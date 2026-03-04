Luksushuvila Rukan huipulta myynnissä – hinta sen mukainen

Kuusamon Ruka on Kittilän Levin ohella Suomen suosituin hiihtokeskus. Kaudella 2024–2025 Rukalla kirjattiin lähes 499 000 hiihtopäivää, ja aiemmin keskus on ylittänyt puolen miljoonan rajan. Laskettelukausi kestää tyypillisesti lokakuusta toukokuulle, mikä tekee siitä Pohjois-Euroopan pisimpiä.

Keskuksessa on 41 rinnettä ja 22 hissiä, ja se tunnetaan erityisesti parkkilaskijoiden suosikkikohteena. Ruka Park on saanut kansainvälistäkin tunnustusta, ja se on yksi syy, miksi Ruka vetää nuorempaa ja aktiivisempaa laskijayleisöä.

Rukan kävelykylä ravintoiloineen ja kauppoineen on rakennettu alppikylien henkeen, ja vuonna 2024 alueen vetovoimaa nosti entisestään Rukalla toimivan Tapio-ravintolan saama Michelin-tähti.

Rukan ympärivuotisuus erottaa sen monista kilpailijoistaan. Kesäisin Kuusamon ylängön kansallispuistot, Karhunkierros ja koskenlaskureitit vetävät retkeilijöitä, ja National Geographic listasi Oulangan kansallispuiston yhdeksi Euroopan parhaista kesäkohteista vuonna 2025.

Tällä hetkellä myynnissä olevien Rukan mökkien ja huviloiden pyyntihintojen perusteella neliöhinta asettuu 800–5 400 euron euron haarukkaan sijainnista ja kunnosta riippuen. Se on selvästi enemmän kuin tyypillisen suomalaisen loma-asunnon hintataso.

Luksusluokan huvilat, kuten Vuosselin ja Saarua-ahon rinteiden lähellä olevissa kohteissa, yltävät 4 000–5 400 euroon neliöltä. Vanhemmat 1980–1990-luvun mökit jäävät tyypillisesti 2 000–2 800 euron tienoille.

Rukalta löytyy siis ostettavia lomakohteita moneen lähtöön – myös huippulaatua huippuhinnoin.

Yksi tällainen luksushuvila on myynnissä Rukan huipulla 457 metrin korkeudessa, Juhannuskalliontiellä. Sijainti tarjoaa panoraamanäkymät silmänkantamattomiin.

Loma-asunnossa on peräti 526 neliötä, josta asuinpinta-alaa on 309 neliötä. Asunto on valmistunut vuonna 2010.

Hintapyyntö on 3,4 miljoonaa euroa.

Kahdessa ylimmässä kerroksessa sijaitsevat sisääntulo-Lounget ja makuuhuoneet kylpyhuoneineen. Niissä sijaitsee myös biljardihuone suurine ikkunoineen, kodinhoitotilat sekä lämmin kahden auton talli.

Huvilan yhden kerroksen alempana on korkea oleskelutila, joka yhdistyy saumattomasti ruokailutilaan ja huippuvarusteltuun keittiöön. Lattiaan asti ulottuvat ikkunat avaavat maisemat suoraan vaarojen yli, ja oleskelutilassa on majesteetillinen avotakka.

Keskikerroksessa on myös monikäyttöinen elokuvahuone, joka voidaan muuntaa haluttaessa sviitiksi.

Alimmassa kerroksessa sijaitsee Spa-osasto, jossa tunnelmaa luovat avotakka, sauna, uima-allas kattosuihkuineen ja vastavirtalaitteineen sekä ulkopalju. Samasta kerroksesta löytyvät myös kuntosali lasiovilla, tyylikäs sikarisalonki sekä Kuusamon kivistä rakennettu viinikellari.

Spa-osastoon kuuluu myös erillinen puulämmitteinen tunturisauna, joka on rakennettu jyrkkään rinteeseen. Tunturisaunasta voi katsella horisonttiin levittyvää erämaata, vaaroja ja lumipeitteisiä metsiä.

Huvila on lähellä Rukan monipuolisia palveluita, ja rinteet ovat saavutettavissa suoraan huvilalta.