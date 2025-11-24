Analyytikko: Arvo Sijoitusosuuskunta tarjoaa hajautetun sijoitussalkun alehintaan

Arvo Sijoitusosuuskunta on osuuskuntamuotoinen sijoitusyhtiö, jonka ydinliiketoimintaa on sijoittaa suomalaisten yritysten omaan pääomaan ja velkainstrumentteihin, ja jakaa näiden tuottoa osuuskorkona omistajajäsenilleen. Kyseessä on Suomen ensimmäinen ja ainoa pörssilistattu osuuskunta, jonka osuuksilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä, First North -markkinapaikalla.

Arvo Sijoitusosuuskunta sijoittaa pääasiassa suomalaisiin, listautumattomiin pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin, mutta salkussa on myös listattuja yhtiöitä sekä erilaisia finanssisijoituksia, kuten rahastoja ja muita likvidejä arvopapereita. Sijoitukset toteutetaan tyypillisesti vähemmistöosakesijoituksina, lainasijoituksina tai näiden yhdistelminä, ja lisäksi Arvo tarjoaa siltarahoitusta yritysten lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin.​

Osuuskunnalla on aktiivinen omistajarooli: se osallistuu kohdeyhtiöiden kehittämiseen hallitustyön, hallinnon ja talousraportoinnin vahvistamisen sekä yritysjärjestelykyvykkyyden parantamisen kautta. Tavoitteena on sekä kohdeyritysten pitkäjänteinen kasvu että oman omistuksen arvonnousu, jolloin realisoituvat voitot voidaan jakaa osuuskorkoina jäsenille.​

Arvon sijoitusstrategian keskiössä ovat suorat sijoitukset suomalaisiin, kannattaviin ja jo vakiintuneisiin kasvuyhtiöihin, joilla on realistinen kyky kasvattaa liiketoimintaansa. Strategia perustuu laajaan hajautukseen toimialojen, kohdeyhtiöiden ja instrumenttien välillä, mikä pitää riskiprofiilin maltillisena mutta samalla hillitsee tuotto-odotusta.​

Strategian ytimessä on omistajille maksettava osuuskorko: tavoitteena on jakaa vuosittain noin 60–80 prosenttia emoyhtiön tuloksesta jäsenille ja säilyttää sijoituspääoman reaaliarvo sekä kasvattaa omistaja-arvoa tasaisesti pitkällä aikavälillä.

Arvo sijoittaa omasta taseestaan pitkäjänteisesti, tavoittelee yli 7,5 prosentin vuotuista tuottoa sijoitetulle pääomalle ja pyrkii kasvattamaan suorien sijoitusten osuutta salkussa finanssisijoituksiin nähden.

Osake ei ole edellenkään kallis

Arvo Sijoitusosuuskunnan osake on noussut vahvasti viimeisen vuoden aikana, lähes 60 prosenttia. Viimeisen kuukaudenkin aikana hintalappu on kivunnut lähes 11 prosenttia.

Inderesin analyytikko Frans-Mikael Rostedt uskoo analyysissään, että Arvon osakekurssin vahvasta kehityksestä huolimatta yhtiö arvostetaan edelleen merkittävällä alennuksella sen omaisuuserien arvoon nähden.

Osuuskunta on tällä hetkellä 37 prosentin alennuksessa Inderesin osien summa -laskelmaan nähden.

”Alennus on yhä kuitenkin kaventunut aiempia odotuksiamme nopeammin, jonka taustalla on arviomme mukaan hyvin kehittyneet likvidit omistukset (erit. Hanza), vahvistunut osuuskorkonäkymä, hyvä tuloskehitys ja Helsingin pörssin yleinen positiivinen vire”, Rostedt toteaa.

Koska Arvo tavoittelee suorien sijoitusten osuuden kasvattamista, tarjoaa se sijoittajille mahdollisuuden hajauttaa sijoituksia listaamattomiin pk-yrityksiin. Tämä on Suomessa harvinaista, analyytikko toteaa.

Voiko yhtiö parantaa kannattavuuttaan?

Inderes näkee myös Arvo Sijoitusosuuskunnan lähivuosien oman pääoman tuotolle kasvuajureita merkittävän realisoitumattoman tuloksen myötä.

”Arvioimme kuitenkin nykyisen muhkean markkina-alennuksen olennaisen kaventumisen vaativan pidemmän aikavälin näyttöjä sekä pääoman tuottojen noususta että osuuskoron kasvusta. Tämä ei tapahdu arviomme mukaan hetkessä vaan vaatii aikaa nykyisten sijoitusten kypsymiseltä”, analyytikko toteaa.

Viime vuonna yhtiön kannattavuus ei ollut korkea, kun oman pääoman tuotto oli vain 3,1 prosenttia.

Pitkällä aikavälillä Inderes näkee osuuskunnan käyväksi sijoitusyhtiöalennukseksi 15-25 prosenttia.

Lähivuosien 6-7 prosentin osuuskorkotuotto ja tasealennuksen asteittainen purkautuminen puoltavat edelleen lisäostoja, Rostedt toteaa.

Inderesin tavoitehinta Arvo Sijoitusosuuskunnan osakkeelle on 79 euroa, kun viimeisin kurssinoteeraus on 75,3 euroa. Suositus on lisää.

Inderesin ennusteilla Arvon kuluvan vuoden tasepohjainen arvostuskerroin P/B on 0,7x. Osinkotuotto on 7.0 prosenttia. Inderes ennustaa koko vuoden 2025 oman pääoman tuotoksi 4,9 prosenttia.