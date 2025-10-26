Yhdysvallat ja Kiina edistyneet kauppasovussa

Yhdysvallat ja Kiina ovat päässeet alustavaan puitesopimukseen kahden päivän intensiivisten kauppaneuvottelujen jälkeen Kuala Lumpurissa, Malesiassa. Tämä merkitsee mahdollista läpimurtoa maailmantaloutta horjuttaneessa kauppasodassa. Aiheesta kertoo esimerkiksi New York Times.​

Uutistoimisto Reutersin mukaan Kiinan pääneuvottelija Li Chenggang kertoi sunnuntaina, että maiden talousviranomaiset saavuttivat “alustavan yhteisymmärryksen” neuvoteltuaan harvinaisten maametallien vientirajoituksista, kauppasovun jatkamisesta, fentanyyliä koskevista toimista ja kahdenvälisen kaupan laajentamisesta.​

Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamieson Greer kuvaili keskusteluja rakentaviksi ja eteneviksi kohti sopimuksen lopullisia yksityiskohtia, jotka presidentit voisivat yhdessä hyväksyä.

Neuvottelujen tulokset luovat perustan torstaina Etelä-Koreassa järjestettävälle huippukokoukselle, jossa presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapaavat.​

Läpimurto tapahtui, kun jännitteet olivat kasvaneet voimakkaasti Kiinan laajennettujen harvinaisten maametallien vientirajoitusten vuoksi.

Kiinan toimenpiteiden seurauksena Trump uhkasi lisätä tullit jopa 157 prosenttiin marraskuun alussa.

Nyt saavutettu alustava sopimus viitoittaa tietä ratkaisevalle Trump–Xi-huippukokoukselle, jossa saatetaan sopia kauppasodan kokonaisratkaisusta.​

Neuvottelupöydällä olivat muun muassa harvinaisten maametallien toimitusketjut, jotka ovat kriittisiä puolustusteknologialle, sähköautoille ja mikroelektroniikalle. Kiina hallitsee noin 90 prosenttia maailman tuotannosta, mikä on antanut sille huomattavan neuvotteluvaltin.

Lisäksi keskusteltiin satamamaksuista, TikTokin toiminnasta, fentanyylikriisistä sekä maatalouskaupan laajentamisesta amerikkalaisille viljelijöille.​

Sopimusluonnos toimitetaan nyt molempien maiden hallituksille hyväksyttäväksi ennen torstain huippukokousta, jonka odotetaan määrittävän seuraavan vaiheen maailman kahden suurimman talouden suhteissa.​

Mikäli Kiina ja Yhdysvallat pääsevät kauppasopuun, markkinavaikutukset olisivat laajasti myönteisiä, etenkin riskisentimentin ja teollisuusosakkeiden kannalta.

Viime päivien neuvottelut Malesiassa ovat jo palauttaneet sijoittajien luottamusta. Sopu vähentäisi painetta teknologiayhtiöissä ja puolustusteollisuudessa, jotka ovat riippuvaisia näistä materiaaleista.​

Sopimus turvaisi lisäksi Yhdysvaltain maatalousvientien kasvua, erityisesti soijapapujen osalta, ja vakauttaisi raaka-aine- sekä logistiikkaketjuja, joita tulleilla uhkailu on jo ravistellut.

Markkinoiden näkökulmasta ratkaisu poistaisi merkittävän geopoliittisen riskin ja kääntäisi tunnelman kohti “risk-on”‑asetelmaa, jossa pääoma hakeutuu pois turvasatamista kohti osakkeita. Tämä näkyisi erityisesti teknologiassa, raaka-aineissa ja autoalalla, joiden kurssit ovat reagoineet herkimmin kauppasodan eskalaatioon.​

On kuitenkin todennäköistä, että osa nousureaktiosta on jo hinnoiteltu: sijoittajat seuraavat tarkasti tulevan Trump–Xi-huippukokouksen tuloksia nähdäkseen, johtaako puitesopimus todella pysyvään tullirauhaan vai jääkö kyse vain väliaikaisesta hengähdystauosta.

Jos sopimus vahvistuu kattavaksi, se voisi pysäyttää useiden kuukausien mittaisen markkinaheilahtelun ja palauttaa kasvunäkymiä kansainvälisille yhtiöille, jotka ovat kärsineet toimitusketjujen hajoamisesta ja kustannuspaineista.