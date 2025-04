Relais Group ottaa ison kasvuloikan

Ajoneuvojen jälkimarkkinoilla toimivan pörssiyhtiö Relais Groupin tytäryhtiö Strands Group on sopinut ostavansa 70 prosenttia belgialaisen Matro Group -yritysryhmän osakkeista.

Relais Groupiin kuuluva Strands Group on ruotsalainen yritys, joka keskittyy ajoneuvojen valaistusratkaisuihin ja lisävarusteisiin. Strands Group on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista toimijoista ajoneuvojen jälkimarkkinoilla tällä alalla.

Matro Groupin oston myötä Relais ottaa merkittävän kasvuloikan eurooppalaisella rekkojen ja kuorma-autojen lisävarustemarkkinalla.

Glenn Gilsin omistama ja johtama Matro Group on vuonna 1988 perustettu rekkojen ja kuorma-autojen lisävarusteiden jakelija, jolla on vahva markkina-asema Benelux-maissa ja Saksassa. Matro Groupilla on kannattava ja kasvava liiketoiminta, ja sillä on myös oma rekkojen ja kuorma-autojen lisävarustebrändi Nedking.

Matro Group on Strandsin pitkäaikainen asiakas ja yritysosto mahdollistaa entistäkin syvemmän yhteistyön asiakkaiden palvelemiseksi Euroopassa. Matro Group työllistää noin 20 henkilöä ja sen pääkonttori sijaitsee Herentalsissa, Belgiassa. Matro Groupiin kuuluvat belgialaiset Matro-Industrial & Truck-Accessories ja SN Truckstyling, sekä hollantilainen Car & Truck Care Netherland.

Ostettava Matro Group on kannattava yhtiö

Strands on menestyksekkäästi rakentanut oman ajoneuvojen valaisinbrändinsä Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Yhtiö pystyy tukemaan Matro Groupia Nedking-brändin kehittämisessä globaaliksi rekkojen ja kuorma-autojen lisävarustebrändiksi, sekä entisestään kasvattamaan Strandsin tuotteiden myyntiä Euroopassa.

Osana Relais Groupia Matro Group keskittyy Glenn Gilsin johtamana vahvaan kasvuun Euroopassa.

Avainluvut 2023 2024 Liikevaihto 18,1 18,7 Käyttökate 3,7 3,7 Liikevoitto 3,6 3,6 Oma pääoma 6,3 7,5 Taseen loppusumma 9,2 9,9 Matro Groupin avainluvut, miljoonia euroja, tilintarkastamattomat, paikallinen kirjanpitokäytäntö.

Matro Groupin sovittu nettovelaton yritysarvo on 27,9 miljoonaa euroa. Alustava kauppahinta 70 prosentista Matro Groupin osakkeista on 19,9 miljoonaa euroa.

Lopullinen kauppahinta määräytyy tavanomaisten kauppahintaoikaisujen perusteella kaupan toteutumisen jälkeen. Kauppahinnasta 5,0 miljoonaa euroa rahoitetaan myyjän ostajalle myöntämällä 5,0 miljoonan euron lainalla. Loput kauppahinnasta maksetaan olemassa olevilla kassavaroilla.

Yritysoston odotetaan toteutuvan kesäkuun 2025 loppuun mennessä, edellyttäen, että Matro Groupin emoyhtiön, Glenn Gilsin kokonaan omistaman GG Trading, osittaisjakautuminen saatetaan loppuun suunnitellussa aikataulussa ja että tietyt tavanomaiset yrityskaupan toteutumisen ehdot täyttyvät.

Matro Groupin odotetaan sisältyvän Relais Groupin raportointiin heinäkuun 2025 alusta lähtien.

Vahva jalansija Manner-Eurooppaan

Osana järjestelyä osapuolet ovat sopineet osakassopimuksesta, joka sisältää osto- ja myyntioption jäljellä oleville 30 prosentille Matro Groupin osakkeista. Osto- ja myyntioptio on käytettävissä viiden vuoden kuluttua kaupan toteutumisesta. Jäljellä olevien osakkeiden kauppahinta määräytyy Matro Groupin liikevoiton kasvun perusteella.

”Olen todella innoissani siitä, että Glenn ja Matron tiimi liittyvät Relais Groupiin. Yhdessä voimme hyödyntää toistemme kokemuksia ja oppeja, ja näin kehittyä entistä paremmiksi tarjoamaan asiakkaillemme kiinnostavia tuotteita ympäri Euroopan”, kertoo Johan Carlos, Strandsin toimitusjohtaja.

Relais Groupin toimitusjohtaja Arni Ekholm kertoo, että yritysoston ja Glennin kanssa solmitun kumppanuuden myötä Relais Group saa nyt vahvan jalansijan Manner-Euroopassa.

”Laaja eurooppalainen markkina tarjoaa jännittäviä mahdollisuuksia, jotka mahdollistavat meille kasvun sekä orgaanisesti että lisäyritysostojen kautta”, hän toteaa.

Relais keskittyy ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja niihin liittyviin palveluihin. Yhtiö tarjoaa henkilö- ja hyötyajoneuvojen lisävarusteita, varaosia ja asiantuntijapalveluita sekä hyötyajoneuvojen huoltoa ja korjausta konserniyhtiöidensä kautta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Pääpaino yhtiöllä onkin hyötyajoneuvoissa.

Viime vuonna tulosennätys

Vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä Relais Groupin liikevaihto oli 90,7 miljoonaa euroa, kun ennusteen ollessa 87,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 9,0 miljoonaan ennusteen ollessa 9,0 miljoonaa euroa.

Relaisin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vertailukaudesta. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia.

Hyötyajoneuvojen korjaus ja huolto -liiketoiminnassa asiakaskysyntä oli vahvaa sekä Suomessa että Ruotsissa, ja segmentin liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 28,7 miljoonaan euroon. Myös varaosamarkkina kehittyi positiivisesti Ruotsissa ja Suomessa, mikä kasvatti Teknisen tukkukaupan ja tuotteiden liikevaihtoa seitsemän prosenttia orgaanisesti 62,0 miljoonaan euroon.

Hyvä viimeisen neljänneksen tulos siivitti Relaisin ennätykselliseen koko vuoden tulokseen. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli 323 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 33 miljoonaa euroa. Vuonna liikevaihto oli 284 miljoonaa euroa ja liikevoitto 25 miljoonaa euroa.

Yhtiö odottaa markkinakysynnän olevan vakaalla tasolla sen toimintamaissa. Relais Group kertoo sen tavoitteeksi myös lisätä yritysostojen tahtia ja jatkaa arvon luomista osakkeenomistajilleen.

Relais Group ei julkaise numeerista tulosohjeistusta tilikaudelle 2025. Yhtiö pitää ennallaan sen pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen, jonka mukaan se tavoittelee 50 miljoonan euron pro forma -vertailukelpoista EBITA:a vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuoden 2024 vertailukelpoinen EBITA oli 36,7 miljoonaa euroa.