Onko Alibaba seuraava tekoälytrendin tuottohirmu?

Alibaba Group on kansainvälinen teknologiakonglomeraatti, jonka liiketoiminnan ytimessä on massiivinen verkkokauppaekosysteemi. Yritys yhdistää miljoonia ostajia ja myyjiä sekä Kiinassa että kansainvälisillä markkinoilla alustojensa – kuten Taobao, Tmall, Alibaba.com ja AliExpress – kautta.

Alibaba ei tyypillisesti myy itse varastotuotteita, vaan toimii digitaalisen kaupan välittäjänä. Se tarjoaa skaalautuvan markkinapaikan muun muassa pk-yrityksille ja brändeille globaalisti.

Palveluihin kuuluu myös maksujärjestelmä Alipay, logistiikka-alusta Cainiao ja ohjelmisto- sekä viihdeliiketoimintaa, kuten Youku-videoalusta ja digitaalinen media.

Yhtiön kasvu perustuu ennen kaikkea kolmeen isoon ajuriin.

Ensinnäkin verkkokauppaliiketoiminta elpyy Kiinassa ja kasvaa erityisen nopeasti kansainvälisesti, esimerkiksi AliExpressin ja Lazadan kautta Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Alibaba pystyy kasvattamaan verkkokauppaliiketoimintansa liikevaihtoa useilla tavoilla.

Viime aikoina yhtiö on saanut vauhtia erityisesti Cainiao-logistiikkaverkon integroimisesta verkkokauppa-alustoihinsa. Se on nopeuttanut toimituksia, tehostanut varastonhallintaa ja parantanut asiakaskokemusta, mikä puolestaan on lisännyt kaupankäyntivolyymia.

Lisäksi Alibaba on ottanut käyttöön uuden ohjelmistopalvelumaksun: kauppiailta peritään 0,6 prosentin palvelumaksu jokaisesta varmennetusta kaupasta Tmall- ja Taobao-alustoilla. Tämä uusi maksurakenne on suunniteltu kasvattamaan Alibaban osuutta kauppiaiden tuotoista sekä parantamaan kokonaisvaltaisesti tulojen keräämistä kaupankäyntialustan kautta.

Toiseksi yhtiön pilvipalvelut (Alibaba Cloud) ja tekoäly ovat nousseet yrityksen strategian keskiöön: pilvipalveluiden vahva asema Kiinassa, sekä laajentuminen esimerkiksi Lähi-itään ja panostukset tekoälyinfrastruktuuriin mahdollistavat laajan palveluiden digitalisaation niin yrityksille kuin kuluttajille.

Kolmanneksi Kiinan talouden elpyminen ja valtiolliset elvytystoimet tukevat ostovoiman kasvua, mikä heijastuu suoraan Alibaban kulutusvetoisiin palveluihin.

Yritys kehittää jatkuvasti alustojensa teknologiaa panostaen tekoälyyn ja käyttäjäkokemukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi tekoälypohjaiset suosittelu- ja hakutoiminnot sekä sujuva logistiikkaverkosto.

Kasvua vauhdittaa myös yhteistyö globaalien teknologiatoimijoiden, kuten Applen kanssa, mikä voi nopeuttaa yritysasiakkaiden siirtymistä uusiin AI-palveluihin. Kansainvälinen laajentuminen johtaa samalla riskien hajautumiseen ja tuo mahdollisuudet uusiin markkinoihin Kiinan ulkopuolella.

Analyytikko uskoo Alibaban pilvipalveluihin

Sijoitussivusto Motley Foolin analyytikko James Brumley nostaa Alibaba Groupin valokeilaan vaihtoehtona niille sijoittajille, jotka etsivät kasvupotentiaalia, mutta maltillisemmalla riskillä kuin suositut amerikkalaiset teknologiayhtiöt.

Vaikka Alibaba ei kasva yhtä nopeasti kuin esimerkiksi Nvidia tai Palantir, se tarjoaa vahvan aseman Kiinan sisämarkkinoilla, monipuolisen liiketoimintarakenteen sekä kasvavan pilvipalveluiden segmentin.

Yhtiön kehittämä avoimen lähdekoodin Qwen-tekoäly kilpailee uskottavasti länsimaisia jättiläisiä vastaan, Brumley uskoo.

Qwen asettuu kansainvälisessä vertailussa aivan kärkeen: riippumattomien testien perusteella Qwen 2.5 -mallit päihittävät monissa vertailuissa OpenAI:n GPT-4o:n, Googlen Gemini 2.0:n sekä DeepSeekin ja Metan uusimman Llama-mallin etenkin tekstin ja kuvien analyysissä, monimodaalisuudessa, suurten kontekstimäärien käsittelyssä sekä matemaattisessa ja loogisessa päättelyssä. Malli tukee 119 kieltä ja murretta, ja sen avoimen lähdekoodin alustat antavat yrityksille ja kehittäjille mahdollisuuden räätälöidä tekoälyä omiin tarpeisiinsa.

Alibaban kansainvälinen verkkokauppa on kasvanut selvästi kotimaan markkinoita nopeammin, ja Kiinan yksityistalous on osoittanut elpymisen merkkejä kasvavasta kulutuksesta huolimatta maailmantalouden epävarmuudesta.

Nimenomaan Alibaban pilvipalvelut ovat yhtiön merkittävin kasvumoottori lähivuosina, Brumley toteaa. Vaikka pilvi muodostaa tällä hetkellä vain noin 13 prosenttia yhtiön kokonaisliikevaihdosta, se on selkeästi Alibaban nopeimmin kasvava liiketoiminta.

Pilvipalveluiden myynti kasvoi tilikaudella 2024 noin 11 prosenttia. Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvu kiihtyi, kun pilviliiketoiminta kasvoi 18 prosenttia vertailukauteen nähden.

Alibaban osake ei hinnoittele vahvaa kasvua

Alibaban osake ei ole hinnalla pilattu.

Osakkeen P/E-kerroin on ensi vuoden konsensusennuseilla 16x, kun S&P 500 -indeksi liikkuu selvästi korkeammalla. Analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta on lähes 30 prosenttia Alibaban osakkeen nykyhintaa korkeammalla.

Suuri osa Alibaban kurssin heikkoudesta liittyy vuosien 2020–2023 sääntelypaineisiin ja strategisiin epävarmuuksiin, kuten peruuntuneisiin yhtiöjärjestelyihin. Brumleyn mukaan yhtiö on kuitenkin vakaammalla pohjalla, ja Kiinan kuluttajamarkkina toimii pirteästi.

Yksi keskeisimmistä Alibabaan liittyvistä riskeistä on kuitenkin edelleen Kiinan valtiollisen ohjauksen ja sääntelyn arvaamattomuus: teknologia-alan yhtiöihin on viime vuosina kohdistunut ankaria rajoituksia, sakkoja ja organisaatiorakenteiden uudistuksia.

Vaikka osa sääntelypaineista on helpottanut, toimintaympäristö on yhä altis uusille linjauksille erityisesti datan, kilpailun ja algoritmien hallinnan osalta, mikä voi vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan ja kannattavuuteen lyhyelläkin varoitusajalla.

