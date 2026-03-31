Goldman Sachs uskoo kultaan sijoituskohteena – valtionlainamarkkinan turbulenssi ei ole kääntänyt karhuksi
Lapin suosio mökkimaakuntana heikkenee yllättäen – yksi syy selittää

Suosion hiipumisesta huolimatta Lapissa on Suomen maakunnista toiseksi eniten mökkejä myynnissä, mikä kertoo runsaasta tarjonnasta ja vilkkaasta rakentamisesta.
31.3.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Lappi on menettänyt asemiaan mökkeilymaakuntien kärjessä. Se on sijalla kuusi. Aiheesta kertoo asuntojen välityspalvelu Oikotie tiedoteessaan. Vielä vuosi sitten Lappi nousi 4. halutuimmaksi maakunnnaksi mökin omistamisessa.

”Loppuvuoden 2025 aikana Lappi putosi seitsemänneksi halutuimmaksi mökkimaakunnaksi ja nyt alkuvuoden aikana Lapista on etsitty kuudenneksi eniten mökkejä. Ohi ovat menneet Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Viime vuonna ohi meni Etelä-Savokin”, Oikotie Asuntojen johtaja Tiina Aalto-Fischer kertoo.

Yksi selkeä syy – ja eroavaisuus viime talveen – lienee Uudenmaan ja eritoten pääkaupunkiseudun sää.

”Talvi oli Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla runsasluminen. Se vaikuttaa mökkikauppaan, koska kolmasosa suomalaisista asuu Uudellamaalla, jossa on myös suurin kulutusvoima. Edellistalvi oli Uudellamaalla päinvastainen. Siksi silloin lumi oli Lapille isompi vetonaula”, Aalto-Fischer kommentoi.

Lapin mökkivetovoimasta ison osan haukkaa nyt Kittilä, josta on alkuvuoden aikana etsitty kaikki Suomen paikkakunnat huomioiden toiseksi eniten omistusmökkejä. Koko viime vuoden aikana Kittilä oli yhdenneksi vetovoimaisin mökkipaikkakunta Suomessa.

Muut Lapin paikkakunnat eivät tällä hetkellä nouse vetovoimassa esiin.

Ulkomailta on vetovoimaa Lappiin

Lapista laitettiin viime vuonna myyntiin maakunnista toiseksi eniten mökkejä. Vaikka vetovoima suomalaisten keskuudessa on vähentynyt, myyntiaktiivisuus kertoo ulkomaalaisten kiinnostuneisuudesta. Se nostaa Lapissa mökkien hintoja.

”Myyntitilastot kertovat toisaalta paljon myös siitä, minne mökkejä tällä hetkellä rakennetaan. Lappiin rakennetaan paljon, ja se on tietenkin myönteistä Lapin suosiolle. Lapissa on nyt kaupan noin 570 loma-asuntoa”, Aalto-Fischer toteaa.

Eniten mökkejä laitettiin viime vuonna myyntiin Uudeltamaalta. Nyt Uudeltamaalta on myynnissä noin 300 loma-asuntoa.

Mökkeilymaakuntien kärki on vaihtunut. Vuosi sitten suosituin maakunta oli Varsinais-Suomi, nyt Uusimaa on noussut ykkössuosikiksi.

Aalto-Fischerin mukaan Uudenmaan suosion nousun taustalla on laajempi mökkeilykulttuurin muutos.

”Yhä useampi haluaa mökin, jonne pääsee nopeasti viikonlopuksi. Pääkaupunkiseudulta pääsee jo tunnissa sekä merelle, saaristoon että järvikohteisiin.”

Päijät-Häme ja Kanta-Häme ovat jo vakiinnuttaneet asemansa suosittuina mökkeilyalueina.

Myös perinteikäs mökkeilymaakunta Etelä-Savo on palauttanut suosiotaan. Se on palannut tämän vuoden aikana mökkeilyvetovoimassa tukevasti kärkikymmenikköön.

Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala kärsivät

Mökkeilytrendien kärsijöitä ovat Itä-Suomen perinteiset mökkimaakunnat Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Kumpikaan ei tällä erää lukeudu 10 halutuimman mökkimaakunnan joukkoon. Vielä vuosi sitten kumpikin lukeutui.

Pohjois-Savon Kuopio on Suomen mökkirikkain paikkakunta. Se on Suomen ainoa paikkakunta, jossa sijaitsee yli 10 000 mökkiä.

Näistä maakunnista on alkuvuonna 2026 etsitty myytäviä mökkejä eniten:
1. Uusimaa
2. Varsinais-Suomi
3. Päijät-Häme
4. Kanta-Häme
5. Pirkanmaa
6. Lappi
7. Etelä-Savo
8. Keski-Suomi
9. Etelä-Karjala
10. Kymenlaakso

Näistä maakunnista etsittiin vuonna 2025 myytäviä mökkejä eniten:
1. Uusimaa
2. Varsinais-Suomi
3. Päijät-Häme
4. Kanta-Häme
5. Pirkanmaa
6. Etelä-Savo
7. Lappi
8. Kymenlaakso
9. Etelä-Karjala
10. Keski-Suomi

