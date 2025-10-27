Metsäteollisuuden näkymät ovat edelleen harmaat

Metsäteollisuus on viime vuodet kärsinyt heikosta kansainvälisestä kysynnästä ja pahasta ylikapasiteetista.

Erityisen suuri kapasiteetin lisäys on ollut uusissa ennätyssuurissa sellutehtaissa, joihin talkoisiin on osallistunut myös Metsä Group Kemissä ja UPM-Kymmene Uruguayssa. Stora Enso on osallistunut investointitalkoisiin erityisesti kartongin tuotannon kasvattamisessa.

Raaka-aineen kallistuminen Suomessa johti kuitupuun hintojen kaikkien aikojen ennätykseen tämän vuoden keväällä, mutta nyt hinnat ovat laskussa.

Helsingin pörssin metsäyhtiöiden kaikkien aikojen tuloshuippu osui vuoteen 2022, jolloin sellun hinnat olivat ennätys korkealla. Nyt yhtiöt ovat kärvistelleet jo kolmatta vuotta heikkojen tuotehintojen ongelmissa.

Kysyntä on heikon kansainvälisen taloustilanteen vuoksi ollut myös laimeata. Metsäanalyytikot ovat jo pari vuotta peruutelleet optimistisia tulosennusteitaan, mutta mikään ei tunnu kääntävän tuloksia nousuun.

Metsäyhtiöiden indeksi oli huipussa keväällä 2022, josta on pudottu noin 41 prosenttia yli kolmen vuoden aikana.

Metsäyhtiöiden tulostaso on laskenut selvästi kurssilaskua enemmän. Kurssipohjan koittaessa metsäyhtiöiden osakkeet ovat yleensä näyttäneet kalliilta johtuen tulosten kovasta laskusta.

Metsäyhtiöiden kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen tuloksista puuttuu vielä UPM-Kymmene, joka raportoi keskiviikkona 29.lokakuuta. Ensi torstaina yhtiön osakkeesta irtoaa 0,75 euron syysosinko. Mielenkiintoista, näemmekö keskiviikkona samanlaisen osakekurssin ilotulituksen kuin Stora Enson ja Metsä Boardin kertoessa tuloksistaan viime viikolla.

Suuri tulosromahdus

Toki UPM-Kymmenen osake on vuoden alusta laskenut kahdeksan prosenttia kevään osinko huomioiden. Stora Ensolla on jo pää veden pinnalla. Metsä Boardin osake on noin neljänneksen miinuksella tämän vuoden alusta laskettuna.

Stora Enso ja Metsä Boardin yhteenlaskettu tulos rahoituserien jälkeen vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä oli 48 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella 2024 tulosta kertyi 174 miljoonaa euroa. Huippuvuoden 2022 kolmannella neljänneksellä yhtiöiden yhteenlaskettu tulos rahoituserien jälkeen oli 600 miljoonaa euroa.

Jos UPM-Kymmene otetaan mukaan lukuihin, näiden kolmen yhteenlaskettu tulos rahoituserien jälkeen vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä oli 1 364 miljoonaa euroa. Nyt vuoden kolmannella neljänneksellä tulossumma jäänee runsaaseen 200 miljoonaan euroon.

Kansainvälinen selluteollisuuden näkymät edelleen heikot vuodelle 2026

Kiinasta kantautuneet viime viikon tiedot eivät vieläkään lupaa selkeää parannusta selluteollisuutta vaivaavaan ylitarjontatilanteeseen. Lokakuussa selluloosamarkkinat olivat varsin vakaat.

Syyskuussa Kiinaan tuotiin 2,95 miljoonaa tonnia sellua, jossa oli kasvua 11 prosenttia edelliseen kuukauteen ja 10 prosenttia kasvua vuoden takaiseen syyskuuhun verrattuna.

Varastotasot ovat edelleen korkealla ja myös Kiinan kotimainen tarjonta on lisääntynyt uuden kapasiteetin seurauksena. Tarjonta on markkinoilla edelleen hieman kasvussa ja yleinen tarjontatilanne ei ole helpottumassa.

Alla on kuva sellun hintojen kehityksestä vuosina 2020-2025, minkä lisäksi vuoden 2025 lokakuusta vuoden 2026 loppuun on kuvaan piirretty futuurihintojen kehitys. Merkittävää hintojen nousua on nähtävissä vain eurooppalaiseen lyhytkuituiseen sellun hinnoissa. Tosin niitä on painanut viime vuosina lisääntynyt halvemman eukalyptussellun käyttö.

Vuodelle 2026 pitkäkuituisen sellun futuurit näyttävät Euroopan havusellulle noin parin prosentin nousua verrattuna vuoden 2025 keskihintatasoon. Eurooppalaisen lyhytkuituisen sellun hintaan näyttää tulevan noin 10 prosentin lisäys.

Kiinan markkinoiden pitkäkuituisen havusellun hinta noussee ensi vuonna noin yhdeksän prosenttia ja lyhytkuituisen, lähinnä eukalyptussellun hinta noussee noin viisi prosenttia.

Sellun hinnan vaikutus UPM:n tulokseen

UPM-Kymmene kertoo vuosikertomuksessaan sellun 50 euron keskihinnan nousun nostavan sellun tulosta noin 170 miljoonaa euroa (nettovaikutus ettei paperien hinnat korreloi). Jos myös omasta sellusta tehdyn paperien keskihinnat nousevat, bruttovaikutus on noin 270 miljoonaa euroa.

Nykyiset ensi vuoden sellufutuurit näyttävät korotusten vaikutuksen ehkä olevan luokkaa 200-300 miljoonaa euroa.

Näillä futuurihinnoilla ei tulokset ensi vuonna parane kovin merkittävästi.

Esimerkiksi eräs pohjoismaisen pankin metsäanalyytikko povaa UPM-Kymmenen tuloksen ensi vuonna melkein kaksinkertaistuvan vuoden 2025 tuloksesta. Toki samainen huippuanalyytikko ennusti tänä keväänä UPM-Kymmenen tekevän noin 900 miljoonan euron nettotuloksen jo tänä vuonna.

Nyt tämän vuoden nettotulos on tuoreen ennusteen mukaan kutistunut jo 630 miljoonaan euroon. Ensi vuodelle UPM-Kymmenen ennuste on nyt runsas 1,1 miljardia euroa.

Lähes kaikki metsäanalyytikot uskovat UPM-Kymmenen pitävän osakekohtaisen osingon ennallaan ainakin vuoteen 2027 saakka.