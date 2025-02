Alibabalta vahva osavuosikatsaus

Kuvio 1: Alibaban osakkeen (kuvassa NYSE:ssä listattu ADR) kurssikehitys on ollut vahvaa viime kuukausina.

Alibaba Group raportoi torstaina kahdeksan prosentin liikevaihdon kasvun suhteessa edellisvuoden vertailukauteen. Liikevaihto nousi 280 miljardiin juaniin (38,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria) 31. joulukuuta päättyneellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kasvu oli nopeinta syyskuun 2023 neljänneksen jälkeen ja ylitti analyytikoiden ennusteet, kiitos verkkokaupan ja tekoälyliiketoiminnan vahvan kehityksen.

Operatiivinen tulos nousi edellisvuoden vertailukaudesta 83 prosenttia ja oli 41,2 miljardia juania (5,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria). Viimeisimmän neljänneksen nettotulos oli 46,4 miljardia juania (6,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria), yli nelinkertaistuen vuodentakaisesta ja ylittäen odotukset. Oikaistu nettotulos, josta on poistettu osakeperusteiset palkkiokulut, sijoitustuotot ja -tappiot, tietyt alaskirjaukset ja muut erät, nousi kuusi prosenttia 51,1 miljardiin juaniin (7,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria). Osakekohtainen tulos kasvoi 261 prosenttia vuodessa ja oli 2,55 juania (0,35 Yhdysvaltain dollaria).

Vertailukauteen verrattuna nettotulosta ja osakekohtaista tuloskasvua selitti ensisijaisesti liiketuloksen kasvu, oman pääoman ehtoisten sijoitusten markkina-arvon muutokset sekä osakkuusyritysten tulososuuden kasvu. Kasvua heikensi sijoitusten arvonalentumisten nousu.

Alibaban odotettua parempi osavuosikatsaus vahvisti yhtiön osakkeen momentumia. Alibaban New Yorkissa noteerattavan osakkeen ADR (BABA) tuotti torstaina 8,1 prosenttia. Vuoden alusta nousua on kertynyt 60 prosenttia.

Alibaba investoi pilvilaskentaan ja tekoälyteknologiaan

Alibaban toimitusjohtaja Eddie Wu kertoi, että vahva tulos heijastaa merkittävää edistystä Alibaban ”käyttäjä ensin, tekoälyvetoinen” -strategiassa sekä yhtiön ydintoimintojen kasvun voimistumista.

Sijoittajapuhelussa Wu sanoi, että Alibaba aikoo seuraavien kolmen vuoden aikana investoida pilvilaskennan ja tekoälyn infrastruktuuriin enemmän kuin yhteensä koko edellisen vuosikymmenen aikana. Lisäksi yhtiön tavoite on laajentaa tutkimus- ja kehitysinvestointejaan tekoälymallien sekä tekoälypohjaisten sovellusten kehittämiseen muuttaakseen liiketoimintansa eri osa-alueita.

”Tekoälyaika luo selkeän ja valtavan kysynnän infrastruktuurille. Aiomme panostaa aggressiivisesti tekoälyinfrastruktuuriin”, Wu kertoi.

Alibaba on tasapainoillut Kiinan talouden hidastumisen ja kiristyvän kilpailun kanssa, erityisesti ByteDancen lyhytvideoalusta Douyinin ja PDD:n Pinduoduo-verkkokauppasovelluksen kaltaisten kilpailijoiden paineessa. Sijoittajat seuraavat tarkasti Alibaban tekoälypohjaisen markkinointityökalun, Quanzhantuin, kehitystä, sillä se on keskeinen tekijä Alibaban verkkokauppaliiketoiminnan rahavirran kasvattamisessa.

Taobao- ja Tmall -ryhmän asiakashallintaliikevaihto, joka mittaa Alibaban kauppiailta ansaitsemia tuloja, kasvoi joulukuussa päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 9 prosenttia, mikä on huomattava nousu edellisen neljänneksen kolmen prosentin kasvuun verrattuna.

Alibaba on panostanut merkittävästi tekoälyteknologian kehittämiseen ja tarjoaa keskustelevaa chatbot-palvelua, Qweniä. Alibaba-perustaja Joe Tsai sanoi viime viikolla, että yhtiön tekoälyteknologia integroidaan Applen iPhoneihin Kiinan markkinoilla. Analyytikot arvioivat sen vahvistavan Alibaban brändiä ja tukevan pitkän aikavälin kasvua. Wu ei kommentoinut Apple-yhteistyötä torstaina.

Alibaban kotimaan verkkokauppaliiketoiminnan, Taobao- ja Tmall-ryhmän, myynti kasvoi 5,4 prosenttia 136,1 miljardiin juaniin. Pilvilaskentayksikön liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 31,7 miljardiin juaniin. Nopeasti kasvavan kansainvälisen verkkokauppayksikön liikevaihto nousi 32 prosenttia ja oli 37,8 miljardia juania.

Alibaban osake on matalasti arvostettu suhteessa amerikkalaisiin alan toimijoihin

Alibaban osakkeen arvostuskertoimet ovat yhä suhteellisen matalia verrattuna yhtiön historiaan ja tuloskasvuodotuksiin. Osakkeen kertoimet ovat myös matalia, jos niitä verrataan muihin tekoälyteknologiaan investoiviin suuriin yhtiöihin.

Matalat kertoimet johtuvat paljolti viime vuosien matalasta osaketuotosta suhteessa yhtiön liiketoiminnan kehitykseen. Kiinan polittisten riskien ja maan hidastuvan talouskasvun vuoksi kiinalaiset osakkeet ovat olleet monien sijoittajien epäsuosiossa.

Alibabaan liittyvä poliittinen riski saattaa olla kuitenkin helpottamassa — teknologia-ala on kenties jälleen Kiinan hallinnon suosiossa. Peking ilmoitti tällä viikolla yrityssektorin johtajille tarvitsevansa heidän apuaan talouskasvun ja omavaraisuuden edistämisessä. Alibaban perustaja Jack Ma, joka on ollut suurelta osin poissa julkisuudesta viime vuosina, osallistui maanantaina tapaamiseen, jossa presidentti Xi Jinping antoi ymmärtää kyseisestä muutoksesta.

Osittain matalat kertoimet ovat myös johtuneet heikentyneistä osakekohtaisen tuloksen kasvuodotuksista. Kasvuodotusten trendi on kuitenkin ollut ylöspäin viimeisen kahden vuoden aikana. Analyytikot odottavat Alibaban osakekohtaisen tuloksen kasvavan 18,5 prosenttia vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana.

Alibaban EV/Sales (yritysarvo / liikevaihto) on 2,1x, kun viimeisen 10 vuoden keskiarvo on 8,0x. EV/EBITDA (yritysarvo / käyttökate) on niin ikään verrattain matala, 11,4x. 10 vuoden keskiarvo on 26,9x. P/E-kerroin on seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla 14,2x, kun 10 vuoden keskiarvo on 21,6x.

Käytännössä kaikki yhtiön tuloslaskelma-, tase- ja kassavirtaperusteiset arvostuskertoimet ovat houkuttelevampia kuin viimeisen 10 vuoden keskiarvo tai mediaani. Suurin osa niistä on 10 vuoden matalimmassa kolmanneksessa. Kertoimien puolesta osakkeessa on siis nousuvaraa. Osakekurssinousun jatkuminen riippuu paljolti sijoittajasentimentistä, geopolitiikasta ja Kiinan talouden suunnasta.