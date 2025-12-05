Dark Mode Light Mode
Sanoma pääomamarkkinapäivä: Kasvu on strategiakauden 2026-2030 keskiössä
Lappi vetää talvimökkeilijöitä – Kittilä, Kuusamo ja Kolari suosituimmat kohteet

Ehkä hieman yllättäen kalleimmat talviasuttavat mökit eivät löydy Lapista.
5.12.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0

Mökkien haku ja kauppa Suomessa on viime vuosina kiihtynyt, ja erityisesti talvimökkihakuissa Lapin alueet ovat nousseet selvästi kärkeen. Tuoreiden tilastojen mukaan Etuovi.com -palvelun haetuimmat loma-asuntojen paikkakunnat marraskuussa 2025 olivat Kittilä, Kuusamo ja Kolari. Kaikki ovat Lapissa sijaitsevia keskuksia.

Tulos korostaa, että monipuoliset talviurheilumahdollisuudet ja hyvät palvelut vetävät matkailijoita ja mökkien ostajia juuri Lapin suuntaan​.

”Lapin kohteet houkuttelevat matkailijoita, jotka arvostavat monipuolisia talviurheilumahdollisuuksia ja kohteita, joissa on hyvät palvelut ja aktiviteetit lähellä. Tästä paras esimerkki on varmasti Levin alue Kittilässä, joka suosiossaan selvästi ylittää muut keskukset. Samoja tekijöitä löytyy myös Kuusamon (Ruka) ja Kolarin (Ylläs) suosion takaa”, kommentoi Alma Real Estaten liiketoimintajohtaja Tuomo Räsänen

Haetuimmat loma-asuntojen paikkakunnat marraskuussa 2025 

  1. Kittilä
  2. Kuusamo
  3. Kolari
  4. Kuopio
  5. Oulu
  6. Rovaniemi
  7. Pudasjärvi
  8. Savonlinna
  9. Mikkeli
  10. Inari

TOP 10 alueet * loma-asuntojen hauissa (marraskuussa 2025)

  1. Sirkka, Kittilä (Levi)
  2. Rukatunturi, Kuusamo
  3. Äkäslompolo, Kolari
  4. Syöte, Pudasjärvi
  5. Ylläsjärvi, Kolari
  6. Tahkovuori, Kuopio
  7. Saariselkä, Inari
  8. Himos, Jämsä
  9. Pyhätunturi, Pelkosenniemi
  10. Ylläsjärvi, Kittilä

* Käyttäjien tekemät aluerajaukset tarkemmalla kylä/taajama -tasolla.

Kalliimpia mökkejä Lappiin ja Varsinais-Suomeen

Talviasuttavien mökkien keskihinnat ovat korkeimmillaan Lappiin ja Varsinais-Suomeen sijoittuvissa maakunnissa. Tilastojen mukaan Lappiin sijoittuvien talviasuttavien mökkien keskihinta on 237 000 euroa ja Varsinais-Suomessa 250 000 euroa.

Näissä maakunnissa myynnissä olleet mökit ovat keskimäärin hieman suurempia ja uudempia, mikä nostaa hintatasoa.

Myös ulkomaalaisten ostajien määrä on kasvanut, mikä lisää kysyntää ja hintoja erityisesti näissä alueissa​.

Tilastokeskuksen mukaan ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä on kasvanut 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suosituimpia matkailijoiden lähtömaita ovat Saksasta, Ruotsista ja Yhdysvalloista.

Samalla myös Suomen omien kuluttajien kiinnostus loma-asunnon ostamiseen on kasvanut, ja etätyömahdollisuudet sekä kansainvälinen kiinnostus Suomea kohtaan lisäävät mökkien kysyntää​.

Mökkien hintojen nousu ja kauppamäärät

Mökkien hintataso on noussut tasaisesti vuoden 2025 aikana. Koko maan keskimääräinen hinta mökille on ollut tänä vuonna 130 000 euroa, kun se oli viime vuonna 128 000 euroa.

Mediaanihinta on noussut 95 000 euroon. Eniten mökkikauppoja tehtiin toukokuussa Uudellamaalla, Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomessa, mutta arvokkaimmat kaupat solmittiin Lapissa.

Kiinteistönvälitysalan toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa arvioi viime kesäkuussa, että mökkikaupassa on myyjän markkinat, kun taas asuntokaupassa on ostajan markkinat. Mökkejä on tarjolla vähemmän kuin kysyntää, joten välitysalan ammattilaisten mukaan käydään usein tarjouskilpailuja. ​

Maakuntien väliset hinnat

Talviasuttavien mökkien keskihinnat vaihtelevat huomattavasti maakuntien välillä. Tässä keskihinnat maakunnittain:

MaakuntaKeskihinta (€)
Varsinais-Suomi250 000
Lappi237 000
Etelä-Karjala189 000
Uusimaa179 000
Kymenlaakso178 500
Pirkanmaa175 000
Päijät-Häme160 000
Keski-Suomi159 000
Etelä-Savo145 000
Pohjois-Savo139 000
Kainuu125 000
Kanta-Häme115 000
Keski-Pohjanmaa109 750
Pohjanmaa149 000
Pohjois-Pohjanmaa149 000
Pohjois-Karjala95 700
Satakunta92 000
Etelä-Pohjanmaa76 000
Talviasuttavien mökkien keskihinnat maakunnittain. Lähde: Etuovi.com, 1.1.–30.11.2025 julkaistut myynti-ilmoitukset​.

Suomalaiset ja ulkomaalaiset ostajat

Suomalaiset ostajat hakevat yhä enemmän mökkejä etenkin Lappiin, mutta myös ulkomaalaisten kiinnostus Suomen mökkeihin on kasvanut.

Uusien rakennusratkaisujen ja ympärivuotiseen käyttöön varusteltujen mökkien kysyntä on kasvanut, mikä nostaa keskihintaa. Myös ulkomaalaisten ostajien joukko on kasvanut, ja heidän hankintakäytäntönsä vaikuttavat hintatasoon ja markkinoiden kehitykseen, Tuomo Räsänen arvioi.

Suomen talous on elpymässä taantumasta, ja asuntomarkkinat sekä mökkikauppa näyttävät vähitellen piristyvän. Korkojen lasku ja kuluttajien luottamuksen nousu tukevat asuntomarkkinoiden elpymistä.

