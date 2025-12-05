”Tiesinhän minä” -viisastelu on sijoitusharha, joka voi maksaa maltaita

Hindsight bias eli jälkiviisauden harha saa sijoittajan uskomaan, että lopputulos oli nähtävissä jo alusta alkaen. Se tekee menneistä tapahtumista näennäisesti ennustettavia ja vääristää todellisuutta tavalla, joka voi maksaa sijoittajalle merkittäviä summia.

Moni sijoittaja sanoo jälkeenpäin tienneensä, että Teslan kurssi karkaa käsistä, Nokian osake ei enää toivu tai tekoälyhype vetää Nvidian arvoon, jota ei voi järjellä selittää.

Todellisuudessa harva tiesi.

Jälkiviisauden harha saa meidät uskomaan, että olimme kaukaa viisaita, vaikka todellisuudessa tunnemme vain tarvetta löytää johdonmukaisuutta sattumanvaraisissakin tapahtumissa. Se tuo mielenrauhaa, mutta sumentaa sijoittajan todellisuuden.

Sijoittajan muisti muokkaa menneisyyttä

Psykologit Baruch Fischhoff ja Daniel Kahneman osoittivat jo 50-vuotta sitten artikkelissaan Hindsight is not equal to foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under uncertainty (1975), että ihmiset arvioivat tapahtumat liian ennustettaviksi heti kun tietävät niiden lopputuloksen.

Tutkimukset korostavat kahta olennaista johtopäätöstä: ensinnäkin ihmiset aliarvioivat systemaattisesti menneen epävarmuuden, ja toiseksi tämä vinouma vaikuttaa sekä muistiin että siihen, miten arvioimme omia ja toisten päätöksiä jälkikäteen.

Sijoittajalle tämä tarkoittaa, että kun lopputulos on tiedossa, mieli muokkaa tarinan vastaamaan lopputulosta. Se tekee markkinoiden liikkeistä jälkikäteen ”itsestäänselviä”.

Sijoittamisessa tämä johtaa vääristyneeseen itsetuntoon ja siihen, että epävarmuus nähdään hallittavana, vaikka se ei sitä ole.

Kun markkina nousee, uskotaan, että oma osto ajoittui järkevästi. Kun se laskee, tapahtumaa selitetään “tilapäisellä hermoilulla”. Kummassakin tapauksessa sijoittaja kokee olleensa oikeassa, koska jälkikäteen kaikki näyttää loogiselta.

Esimerkkejä jälkiviisauden harhasta markkinoilta

Hyviä esimerkkejä löytyy runsaasti viime vuosien ajalta. Kun tekoälybuumi räjähti vuonna 2023, moni vakuutti ”nähneensä sen tulevan”, vaikka vielä vuotta aiemmin suurin osa piti Nvidian osaketta ylihinnoiteltuna.

Koronapandemian alkuvaiheessa taas useimmat uskoivat markkinoiden pitkään lamakauteen. Kun osakkeet palautuivat voimalla jo kesällä 2020, jälkiviisaus sai monet väittämään, että “sehän oli ilmiselvää, kun keskuspankit pumppasivat likviditeettiä”. Silloin todellisuudessa vallitsi pelko ja epätietoisuus.

Myös kryptovaluuttojen hurjat nousut ja romahdukset ovat herättäneet saman reaktion. Kun Bitcoinin kurssi palasi yli sadan tuhannen euron tasolle vuoden 2025 lopulla, somessa levisi jälleen tuttu kommenttivirta: “tiesin heti, että tämä oli vain väliaikainen korjaus”.

Totuus on, että harva todella tiesi. Ihmisen mieli rakentaa tarinan vasta jälkikäteen.

Harha ohjaa riskejä ja päätöksiä

Jälkiviisauden harha ei ole pelkästään akateeminen kuriositeetti. Se vaikuttaa suoraan siihen, miten sijoittaja hallitsee riskejä ja tekee päätöksiä.

Kun onnistumiset tuntuvat omilta ansioilta ja epäonnistumiset ”poikkeuksilta”, oppiminen jää vähiin. Sijoittaja ei enää näe virheitään, vaan uskoo satunnaisen menestyksen olevan taitoa.

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että jälkiviisaus korreloi liiallisen kaupankäynnin ja heikon tuottokehityksen kanssa. Kun luulee osaavansa ennustaa, tekee myös herkemmin impulsiivisia päätöksiä – ja maksaa niistä kalliisti.

Terrance Odean ja Brad Barber ovat osoittaneet klassisissa tutkimuksissaan, että yksityissijoittajien tuotto jää keskimäärin alhaisemmaksi juuri liiallisen kaupankäynnin vuoksi. Mitä aktiivisemmin sijoittaja reagoi markkinatapahtumiin, sitä todennäköisemmin hän jää jälkeen indeksistä. Taustalla ei ole vain korkeammat kulut, vaan myös se, että päätökset tehdään tunneohjautuvasti ja vääristyneen itsearvion ohjaamina.

Jälkiviisaus vahvistaa tätä noidankehää. Kun kaupasta seuraa satunnainen voitto, sijoittaja tulkitsee sen todistukseksi “oikeasta näkemyksestä”. Tappiollinen kauppa puolestaan unohdetaan nopeasti tai selitetään olosuhteiden syyksi.

Lopputuloksena portfoliossa tehdään paljon liikettä, mutta vähän todellista edistystä.

Kuinka harhaa voi hallita?

Ensimmäinen keino on dokumentointi. Päätöspäiväkirja on sijoittajan paras suoja muistivirheitä vastaan. Sinne kannattaa kirjata jokainen osto- tai myyntipäätös perusteluineen, oletuksineen ja riskiarvioineen. Kun markkinat tekevät käännöksen, voi palata tekstiin ja nähdä, mitä todella ajatteli ennen lopputulosta.

Toinen tehokas työkalu on “pahimman skenaarion” ajattelu. Kun sijoittaja arvioi etukäteen, mikä voisi mennä pieleen ja miten siihen suhtautuisi, hän rakentaa tietoista vastapainoa optimismille.

Ammattilaissijoittajat käyttävät usein tiimien sisäisiä keskusteluja haastamaan toistensa näkemyksiä. Kun oma ajattelu altistetaan kritiikille ennen päätöstä, jälkiviisauden vaikutus pienenee.

Sijoittaminen on pitkälti todennäköisyyksien hallintaa, ei tulevaisuuden tietämistä. Siksi harha, joka tekee menneisyyden liian selväksi, on erityisen petollinen.

Daniel Kahneman tiivisti asian yksinkertaisesti: “Maailma on epävarma, mutta mielemme haluaa nähdä sen ennustettavana.” Se on inhimillistä ja juuri siksi vaarallista rahamaailmassa.

Viisas sijoittaja ei julista tietävänsä. Sen sijaan hän kysyy: “Mitä luulin tietäväni, ja mitä opin, kun olin väärässä?”