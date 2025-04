Analyytikko menetti uskonsa Teslaan

Teslan osake on romahtanut tänä vuonna jo 40 prosenttia. Viikon aikana osake on menettänyt arvoaan lähes 14 prosenttia, kun markkinoilla vallitsee lähes paniikinomainen tunnelma kauppasodan pelkojen vuoksi.

Teslan pitkäaikainen tukija ja Wedbush Securitiesin analyytikko Dan Ives on tehnyt täyskäännöksen näkemyksessään yhtiöstä, pudottaen sen 12 kuukauden tavoitehinnan 43 prosentilla – 550 dollarista 315 dollariin.

Vaikka Ives säilyttää Teslan lisää-luokituksen, hän nostaa esiin kaksi merkittävää syytä osakkeen laskulle: presidentti Donald Trumpin aggressiiviset autotariffit sekä toimitusjohtaja Elon Muskin yhä polarisoivamman roolin poliittisissa asioissa.

”Trumpin hallinnon laukaisema taloudellinen tullien armageddon on mielestämme Teslalle kaksinkertainen isku”, Ives kirjoittaa muistiinpanossaan.

Uusi tavoitehinta ylittää edelleen Teslan nykyisen 227 dollarin kurssinoteerauksen, mutta analyytikon raju tavoitehinnan alennus kertoo silti kasvavista huolista yhtiön tulevaisuuden suhteen.

Raportissaan Ives kuvailee Teslan muuttuneen ”globaaliksi poliittiseksi symboliksi”, mikä hänen mukaansa on haitallista yhtiön brändille ja pitkän aikavälin näkymille.

Hän arvioi, että Tesla on menettänyt vähintään 10 prosenttia potentiaalisesta globaalista asiakaskunnastaan johtuen siitä, mitä hän kutsuu ”itse aiheutetuiksi brändihaasteiksi”, ja luku voi hänen mukaansa nousta jopa 20 prosenttiin tai enemmän Euroopassa.

Ivesin mukaan lasku johtuu Muskin kiistanalaisista toimista ja hänen yhteydestään Trumpin hallintoon, jotka ovat vieraannuttaneet osan asiakkaista ja synnyttäneet Teslan vastaisia protesteja eri alueilla.

Tilannetta vaikeuttavat entisestään Trumpin aggressiivinen tullipolitiikka. Presidentti määräsi 54 prosentin tullin Kiinasta tuotaville tuotteille. Vaikka Tesla valmistaa Yhdysvaltojen markkinoille suunnatut ajoneuvot kotimaassa, se tuo edelleen 20–30 prosenttia komponenteistaan ulkomailta, mikä altistaa sen näille kaupan rajoituksille.

Tosin Tesla on Ivesin mukaan vähemmän altis tullien aiheuttamille ongelmille kuin kilpailijat, kuten GM tai Ford. Hän kuitenkin varoittaa, että kriittisten osien, kuten akkujen, hankkiminen voi muuttua yhä haastavammaksi.

Tullit ovat myös heikentäneet Teslan asemaa Kiinassa, joka on yhtiölle keskeinen markkina-alue. Siellä Yhdysvaltojen kauppapolitiikkaan kohdistuva vastareaktio ohjaa kuluttajia kotimaisiin merkkeihin, kuten BYD ja Nio.

Elon Muskin rooli Trumpin hallinnon erityisenä hallituksen työntekijänä lisää tilanteeseen uuden vaikeuskertoimen.

Musk on itse myöntänyt, että hänen osallistumisensa hallituksen asioihin on ollut ”haitallista” Teslalle. Tämä on osaltaan vaikuttanut myynnin laskuun ja lisännyt sijoittajien huolta hänen hajautuneesta keskittymisestään. Muskin pyrkimys virtaviivaistaa liittovaltion toimintaa on saanut osakseen laajaa kritiikkiä ja protesteja, mikä on entisestään heikentänyt Teslan mainetta kansainvälisesti.

Ives vertaa Teslan nykyistä tilannetta ”F5-tornadon” vaikutuksiin, joissa brändihaasteet yhdistyvät taloudellisiin paineisiin tulleista.

Haasteista huolimatta analyytikko ilmaisee varovaista optimismia Muskin kyvystä navigoida kriisien keskellä ja muistuttaa, että Tesla on aiemminkin toipunut vaikeista tilanteista.

Teslan kurssilasku alkoi jo ennen Trumpin ilmoittamia tulleja. Teslan markkina-arvon heikkenemiseen ovat vaikuttaneet myös yhtiön tuoreimmat toimitusluvut.

Markkinoiden odotukset Teslan alkuvuoden sähköautotoimituksista eivät olleet erityisen korkealla, kun yhtiö julkisti huhtikuun alussa uusimmat toimitustiedot. Silti luvut olivat pettymys: yhtiö toimitti tammi–maaliskuussa hieman alle 337 000 sähköautoa, kun analyytikoiden konsensusodotus oli noin 390 000 ajoneuvoa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen toimitusluvut ovat alhaisimmat sitten vuoden 2022 toisen neljänneksen. Verrattuna edelliseen vuosineljännekseen eli vuoden 2024 loka–joulukuuhun, toimitusmäärät laskivat 13 prosenttia.

Kiinassa uusien Teslojen rekisteröinnit nousivat viime viikolla lähes 21 000:een, mikä oli Teslan korkein viikoittainen lukema koko ensimmäisellä neljänneksellä.

Heikkoon myyntiin vaikutti todennäköisesti osittain Teslan pyrkimys korvata suositun Model Y -mallinsa uudistetulla versiolla, jonka lempinimi on Juniper. Osa uuden Teslan ostoa harkitsevista kuluttajista luultavasti odottaa uuden version saapumista markkinoille, mikä painaa myyntiä.

Yritys kohtaa kuitenkin myös kasvavaa kilpailua kiinalaisilta sähköautovalmistajilta.

Kiina on maailman suurin sähköautomarkkina ja Teslan toiseksi suurin markkina-alue Yhdysvaltojen jälkeen. Kiinalainen autonvalmistaja BYD raportoi myyneensä yli 416 000 täyssähköistä henkilöautoa ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on 39 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Näin BYD ohitti jälleen Teslan ja nousi maailman suurimmaksi sähköautojen myyjäksi.