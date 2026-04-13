Öljyjätti Equinor nousee Iranin sodan suurvoittajaksi

Kuva: Equinor. Kuvaajat: Elisabeth Sahl ja Lizette Bertelsen.

Norjalainen Equinor on asemoitunut tavalla, jota harva energiayhtiö pystyy toistamaan. Kun Yhdysvaltain ja Israelin iskut Iraniin helmikuun lopussa 2026 käynnistivät sodan ja Iran sulki Hormuzsalmen maaliskuun alussa, maailman öljymarkkinat ajautuivat historialliseen tarjontakriisiin. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on kutsunut tilannetta maailman suurimmaksi öljyn tarjontahäiriöksi koskaan.

Brent-raakaöljyn hinta liikkui ennen konfliktia noin 72 dollarin tuntumassa tynnyriltä. Maaliskuun puolivälissä hinta kävi lähellä 120 dollaria, ja huhtikuun puolivälissä Brent on asettunut noin sadan dollarin tienoille. Hinnanmuutos on ollut dramaattinen, noin 40 prosenttia konfliktin alusta laskettuna.

Equinorin osakekurssi on seurannut öljyn hintaa. Yhtiön markkina-arvo kasvoi noin 20 miljardilla dollarilla konfliktin ensimmäisen kuukauden aikana, ja Oslon pörssissä osake saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä maaliskuun lopulla 422 Norjan kruunun hintaan. Vuoden 52 viikon pohjalukemista loppuvuodelta 2025 nousua on kertynyt lähes 80 prosenttia.

Equinorin nousu perustu pelkästään konfliktin tuomaan hintapiikkiin. Yhtiön operatiivinen suorituskyky on parantunut johdonmukaisesti, ja tuotantovolyymit ovat ennätystasolla. Tämä erottaa Equinorin niistä öljy-yhtiöistä, joiden kurssit nousevat vain geopoliittisen riskipreemion varassa.

Silti analyytikkojen näkemykset jakautuvat poikkeuksellisen voimakkaasti. JPMorgan nosti huhtikuun alussa tavoitehintansa 370 kruunuun, mutta piti myyntisuosituksen. Citi antoi samoin myyntisuosituksen. Rothschild & Co Redburn puolestaan nosti suosituksensa pidä-tasolle.

Hajonta kertoo siitä, kuinka paljon yhtiön arvostus on nyt kiinni Iranin tilanteen kehittymisestä.

Ennätystulos heikentyvässä hintaympäristössä

Viime vuoden neljännen vuosineljänneksen tulosraportti piirtää mielenkiintoisen kuvan yhtiön tilasta juuri ennen Iranin konfliktin alkua. Oikaistu liiketulos oli 6,2 miljardia dollaria, laskua 21 prosenttia vuoden takaisesta 7,9 miljardista. Raportoitu nettotulos jäi 1,31 miljardiin muun muassa arvonalentumisten vuoksi, kun se vertailukaudella ylsi kahteen miljardiin.

Oikaistu osakekohtainen tulos sen sijaan nousi 0,81 dollariin vertailukauden 0,63 dollarista ja ylitti analyytikkojen konsensusennusteen 0,61 dollaria selvästi.

Tulosmylly jauhoi siitä huolimatta, että hinnat olivat laskeneet merkittävästi. Toteutunut nestemäisten hiilivetyjen hinta putosi 58,6 dollariin tynnyriltä vuoden takaisesta 68,5 dollarista. Euroopan kaasun hinta laski 10,6 dollariin miljoonasta energiayksiköltä, kun se edellisvuonna oli 13,5 dollaria.

Volyymi paikkasi osan hintapaineesta. Koko vuoden 2025 tuotanto kohosi ennätystasolle, 2 137 000 öljyekvivalenttibarrelia päivässä. Viimeisellä neljänneksellä kasvua tuli kuusi prosenttia ja koko vuodelta 3,4 prosenttia. Johan Castberg -kenttä ja Halten East Norjan mannerjalustalla toivat merkittävän lisäyksen.

Markkinointi- ja kaupankäyntisegmentti yllätti positiivisesti. Oikaistu liiketulos oli 678 miljoonaa dollaria, kun aiempi ohjeistus oli viitannut noin 400 miljoonan neljännesvuositasoon. Euroopan kaasukauppa ja LNG-optimointi kantoivat tulosta tavalla, joka vihjaa Equinorin treidaajien osaamisesta epävakaassa markkinassa.

Tosin myös haasteita riitti. Arvonalentumiset olivat koko vuonna 2025 peräti 2,5 miljardia dollaria, joista valtaosa kohdistui Yhdysvaltojen merituulivoimahankkeisiin ja päivitettyihin hintaoletuksiin. Yhtiön efektiivinen veroaste kohosi 77,2 prosenttiin neljänneksellä, osin Ison-Britannian laajennetun energiavoittoveron vuoksi.

Equinor nousi Euroopan kaasuyhtiöksi Venäjän jälkeen

Equinorin strateginen asema perustuu kolmeen pilariin, joista ensimmäinen ja merkittävin on Norjan mannerjalusta. Yhtiö tuottaa sieltä lähes kaksi kolmasosaa koko tuotannostaan.

Norjasta on tullut EU:n suurin kaasuntoimittaja Venäjän Ukrainan-hyökkäyksen jälkeen. Norja kattaa noin 30 prosenttia EU:n kaasuntarpeesta, ja Equinor markkinoi ja myy noin kaksi kolmasosaa kaikesta Norjan Eurooppaan viemästä maakaasusta. Entinen Gazpromin kruunu on käytännössä siirtynyt Stavangeriin.

Iranin konflikti on vahvistanut tätä asemaa entisestään. Kun Hormuzsalmen kautta kulkeva viidennes maailman LNG-kaupasta on käytännössä pysähtynyt, Euroopan kaasun saatavuus on kiristynyt dramaattisesti.

EU:n kaasuvarastot olivat helmikuun lopussa vain 46 miljardia kuutiometriä, selvästi vähemmän kuin edellisvuoden 60 miljardia tai vuoden 2024 77 miljardia. Equinorin putkikaasu Norjasta on toimitusvarmuudeltaan ylivertainen vaihtoehto LNG:n spot-markkinaan verrattuna.

Toimitusjohtaja Anders Opedal on kuvannut Norjan mannerjalustaa yhtiön selkärangaksi. Equinor aikoo investoida noin kuusi miljardia dollaria vuosittain seuraavan kymmenen vuoden ajan pelkästään Norjan tuotannon ylläpitämiseen ja kasvattamiseen. Suunnitelmissa on porata 250 etsintäkaivoa ja kehittää 75 merenalaista kenttää vuoteen 2035 mennessä.

Brasilia ja kansainvälinen kasvu

Toinen pilari on kansainvälisen öljy- ja kaasutuotannon kasvattaminen. Equinor on viime vuosina karsimalla karsinut portfoliotaan ja luopunut kypsistä tuotantokohteista muun muassa Argentiinassa. Maantieteellinen jalanjälki on kutistunut kahdestatoista maasta alle kymmeneen Norjan ulkopuolella, mutta tuotantotavoite on siitä huolimatta nouseva.

Yhtiö tähtää kansainvälisen öljy- ja kaasutuotannon nostamiseen yli 900 000 öljyekvivalenttibarreliin päivässä vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2025 taso oli noin 730 000 barrelia, joten kasvu olisi vähintään 23 prosenttia.

Keskeiset kasvuhankkeet sijaitsevat Brasiliassa. Bacalhau-kenttä aloitti tuotannon lokakuussa 2025, ja sen maksimikapasiteetti on 220 000 barrelia päivässä. Täyteen tuotantovauhtiin pääseminen ajoittuu vuoteen 2026. Raia-kaasuhanke Camposin altaalla on edennyt porausvaiheeseen ja tähtää tuotannon aloittamiseen vuonna 2028.

Myös Yhdysvaltain Meksikonlahdella yhtiöllä on kasvuhankkeita.

Isossa-Britanniassa Equinor ja Shell perustivat Adura-yhteisyrityksen, jonka on tarkoitus jakaa yli puolet operatiivisesta kassavirrastaan vuodesta 2026 alkaen. Hanke on täysin omarahoitteinen.

Uusiutuva energia ja strategian käännös

Kolmas pilari, uusiutuva energia, on kokenut merkittävän uudelleenarvioinnin. Equinor on ollut yksi kunnianhimoisimmista eurooppalaisista öljy-yhtiöistä merituulivoiman rakentamisessa, mutta vuoden 2025 lopulla sävy muuttui.

Yhtiö kirjasi koko vuonna 2025 yhteensä 2,5 miljardin dollarin arvonalentumisia, jotka kohdistuivat pääosin Yhdysvaltojen merituulivoimahankkeisiin. Investointeja on leikattu rajusti: vuosien 2026 ja 2027 yhteenlaskettua investointibudjettia pienennettiin neljällä miljardilla dollarilla, ja leikkaus kohdistui nimenomaan vähäpäästöisiin hankkeisiin ja sähköliiketoimintaan. Vuoden 2026 kokonaisinvestoinnit pysyvät vielä noin 13 miljardin tasolla, mutta vuonna 2027 taso laskee merkittävästi.

Myös päästötavoitteita lievennettiin. Hiili-intensiteetin vähennystavoite vuodelle 2030 päivitettiin 5–15 prosenttiin ja vuodelle 2035 tasolle 15–30 prosenttia. Perusteluissa yhtiö viittasi markkinaolosuhteiden muuttumiseen ja arvoa luovien mahdollisuuksien vähenemiseen.

Käytännössä Equinor palaa juurilleen. Pääomaa ohjataan sinne, missä tuotto on varminta: Norjan mannerjalustalle ja kansainvälisiin öljy- ja kaasuhankkeisiin. Uusiutuvan energian osuus ei katoa, mutta sen painoarvo strategiassa on selvästi pienempi kuin vielä pari vuotta sitten.

Kassavirta kestää, mutta omien ostojen leikkaus kertoo varovaisuudesta

Koko vuoden 2025 operatiivinen kassavirta verojen jälkeen oli 18 miljardia dollaria. Orgaaninen investointitaso pysyi 13,1 miljardissa. Nettovelkasuhde nousi neljänneksen lopussa 17,8 prosenttiin, kun se kolmannella neljänneksellä oli 12,2 prosenttia.

Omien osakkeiden osto-ohjelman leikkaus paljastaa johdon todellisen näkemyksen. Vuoden 2026 takaisinostot rajattiin enintään 1,5 miljardiin dollariin, kun vuonna 2025 yhtiö käytti ostoihin viisi miljardia. Se on merkittävä pudotus.

Neljännen neljänneksen osinko nostettiin 0,39 dollariin osakkeelta. Osinkotuotto liikkuu nykyisellä kurssitasolla vajaan neljän prosentin tuntumassa. Yhtiö tavoittelee pääoman tuottoa noin 13 prosenttiin vuosina 2026 ja 2027. Operatiiviset kustannukset on määrä leikata kymmenellä prosentilla vuonna 2026.

Onko Equinor alelaarissa?

Equinorin vahvuus on poikkeuksellinen operatiivinen asema. Euroopan suurin kaasuntoimittaja, ennätystuotanto, ja nyt vielä sataa dollaria hipova öljyn hinta, joka kääntää yhtiön kassavirran vuolaaksi.

Riski on yhtä selkeä. Jos Iranin tulitauko johtaa rauhaan ja Hormuzsalmi avautuu jälleen normaalille liikenteelle, öljyn hinta voi palata 75 dollarin tienoille, ja Equinorin osake menettää merkittävän osan viimeaikaisesta nousustaan.

Analyytikko June Goh Sparta Commoditiesista arvioi, ettei sotaa edeltävää hintatasoa nähdä vähintään vuoteen. Kenties hän on oikeassa. Silti kukaan ei tiedä, kuinka nopeasti markkinat hinnoittelevat rauhan sisään, jos neuvottelut etenevät.

Equinorin arvostus on silti maltillinen. Yhtiön kuluvan vuoden konsensusennustella EV/EBITDA-kerroin on vain 2,4x, kun toimialan keskiarvo on yli kuusi. Eteenpäinkatsova P/E-kerroin on alle 10x. Nämä luvut eivät hinnoittele tuloskasvua.

Vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen tulos, joka julkaistaan 6. toukokuuta, paljastaa ensimmäistä kertaa Iranin kriisin vaikutuksen Equinorin lukuihin. Jos öljyn hinta on pysynyt keskimäärin sadassa dollarissa ja kaasumarkkinat ovat kiristyneet odotusten mukaisesti, tulosnumeroiden pitäisi olla merkittävästi vuodentakaista korkeammat.

Kysymys ei ole siitä, hyötyykö Equinor kriisistä. Se on selvää. Kysymys on siitä, kuinka kauan hyöty kestää ja paljonko siitä on jo osakkeen hinnassa.