kanssa muuttaa pelin globaaleilla silmien hoidon markkinoilla ja nostaa meidät täysin uudelle tasolle. Se on merkittävä virstanpylväs kasvustrategiamme toteuttamisessa ja tarjoaa meille vahvan perustan kasvun ja arvonluonnin kiihdyttämiselle”, Toijala toteaa Revenion tiedotteessa.

Revenion iCare-brändin silmänpainemittarit, silmänpohjakamerat ja perimetrit ovat yhtiön nykyisen liiketoiminnan ydin. Visionix tuo mukanaan diagnostiikka-alustat, refraktiojärjestelmät, OCT-kuvantamislaitteet ja linssien viimeistelyratkaisut. Tuotepäällekkäisyys on yhtiöiden mukaan vähäistä.

OCT-segmentti avautuu

Strategisesti kiinnostavin osa kauppaa on pääsy optisen koherenssitomografian eli OCT-markkinasegmenttiin, jossa Reveniolla ei ole ollut omaa tarjoomaa.

Optinen koherenssitomografia on kuvantamismenetelmä, jolla silmälääkäri tai optikko näkee silmän sisäiset rakenteet poikkileikkauskuvina. Käytännössä laite lähettää silmään vaarattoman valosäteen ja muodostaa sen heijastumista tarkan, kerroksittaisen kuvan erityisesti verkkokalvosta ja näköhermosta.

Noin 0,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokoinen segmentti on silmädiagnostiikan nopeimmin kasvavia alueita. OCT on muodostumassa hoidon standardiksi sekä oftalmologiassa että optometriassa verkkokalvosairauksien yleistyessä.

Revenion tiedotteen mukaan OCT-kyvykkyyksien sisäinen kehittäminen olisi ollut hidasta, haastavaa ja pääomaintensiivistä. Visionixin kautta yhtiö saa välittömän jalansijan segmenttiin erityisesti Yhdysvaltain markkinalla.

Toijala korosti kaupan merkitystä juuri tästä näkökulmasta: ”Nopeutamme pääsyämme OCT-segmenttiin, mikä on tärkeä askel kohti tavoitettamme parantaa silmien diagnostiikan laatua innovatiivisten tuotteiden ja ohjelmistojen avulla.”

Järjestely laajentaa Revenion kokonaismarkkinan noin 2,5-kertaiseksi eli 2,5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Samalla yhtiö saa jalansijan optisen vähittäiskaupan asiakassegmenttiin, jossa Visionixilla on vakiintunut asema.

Kova synergialupaus

Revenio tavoittelee yli 20 miljoonan euron käyttökateparannusta synergioiden ja yhteisen arvonluonnin myötä vuoden 2029 loppuun mennessä. Luku on merkittävä suhteessa yhdistettyyn oikaistuun käyttökatteeseen, joka oli viime vuonna noin 48 miljoonaa euroa.

Synergioiden lähteinä mainitaan kanavien optimointi ja ristiinmyynti, hankintavolyymien yhdistäminen sekä hallinnollisten toimintojen tehostaminen. Visionixin suoramyyntiorganisaatio toimii seitsemässä maassa, mikä laajentaa Revenion maantieteellistä kattavuutta.

Noin 70 prosenttia synergioista on tarkoitus saavuttaa vuoden 2027 loppuun mennessä. Integraation kertaluonteisiksi kustannuksiksi arvioidaan noin 20 miljoonaa euroa, joista pääosa ajoittuu vuosille 2026 ja 2027.

Pidemmän aikavälin tavoitteissa Revenio tähtää 25 prosentin käyttökatemarginaaliin vuosina 2028–2029 ja lähestyy 30 prosentin marginaalia vuoden 2030 jälkeen. Viime vuonna yhdistetty käyttökatemarginaali oli 18,8 prosenttia, joten tavoite edellyttää merkittävää parannusta erityisesti Visionixin 11,5 prosentin marginaaliin.

Rahoitusrakenne kuormittaa tasetta

Kauppahinnan rakenne on monitahoinen. Käteisosuus on 19 miljoonaa euroa, josta 17 miljoonaa maksetaan viivästettynä vuoden kuluttua kaupan toteutumisesta. Loput 56 miljoonaa euroa maksetaan lähes 2,5 miljoonalla Revenion uutena osakkeena 22,40 euron osakekohtaiseen hintaan.

Nordea järjestää 220 miljoonan euron velkarahoituksen, joka sisältää 130 miljoonan euron määräaikaislainan ja 80 miljoonan euron siltarahoituksen. Siltarahoitus on tarkoitus maksaa takaisin merkintäoikeusannilla, joka suunnitellaan vuoden 2026 jälkipuoliskolle.

Taseelle kauppa on raskas. Yhdistetyn kokonaisuuden nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen nousisi havainnollistavien lukujen perusteella 4,4-kertaiseksi, kun Revenion tase oli ennen kauppaa nettovelaton. Omavaraisuusaste laskisi 76 prosentista 35,5 prosenttiin.

Suurin osakkeenomistaja William Demant Invest, joka omistaa noin 24,5 prosenttia Reveniosta, on sitoutunut äänestämään kaupan puolesta ja merkitsemään omaa osuuttaan vastaavan määrän osakkeita merkintäoikeusannissa. Myös Visionixin myyjät ovat antaneet vastaavan sitoumuksen.

Osinko jäähylle, ohjeistus peruttu

Käytännön seurauksena Revenion hallitus on sitoutunut olemaan ehdottamatta osinkoa ennen kuin viivästetty 17,3 miljoonan euron kauppahintaerä on kokonaan maksettu.

Yhtiö peruutti samalla aiemman taloudellisen ohjeistuksensa tilikaudelle 2026. Uusi ohjeistus annetaan kaupan toteutumisen jälkeen. Aiemmin Revenio arvioi valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan 8–15 prosenttia ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla.

Myös 15. huhtikuuta koolle kutsuttu varsinainen yhtiökokous perutaan. Uusi kokous kutsutaan koolle pikaisesti, jotta osakkeenomistajat voivat äänestää kauppaan liittyvistä valtuutuksista. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 toisen neljänneksen loppuun mennessä.

Visionixin perustaja ja toimitusjohtaja Marc Abitbol sekä Visionixin enemmistöomistajan Caravelle Capitalin Managing Partner Charles Vilgrain on tarkoitus valita Revenion hallitukseen.

Toijala nosti esiin myös kulttuurisen ulottuvuuden: ”Parannamme kliinisen diagnostiikan laatua kohdennetuilla innovaatioilla yhä tehokkaammin yhdessä Visionixin ja sen erittäin lahjakkaan tiimin kanssa. Samalla jatkamme Visionixin kanssa vahvan, arvopohjaisen kulttuurimme kehittämistä, joka on yksi meitä yhdistävistä kulmakivistä.”

Sijoittajalle olennaista on nyt se, miten nopeasti Revenio pystyy integroimaan selvästi itseään suuremman kokonaisuuden ja purkamaan kaupan tuomaa velkataakkaa. Synergialupaus on kunnianhimoinen, ja marginaalitavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä muutoksia Visionixin liiketoiminnassa. Merkintäoikeusannin ehdot ja ajoitus määrittävät pitkälti sen, kuinka paljon olemassa olevien osakkeenomistajien omistus lopulta laimentuu.