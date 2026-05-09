Stora Enso ylitti tulosodotukset – loppuvuosi näyttää selvästi vaikeammalta

Metsäjätti Stora Enson tammi-maaliskuun oikaistu liiketulos asettui selvästi konsensusennusteen yläpuolelle, mutta toimintaympäristön suhdannekuva tummenee silmissä. Toiselle vuosineljännekselle yhtiö ennakoi geopoliittisten jännitteiden, Oulun tehtaan ylösajon ja päästöoikeustulojen romahduksen painavan kannattavuutta yhtä aikaa.
Tammi-maaliskuussa liikevaihtoa selittäväksi tekijäksi tulosraportti nostaa esiin yhtiön kasvaneet toimitusmäärät, joiden positiivinen vaikutus kuitenkin syötiin valuuttakurssien negatiivisella vaikutuksella.
Konsernin liikevaihto pysyi käytännössä ennallaan ja oli 2,36 miljardia euroa. Vertailukauden lukema oli 2,36 miljoonaa euroa, joten muutos jäi 0,2 prosenttiin. Liikevaihto ylitti silti analyytikoiden 2,30 miljardin euron konsensusennusteen.
Vertailukelpoinen liiketulos painui 9,5 prosenttia, 175 miljoonasta 159 miljoonaan euroon. Pudotus oli tosin selvästi maltillisempi kuin markkinoilla ennakoitiin, sillä konsensus odotti vain 129 miljoonan euron tulosta. Oikaistu liiketulosprosentti pieneni 6,7 prosenttiin edellisvuoden 7,4 prosentista.
Tulosta painoivat erityisesti valuuttakurssimuutokset ja Oulun kuluttajapakkauskartonkilinjan ylösajo. Vastapainona puuraaka-aineen halpeneminen tuki kannattavuutta. IFRS:n mukainen liiketulos romahti 171 miljoonasta 85 miljoonaan euroon, kun mukaan luetaan 56 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
Liiketoiminnan rahavirta heikkeni samaan aikaan tuntuvasti, 192 miljoonasta 125 miljoonaan euroon. Yhtiö perustelee laskua uudelleenjärjestelyihin liittyvillä toimipaikkojen sulkemiskustannuksilla sekä korkeammalla käyttöpääomalla.
Toimitusjohtaja varoittaa Iranin sodan jälkivaikutuksista
Toimitusjohtaja Hans Sohlström kuvasi kvartaalia varovaisen myönteisesti, vaikkakaan hän ei piilotellut kasvavaa epävarmuutta toimintaympäristössä.
”Vuoden 2026 ensimmäinen neljännes kehittyi pääosin odotetusti, ja tulos oli vakaa edelleen haastavilla markkinoilla”, Sohlström kertoo katsauksessa.
Toimitusjohtajan mukaan kvartaalin alku oli kysynnältään myönteinen, mutta kuva muuttui loppua kohden. Iranin sodan puhkeaminen kiristi geopoliittista tilannetta, ja vaikka vaikutukset ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen jäivät vähäisiksi, kehitys on hänen mukaansa lisännyt epävarmuutta ja sen odotetaan heijastuvan toimintaympäristöön jatkossa.
”Tilanne kasvattaa markkinoiden volatiliteettia ja lisää kustannuspaineita erityisesti energian, logistiikan sekä muiden muuttuvien kustannusten, kuten kemikaalien, osalta. Vaikutukset korostuvat todennäköisesti toisella neljänneksellä”, Sohlström varoittaa.
Sohlström muistuttaa myös, että Oulun uuden kuluttajapakkauskartonkilinjan käyttöönotto rasittaa kannattavuutta lyhyellä aikavälillä, vaikka linjan odotetaan saavuttavan täyden operatiivisen suorituskyvyn vuoden 2027 aikana.
Päästöoikeustulot painuvat romahdusmaisesti
Yhtiön ohjeistus toiselle vuosineljännekselle on selvästi varovaisempi kuin vertailukaudella. Markkinaympäristö on edelleen vaikea, kuluttajien luottamus heikkoa, ja geopoliittiset jännitteet kasvattavat kustannuspaineita varsinkin logistiikassa, kemikaaleissa ja energiassa.
Erityisen järeä isku tulee päästöoikeuksien myynnistä.
Vuonna 2025 Stora Enso sai päästöoikeuksien myynnistä 72 miljoonaa euroa operatiivista tuottoa, joka jakautui tasaisesti vuodelle. Tänä vuonna lukema painuu yhtiön arvion mukaan vain 10–20 miljoonaan euroon, kun useat tehtaat menettävät ilmaiset hiilidioksidipäästöoikeutensa biogeenisten päästöjen yli 95 prosentin osuuden vuoksi.
Tämän päälle pinottuna vuonna 2025 loppuun saatettu 175 000 hehtaarin Ruotsin metsäomaisuuden myynti pienentää oikaistua liiketulosta noin 20 miljoonaa euroa vuositasolla, eli viisi miljoonaa euroa kvartaalia kohti.
Oulun ylösajo painaa toisellakin neljänneksellä oikaistua liiketulosta saman verran kuin ensimmäisellä neljänneksellä, eikä yhtiö lupaa parannusta kunnossapitokuluihin. Yhtiön omat toimet tuotannossa, kustannuksissa ja hankinnoissa toimivat vastapainona, mutta epävarmuus markkinoiden ja kustannuskehityksen suunnasta loppuvuonna on Stora Enson omien sanojen mukaan merkittävä.
Stora Enso jatkaa Ruotsin metsäliiketoimintansa eriyttämistä omaksi pörssiyhtiökseen vuoden 2027 alkupuoliskolla. Bergslagets Skogar -nimellä toimivalla yhtiöllä on jo oma johtoryhmänsä, ja sen pääomamarkkinapäivä järjestetään marraskuussa Tukholmassa.
OP nosti suosituksen vähentämisestä lisäämiseen
OP:n aamukatsauksessa Stora Enson tulosta luonnehditaan vahvaksi suoritukseksi kustannustenhallinnan osalta. Pankin mukaan epäedullinen valuuttakurssi heikensi tulosta yksinään 59 miljoonaa euroa, mikä saatiin paikattua omilla toimilla.
”Yhtiö kykenee kompensoimaan toistaiseksi vuonna 2026 toteutuneen kustannusten nousun myyntihintojen korotuksilla”, OP arvioi.
Pankki nosti Stora Enson tavoitehinnan 10,50 euroon aiemmasta 10,00 eurosta ja päivitti suosituksensa LISÄÄ-tasolle aiemmasta Vähennä-suosituksesta. Perusteluna ovat nouseva tulosura ja taseen arvokkaat käyttöomaisuuserät, joiden rinnalla osittaisjakautuminen tukee sijoitustarinaa seuraavan 12 kuukauden perspektiivillä.
Analyysissaan pankki tunnistaa silti markkinan heikkouden. OP:n mukaan markkinatilanne on heikko, eikä viimeaikaista kustannusinflaatiota ole vielä siirtynyt tuloslaskelmaan. Toisin sanoen kustannuspaineet uhkaavat purkautua myöhemmin.
Markkinaa kiinnostaa nyt erityisesti se, riittääkö Stora Enson oma kustannuskuri pitämään tulosta pystyssä loppuvuonna, kun päästöoikeustulot katoavat ja Lähi-idän kriisi heittää varjonsa kustannusrakenteeseen.
Voit kommentoida ilman käyttäjätiliä kirjoittamalla nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen. Halutessasi voit myös kirjautua sisään tai rekisteröityä palveluun, jolloin kommenttisi tallentuvat omaan käyttäjäprofiiliisi ja kommentointi helpottuu jatkossa.