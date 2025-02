Arvo Sijoitusosuuskunnan strategiassa voitonjaolla on keskeinen rooli ja osuudenomistus tarjoaa tasaista osuuskorkoa.

First Northissa listattu Arvo Sijoitusosuuskunta tarjoaa houkuttelevaa 7,5 prosentin osuuskorkoa

Arvo Sijoitusosuuskunnan juuret ovat vuodessa 1914, jolloin Oulu – Kokkola -alueelle perustettiin Keski-Pohjanmaan Puhelinosuuskunta. Yhtiö on entinen puhelinyhtiö ja nykyinen sijoitusyhtiö.

Vuosien saatossa osuuskunta kasvoi ja kehittyi, kunnes 2010-luvulla useimmat paikalliset puhelinyhtiöt tulivat tiensä päähän.

Arvo myi vuonna 2012 ICT-liiketoimintonsa Elisa Oyj:lle ja osuuskunta alkoi painottaa toimintaansa entistä enemmän sijoitustoimintaan. Vuonna 2013 Arvo uudistui nykyisen strategiansa mukaisesti listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittavaksi sijoitusosuuskunnaksi.

Osuuskunnan nykyinen nimi, Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, otettiin käyttöön vuonna 2018.

Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 2023 Arvo listautui Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan Osuuskunnat -segmentille. Sitä ennen osuuskunnan osuuksilla oli käyty kauppaa vuoteen 2021 asti Privanetin alustalla.

Tavoitteena olla kasvun mahdollistaja

Tänä päivänä Arvo on sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on olla listaamattomien yhtiöiden kasvun mahdollistaja. Käytännössä Arvo siis tekee vähemmistöosake- ja lainasijoituksia kasvaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla on kannattava ja vakiintunut liiketoiminta.

Sijoituksensa ohella Arvolla on aktiivinen rooli kohdeyritysten kehittämisessä ja toimialajärjestelyiden mahdollistajana.

Arvo pyrkii olemaan pitkäjänteinen sijoittaja, joka sijoittaa omasta taseestaan. Tilikauden 2024 lopussa suorat sijoitukset muodostivat tasearvoilla mitaten 44 prosenttia Arvon sijoitussalkusta. Loppuosan sijoituksista muodosti Arvon finanssisijoitusten salkku, eli tehokkaasti hoidettu likvidien kassavarojen salkku.

Osuuskunnan mukaan finanssisijoitukset monipuolistavat osaltaan sijoitussalkkua tarjoten kokonaisuuteen hajautusta ja kassavirtatuottoa.

Arvon korolliset velat olivat tilikauden päätteeksi 10,8 miljoonaa euroa, eli sijoitussalkun nettoarvo on noin 106,8 miljoonaa euroa. Konsernin markkina-arvo on 49,0 miljoonaa euroa osuuden nykyisellä noin 60 euron kurssilla.

Suorista sijoituksista merkittävä enemmistö eli 76 prosenttia oli osakesijoituksia. Viimeinen neljännes suorista sijoituksista koostui lainasijoituksista ja siltarahoituksista.

Finanssisijoituksista lähes puolet on Nordean ja Danske Bankin hoitamien täyden valtakirjan salkkujen rahastosijoituksia. Loput reilu 50 prosenttia finanssisijoituksista Arvo hoitaa itse ja siellä hajonta eri omaisuusluokkien välillä on suurempaa.

Voitonjaolla keskeinen rooli

Arvo toteuttaa suorat sijoituksensa joko vähemmistöosakesijoituksina, lainasijoituksina tai näiden yhdistelminä.

Arvon sijoitustoiminnassa tehokas hajautus toteutuu usealla eri tasolla: toimialojen välillä, useisiin eri yrityksiin ja laina- sekä osakesijoituksiin. Yhtiö ei sijoita start up-yrityksiin tai kiinteistöhankkeisiin.

Arvon strategiassa vakaalla voitonjaolla on keskeinen rooli. Arvon vahvistettu voitonjakotavoite on jakaa 60–80 prosenttia osuuskunnan tuloksesta omistajille vuosittain. Tähän mennessä Arvo on maksanut sijoitustoiminnallaan omistajille tuottoa yhteensä 45 miljoonaa euroa eli keskimäärin 75 prosenttia tuloksestaan.

Arvon suurimmat suorat sijoitukset

Arvon suurimmat suorat sijoitukset tilikauden 2024 päättyessä. Arvon merkittävimmät omistukset nykyään listatuissa yhtiöissä olivat 10,1 prosentin osuus LapWall Oyj:ssä ja 10,8 prosentin omistus Partnera Oyj:stä. Kuva: Arvo Sijoitusosuuskunta tilinpäätöstiedote

Strategiansa mukaisesti Arvo Sijoitusosuuskunta on antanut seuraavat taloudelliset tavoitteet:

Sijoitetun pääoman annualisoitu tuotto vähintään 7,5 prosenttia

Omavaraisuusaste yli 60 prosenttia

Tasainen voitonjako: 60–80 prosenttia emo-osuuskunnan tuloksesta osuuskorkona omistajille

Hajautettu sijoitussalkku usealla eri tasolla: toimialojen välillä, lukuisiin kohdeyrityksiin, instrumenttitasolla ja ajallisesti

Riittävä kassavirtatuotto osinko- ja korkotuottojen kautta

Tehokas rahan kierto: tavoitteena investoida ja irtaantua joka vuosi

Arvo takoi vahvan tuloksen vuonna 2024

Arvo julkaisi vuoden 2024 tilinpäätöksensä 19.2.2025. Päättynyt tilikausi oli osuuskunnan ensimmäinen täysi kalenterivuosi First North Growth -markkinapaikalle listautuneena.

Arvon osuudella käytiin kauppaa vuoden aikana yhteensä 3,7 miljoonalla eurolla ja noin 71 000 osuutta vaihtoi omistajaa. Tilikauden päättyessä Arvon omistivat sen 22 647 jäsentä, joilla oli hallussaan yhteensä 814 730 osuutta.

Vuosi sujui Arvon toimitusjohtaja Jari Pirisen mukaan monelta osin menestykkäästi. Osuuskunta teki uusia sijoituksia ja edisti johdon mukaan onnistuneesti aiempien kohdeyritysten kehitystä.

Arvo onnistui myös toteuttamaan yhden exitin edelleen hiljaisessa irtaantumismarkkinassa. Nivalalaisyhtiö Champion Doorin koko osakekanta myytiin italialaiselle BMP Groupille. Yrityskaupasta Arvo sai noin 1,6 miljoonan euron myyntivoiton.

Vuoden 2025 ensimmäiselle kvartaalille kirjautuu merkittävä myyntivoitto

Tilikauden lopulla julkistettiin myös Leden Group Oy:n osakkeiden myynnistä tehty sopimus. Leden Groupin osakekantaa koskevan kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä ja siitä saatava myyntivoiton odotetaan olevan noin 6,6 miljoonaa euroa.

Arvon sijoitustoiminnan tuotot olivat tilikaudella 6,5 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 23 prosentin kasvua edellisvuodesta. Konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 21,7 prosenttia vertailuvuodesta 18,5 miljoonaan euroon, kun odotukset liikevaihdosta olivat keskimäärin 15,0 miljoonaa.

Toimitusjohtaja Pirinen kuitenkin korosti tilinpäätöstiedotteessa, että sijoitustoiminnan liikevaihto voi vaihdella vuosittain merkittävästi markkinatilanteen ja allokointimuutosten mukaan, eikä liikevaihto sinänsä kuvaa sijoitustoiminnan onnistumista tai epäonnistumista.

Konsernin liiketoiminnan tulos kasvoi 40 prosenttia edellisestä tilikaudesta ja oli 2,5 miljoonaa euroa.

Arvon emoyhtiön oikaistu liiketulos oli 1,4 miljoonaa euroa, kun vuonna 2023 se oli 2,2 miljoonaa euroa. Emoyhtiön tilikauden 2024 tulos kuitenkin nousi 5,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 3,3 miljoonasta. Monen sijoittajan kannalta emoyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunnan tulos on keskeinen tunnusluku, sillä osuuskunnan vuotuinen voitonjako perustuu juuri emoyhtiön tulokseen.

Arvo ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä, mutta osuuskunta odottaa positiivisen kehityksen jatkuvan korkojen ollessa lievässä laskussa ja inflaatiotilanteen parantuessa.

Osuuspääoman korkoa jaetaan jopa 4,50 euroa osuudelta

Arvon hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle, että tilikauden 2024 tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona 4,50 euroa per osuus. Ehdotettu osuuskorko vastaa noin 70 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Tilikaudelta 2023 Arvo Sijoitusosuuskunta jakoi osuuspääoman korkoa 3,20 euroa osuudelta. Osuuskorkoehdotus tarkoittaisi siis 40,6 prosentin kasvua edellisestä tilikaudesta.

Arvon tulos päättyneeltä tilikaudelta oli hyvä, mistä kertoo myös positiivinen markkinareaktio osuuden hinnassa. Osuuden hinta on ollut vakaassa nousussa joulukuusta 2024 lähtien.

Arvon osuuden kurssi viimeisen vuoden ajalta. Kuva: TradingView

Arvon osuuden kurssi on nyt ylittänyt vuoden takaisen tasonsa. Viime vuoden helmikuussa osuuskunnan osuuden hinta romahti, kun Arvon hallitus esitti osuuspääomakoron laskua edellisvuoden 4,00 eurosta 3,20 euroon. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä vakaa osuuskorko on osuuskunnan omistajille.

Arvon sijoittajille maksama osuuskorko 7,5 prosenttia

Osuuskoron tarjoama osinkotuottoon verrannollinen tasainen tuotto onkin yksi Arvo Sijoitusosuuskunnan houkuttelevimpia ominaisuuksia. Tilikaudelta 2024 ehdotettu korko oli odotettua parempi ja se tarjoaa osuuden nykyisellä, noin 60 euron kurssilla vahvaa 7,5 prosentin tuottoa.

Kumulatiivisesti Arvo on maksanut osuuspääomalle korkoa 49 euroa viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

Osuuskoron voi odottaa pysyvän hyvällä tasolla myös jatkossa. Näillä näkymin tilikaudelta 2025 jaettavaa osuuskorkoa tukee myös Leden Groupin mahdollinen yrityskauppa, josta Arvo odottaa tulouttavansa 6,6 miljoonan euron myyntivoiton kuluvan tilikauden tulokseen.

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan vuosittainen osuuskorkopotti sekä sen suhde emoyhtiön tulokseen. Vuosilta 2014-2021 maksetun osuuskoron määrä on oikaistu 13.2.2023 tehdyn splittauksen jälkeiseen tilanteeseen. Kuva: Arvo Sijoitusosuuskunta

Myös muiden arvostuslukujen perusteella Arvo on houkuttelevasti arvostettu.

Osuuskunnan markkina-arvon suhdetta sen oman pääoman tasearvoon kuvaava P/B-luku on noin 0,5. Arvostus on siis selvästi alle yhtiön oman pääoman tasearvon. Arvon markkina-arvo vaikuttaa matalalta myös sijoituksiin suhteutettuna. Osuuskunnan sijoitussalkun käypä nettoarvo on noin 2,2 kertainen yhtiön markkina-arvostukseen nähden.

Yhtiöllä on vankka tase. Katsauskauden päätteeksi Arvon nettovelkaantumisaste oli vain 4,8 prosenttia. Konsernin rahavarat olivat joulukuun lopussa 5,4 miljoonaa euroa, minkä lisäksi konsernilla oli käyttämättömiä luottolimiittejä 9,0 miljoonaa euroa. Arvon maksuvalmius on hyvä.

Arvon suorat sijoitukset kohdistuvat suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden liiketoimintaa laskeva korkotaso tukee.

Suurin riski osuuskunnalle olisinkin Suomen taloustilanteen yllättävä heikentyminen, joka voisi aiheuttaa ongelmia Arvon sijoituskohteille ja siten painaa konsernin sijoitustoiminnan tuottoja.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.