Tällainen on yrittäjien eläketurvan uudistussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää perjantaina 5.12.tiedotustilaisuuden, jossa julkistettiin yrittäjän eläkelain (YEL) kehittämistä koskeva selvitys. Paikalla tilaisuudessa ovat sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, tohtori Jukka Rantala sekä eläke- ja yksityisvakuutusyksikön johtaja Jaana Rissanen.

Yrittäjien työeläkemallista on väännetty peistä jo pitkään. Ydinongelma on se, että YEL on jakojärjestelmä. Nykyiset yrittäjät siis maksavat pitkälti nykyisten eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeet, eikä taustalla ole samanlaista rahastointia kuin TyEL-puolella.

Kun alivakuuttaminen ja matalat työtulot ovat yleisiä, YEL-maksutulo ei riitä kattamaan menoja, jolloin valtion osuus kasvaa ja yrittäjien eläkejärjestelmä käy julkistaloudelle suhteellisesti kalliiksi.

Yrittäjätkään eivät ole tyytyväisiä.

Moni yrittäjä kokee kokonaisuuden epäoikeudenmukaiseksi ja yrittäjyyttä jarruttavaksi, erityisesti pienituloisten ja sivutoimisten kohdalla.

Yksi keskeinen kiistakohta on, että YEL-työtulo ei perustu todellisiin toteutuneisiin tuloihin, vaan arvioon “työpanoksen arvosta”, jota eläkeyhtiöt ohjeistavat omilla laskureillaan ja toimialakohtaisilla taulukoilla.

Moni yrittäjä kokeekin YEL-järjestelmän siksi mielivaltaiseksi järjestelmäksi, koska yrittäjä voi katsoa arvioidun työtulon olevan irti todellisesta ansaintatasosta, kun taas eläkeyhtiö pyrkii nostamaan työtuloa alivakuuttamisen vähentämiseksi.

Näihin ongelmiin hallitus on etsinyt ratkaisua.

Nykyisellään eläkelaitos vahvistaa YEL-vakuutuksen alkaessa YEL-työtulon, johon sekä vakuutusmaksu että eläkekarttuma perustuvat. Määritelty YEL-työtulo vaikuttaa myös yrittäjien toimeentuloturvaan, koska se asettaa perustason muun muassa sairausvakuutuslain päivärahalle, työttömyysturvalle ja asumistuelle.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilaaman selvityksen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja, joilla yrittäjän eläkemaksun ja eläkkeen perustana olevan työtulon määrittämistä kehitettäisiin nykyisestä.

Tohtori Jukka Rantala selvitti samalla rahastoinnin vaihtoehtoja ja muita tarpeellisia muutoksia yrittäjien eläkejärjestelmän kehittämiseksi.

Selvitys sisältää viisi kehitysehdotusta, joista ensimmäinen on yrittäjän työtulon määrittäminen yrittäjätoiminnan verotettavan ansiotulon kautta. Tämä toimisi vakuuttamisen pääsääntönä.

Rantalan mukaan muutos selkeyttäisi työtulon määrittelyä, huomioisi yrittäjän muuttuvat työtulot ja vähentäisi alivakuuttamista.

Rantala ehdottaa pääsäännön rinnalle mahdollisuutta siirtyä nykyisen kaltaiseen laskennalliseen työtulomalliin, kun määritelty työtulo ylittää 35 000 euroa vuodessa. Laskennalliseen työtuloon kuuluisi olennaisesti työpanosmittari, joka voitaisiin kehittää nykyisestä työtulolaskurista.

Työtulon uuden määräytymistavan aiheuttamiin mahdollisiin suuriin muutoksiin tulisi Rantalan mukaan varautua siirtymäsääntöä kehittämällä. Verotuksen ansiotulon käyttöön voisi siirtyä heti lain voimaantultua tai viimeistään, kun voimaantulosta on kulunut kaksi vuotta.

Rantala ehdottaa myös vakuuttamisvelvollisuuden neljän kuukauden aikarajasta luopumista, ja että vakuuttamisen tulorajaksi otettaisiin TyELin alaraja kolminkertaisena, eli noin 2520 euroa. Tämä parantaisi Rantalan mukaan työeläketurvan kattavuutta.

Lopuksi Rantala ehdottaa, että uudistuksen vaikutuksia seurataan ja eduskunnalle annetaan viiden vuoden kuluttua selonteko uudistuksen onnistumisesta ja mahdollisista uusista toimenpiteistä.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen pitää välttämättömänä, että YEL-uudistus tehdään yrittäjyyden edellytysten parantamisen näkökulmasta.

”Hallitus on valmis uudistamaan YEL-järjestelmää vielä tällä hallituskaudella tavalla, joka lisää yrittäjyyttä ja edistää kasvua. Palaute yrittäjiltä on kuultu ja erittäin selvää: nykyinen YEL-malli koetaan epäjohdonmukaiseksi ja jopa mielivaltaiseksi. Käynnistämme vielä ennen joulua yrittäjävuoropuhelun ja kuulemme yrittäjiä laajasti”, ministeri Grahn-Laasonen sanoo.