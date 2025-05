Miksi sijoittaminen listaamattomiin yrityksiin kannattaa?

Kukoistaakseen ja laajentuakseen yhtiöt tarvitsevat aina pääomaa. Alkuvaiheissa rahoitusta saa tyypillisesti riskisijoittajilta. Ne ovat halukkaita ottamaan riskiä ja sijoittamaan aloittelevaan yhtiöön, jonka tuotteet eivät ole vielä täysin valmiita tai laajasti saatavilla.

Kun yhtiö osoittautui elinkelpoiseksi ja saavutti tietyn liikevaihdon, aiemmin se jatkoi kasvutarinaansa listautumalla ja myymällä osakkeitaan laajalle sijoittajajoukolle.

Suuren finanssikriisin jälkeen yhtiöt ovat kuitenkin listautuneet yhä myöhemmin. Yhdysvalloissa yhtiön keskimääräinen ikä listautumisvaiheessa on noussut kahdeksasta neljääntoista vuoteen parissa vuosikymmenessä.

Esimerkiksi maailman arvokkaimman listaamattoman yhtiön SpaceX:n markkina-arvo on 332 miljardia euroa. Se on arvoltaan siis yli seitsemän kertaa suurempi kuin Nordea.

Muutos on luonut suhteellisen uuden omaisuusluokan eli yksityisen kasvupääomasijoittamisen. Tässä kasvavassa luokassa on yli 1 500 yksisarvista (arvoltaan yli miljardin dollarin yksityisiä yrityksiä), ja sen markkina-arvo on yli 5 biljoonaa dollaria.

Kun startup-yhtiöstä tulee yksityinen kasvuyhtiö, se on jo löytänyt ratkaisun kolmeen asiaan, joihin startupit usein kaatuvat: se on kehittänyt markkinoille sopivan tuotteen, muodostanut oikeanlaisen tiimin ja alkaa lähestyä kannattavuusrajaa.

Siksi näihin yhtiöihin sijoittamisessa ei ole yhtä suurta riskiä kuin startup-sijoittamisessa, mutta se nopeuttaa kasvua verrattuna yhtiön ostamiseen.

Baillie Gifford on sijoittanut poikkeuksellisiin nopean kasvun listattuihin yhtiöihin yli 100 vuoden ajan. Vuonna 2012 sijoitimme ensimmäisen kerran yksityiseen yhtiöön, joka oli Alibaba. Olimme ennen sijoittaneet tällaisiin nopean kasvun yhtiöihin pörssissä, mutta nyt olimme huomanneet niiden pysyvän pitempään yksityisinä.

Sijoitus oli luonnollinen jatkumo julkisen osakemarkkinan osaamisellemme. Sittemmin olemme sijoittaneet yli yhdeksän miljardia dollaria yli 140 yksityiseen kasvuyhtiöön.

Monet pysyvät yksityisinä, kuten SpaceX, ByteDance, Stripe ja Bending Spoons, mutta monet ovat listautuneet, kuten Spotify ja Wise, joiden osakkeenomistajia olemme edelleen.

Toisin kuin jotkut muut yksityiseen markkinaan sijoittavat me emme pidä listautumista merkkinä siitä, että on aika irtautua yhtiöstä. Meille kyseessä on vain yksi rahoituskierros siinä kuin muutkin.

Meidän yksityisiin ja listattuihin yhtiöihin sijoittavat tiimimme istuvat vierekkäin. Sijoittaminen listattuihin yhtiöihin tekee meistä parempia yksityisiin yhtiöihin sijoittajia ja päinvastoin.

Yksityisiin yhtiöihin sijoittaminen vaatii tietenkin pitkän aikavälin perspektiiviä aivan kuten mihin tahansa osakkeisiin sijoittaminen. Mahdollisuuksista ei haeta nopeita voittoja, vaan niissä on kyse kärsivällisyydestä ja uskosta innovaatioihin ja kasvuun.

Oikeanlaiselle sijoittajalle tämä voi olla palkitseva strategia.

Jake Halliday, johtaja, Pohjoismaat, Baillie Gifford