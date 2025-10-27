Syyskuun loppuun mennessä EU:n ulkopuolelta tuotujen vaatteiden, jalkineiden ja kodintekstiilien määrä ja arvo nousivat jälleen, kertovat Erikoiskaupan Etu ry ja Muoti- ja urheilukauppa ry tiedotteessaan.

Lähes kaikki tämä tavara tulee Kiinasta.

Kasvuluvut ovat kovia. EU:n ulkopuolelta tuotujen vaatteiden määrä on noussut tammi-syyskuussa 63 prosenttia viime vuodesta, kenkien määrä 30 prosenttia, urheiluvälineiden määrä 14 prosenttia ja kodintekstiilien määrä 77 prosenttia.

Kiinan osuus oli peräti 99 prosenttia kaikista tuoduista kappaleista ja 92 prosenttia arvosta. Vaateostosten keskimääräinen ostohinta oli vain 7,26 euroa. Se kertoo paljon siitä, minkälaista tavaraa suomalaiset todella ostavat.

Vaatteiden, tekstiilien ja jalkineiden osuus kaikista EU:n ulkopuolisista ostoksista oli alkuvuonna syyskuun loppuun 44 prosenttia arvosta ja 39 prosenttia määrästä.

Suomalaiset ostivat alkuvuonna miljoonia yksittäisiä tuotteita kiinalaisilta alustoilta, kuten Shein ja Temu.

Alhainen hintataso herättää myös vakavan epäilyn siitä, etteivät kaikki kulut ole hinnoissa mukana, järjestöt toteavat.

“Suomalaiset ovat todella tarttuneet kiinalaisten verkkokauppojen koukkuun. Vaatteiden ostosten arvo oli 2,1 prosenttia koko vaatekaupan arvosta, mutta jo 5,1 prosenttia kappalemääristä. Alihintainen tuonti vääristää markkinoita ja syö kaupan elinvoimaa,” toteaa toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää, Muoti- ja urheilukauppa ry:stä.

EU:n uusi jätedirektiivi kiristää kotimaisen alan tilannetta

Samaan aikaan kun alihintainen tuonti kasvaa, Euroopan unioni hyväksyi juuri uuden jätedirektiivin, joka siirtää tekstiilijätteen keruun ja käsittelyn kustannukset eurooppalaisten valmistajien ja maahantuojien harteille.

Tällä kehitysvauhdilla kiinalaisilta alustoilta tehtyjen ostosten osuus nousee 11 prosenttiin markkinasta, kun jätteenhoidon kustannukset astuvat voimaan.

Nämä kustannukset nostavat eurooppalaisia kuluttajahintoja arviolta kolme prosenttia, mikä puolestaan lisää kiusausta ostaa entistä enemmän Kiinasta.

“Tilanne on kestämätön. EU:n omat yritykset maksavat ympäristö- ja kuluttajavastuusta, mutta kolmansien maiden verkkokaupat kiertävät velvoitteet ja valuvat kuluttajien suosioon. Tämä ei ole oikeaa kilpailua – eikä kestävää kehitystä”, Kankaanpää sanoo.

Halpatuonti vaikeuttaa EU:n omien kiertotalous- ja vastuullisuustavoitteiden toteutumista, järjestöt toteavat.

Laatu- ja turvallisuusongelmia

Myös kiinalaisiin verkkokauppoihin on kohdistunut muutakin kritiikkiä.

Arvostelu liittyy usein odotuksia heikompaan laatuun, huonosti kuvatun tai markkinoidun laadun ja todellisen tuotteen välisiin ristiriitoihin sekä turvallisuus- ja terveysriskeihin. Kuluttajat ovat raportoineet, että vastaanotetut tuotteet eivät vastaa verkkosivuilla nähtyjä kuvia tai kuvauksia, ja materiaalit voivat olla ohuita, helposti kuluvia ja epämukavia.

Lisäksi on tullut esiin tapauksia, joissa tuotteissa on havaittu korkeita, jopa sallitun rajan ylittäviä, myrkyllisiä kemikaaleja, mikä herättää huolta turvallisuudesta.

Palautteissa korostuvat myös pettymysten aiheuttavat kokoonpanot, kuten huonosti istuvat vaatteet ja painojälkien irtoaminen nopeasti.

Asiakaspalvelu ja toimituksiin liittyvät ongelmat, kuten toimitusviiveet ja vaikeudet hyvitysten saamisessa, ovat toistuvia valitusten aiheita.

Näiden ongelmien taustalla on usein se, että erittäin alhaiset hinnat voivat johtaa laadun ja eettisyyden laiminlyöntiin tuotantoketjussa, mikä heijastuu tuotteiden kestävyyteen ja käyttömukavuuteen.