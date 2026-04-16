Relais Group vahvistaa asemiaan strategisesti tärkeällä markkina-alueella

Hyötyajoneuvojen sarjayhdistelijä Relais Group on tänään 16. huhtikuuta 2026 sopinut ostavansa 100 prosenttia Service-Ekspressen AS:n osakkeista yhtiön yrittäjäomistajilta. SE raportoidaan osana Relais Groupia arviolta huhtikuun 2026 alusta lähtien ja se tulee sisältymään konsernin Tekninen tukkukauppa -liiketoiminta-alueeseen, ja se tulee olemaan osa AutoMateriell-korjaamolaiteliiketoimintaa.

SE sijaitsee Bergenin lähistöllä Länsi-Norjassa ja se tarjoaa huolto-, kalibrointi- ja varaosapalveluita korjaamolaitteille. Yhtiö työllistää seitsemän ammattilaista. SE:llä on vahvat näytöt kannattavasta kasvusta.

Lisäksi SE on jo monta vuotta tehnyt yhteistyötä Relais Groupin konserniyhtiöiden kanssa. Näin ollen yrityskauppa sopii erinomaisesti Relais Groupin yrityskauppastrategiaan.

Lisäksi yrityskauppa vahvistaa AutoMateriellin asemaa strategisesti tärkeällä Länsi-Norjan alueella. Yrityskauppa mahdollistaa alueen asiakkaiden paremman palvelemisen AutoMateriellin kattavalla ja laadukkaalla korjaamolaitetuotevalikoimalla, yhdistettynä laitteiden huoltoon SE:n tarjoamana. Lopuksi yrityskauppa mahdollistaa parhaiden käytäntöjen jakamisen houkuttelevassa korjaamolaitteiden huoltotoiminnassa.

Joulukuussa 2025 päättyneellä tilikaudella SE:n liikevaihto oli 28,6 miljoonaa Norjan kruunua ja oikaistu liikevoitto oli noin 5,0 miljoonaa Norjan kruunua.

Kauppahinnasta 9,9 miljoonaa Norjan kruunua maksetaan Relais Groupin osakkeilla. Relais Groupin hallitus tulee tekemään erillisen osakeantipäätöksen. Osakkeiden merkintähinta tulee määräytymään Relais Groupin osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotetun keskihinnan perusteella, toteuttamispäivää edeltävän 20 kaupankäyntipäivän ajalta.

”Service-Ekspressenin hankinta on selkeä askel strategiassamme yhdistää vahva paikallinen asiantuntemus yhteisen liiketoiminta-alustamme voimaan”, kertoo Relais Groupin Tekninen tukkukauppa -liiketoiminta-alueen johtaja Juan Garcia.

Garcian mukaan yhdessä AutoMateriellin kanssa Relais Group vahvistaa asiakastarjontaa lisääntyneen palvelukapasiteetin, korkean teknisen osaamisen sekä entistä kattavamman tuote- ja palveluvalikoiman kautta.

”Tämä tarkoittaa parempaa saatavuutta, lyhyempiä toimitusaikoja ja entistä vahvempaa tukea asiakkaidemme päivittäisessä toiminnassa.”

”Samalla jatkamme vahvan paikallisen perustan rakentamista, mikä on keskeistä laadun ja asiakasläheisyyden varmistamisessa. Tämä on täysin linjassa tavoitteemme kanssa kehittää entistäkin kilpailukykyisempi asiakastarjooma”, Garcia kertoo.