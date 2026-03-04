Atria ostaa osuuden ruotsalaisesta valmisruokayhtiöstä

Kuva: Atria Oyj.

Atria Ruotsi toteuttaa kaupan ostamalla osakkeita Bite Delight AB:sta, joka omistaa Cookin Food Sweden AB:n.

Atrialla on lisäksi optio ostaa Bite Delight AB:n jäljellä olevat osakkeet vuoden 2028 jälkeen.

Cookin Food Sweden AB:n vuosittainen liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Yhtiö toimii valmisruokamarkkinoilla, ja sen päätuotteita ovat salaatit ja voileivät, joita myydään Ruotsin vähittäiskaupalle, Foodservice- ja liikennepalveluasiakkaille.

Muita valikoimassa olevia tuotteita ovat muun muassa sushi, suurkeittiötuotteet ja piirakat.

Atrian toimitusjohtaja Kai Gyllström kertoo, että yrityskauppa on linjassa Atrian TOGETHER 2030 -strategian kanssa, jossa yhtiö keskittyy kasvaviin tuoteryhmiin.

”Valmisruoka on yksi nopeimmin kasvavista tuoteryhmistä, ja yhtiö tavoittelee valmisruokaliiketoiminnassa nopeaa kasvua. Atria on valmis tarttumaan kannattaviin kasvumahdollisuuksiin ja kohdentaa strategiakauden aikana investointeja kasvaviin kategorioihin, kuten valmisruokiin, suhteellisesti muita tuoteryhmiä enemmän”, Gyllström toteaa.

Atrian TOGETHER 2030 on yhtiön vuosille 2025–2030 laadittu kasvua, kannattavuutta ja vastuullisuutta painottava konsernistrategia, jonka ydin on yhteistyön ja mittakaavaetujen hyödyntäminen Pohjois-Euroopan markkinoilla.

Strategian tavoitteena on tehdä Atriasta Pohjois-Euroopan voittava ruokatalo. Yhtiö keskittyy ydintoiminnan kasvattamiseen ja optimointiin, kasvukategorioissa kiihdyttämiseen, maiden välisen yhteistyön lisäämiseen sekä tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi tehtävään uudistumiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä orgaanista kasvua että tehostamistoimia, joissa korostuvat kuluttajabrändit, kanavakohtainen myynnin optimointi ja tuotantoverkon parempi käyttöaste.

Strategia korostaa ydintoimintojen eli punaisen ja jalostetun lihan kehittämistä, tehokkuuden parantamista ja kasvua erityisesti siipikarjassa sekä valmisruoassa, joihin Atria aikoo kohdentaa suhteellisesti enemmän investointeja ja resursseja.