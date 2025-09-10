Osuuskunnat maksoivat omistajajäsenilleen ennätyksellisen suuren potin

Osuuskunta on yritysmuoto, jossa yrityksen omistajia ja päätösvallan käyttäjiä ovat sen jäsenet, eli osuuskuntaan liittyneet henkilöt tai yhteisöt. Sen tarkoituksena on harjoittaa taloudellista toimintaa pääosin jäsententensä eduksi, ei ulkopuolisten sijoittajien eduksi. Esimerkiksi osuuskunta tuottaa palveluja, joita jäsenet käyttävät, tai se järjestää muuta taloudellista hyötyä jäsenilleen.

Osuuskunta eroaa muista yhtiömuodoista muun muassa siinä, että se jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole etukäteen rajoitettu, vaan ne voivat vaihdella toiminnan aikana.

Osuuskunnan ylijäämän palautukset ovat osuuskunnan tuloksenjakoa omistajilleen. Ne kuitenkin jaetaan lähtökohtaisesti palveluiden käytön mukaan, ei suhteessa sijoitettuun pääomaan. Tässä ne eroavat osingoista.

Kyseessä ei myöskään ole tavallinen kanta-asiakasohjelma vaan tapa jakaa yrityksen menestys niille, joille se kuuluu.

Osuustoiminta on Suomessa poikkeuksellisen vahva ilmiö. Aikuisista suomalaisista lähes 90 prosenttia on jäsenenä vähintään yhdessä osuuskunnassa tai keskinäisessä yhtiössä. Suomessa on 3 300 osuustoimintayritystä.

Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo kertoo tiedotteessaan, että suomalaiset osuuskunnat ja keskinäiset yhtiöt palauttivat omistajajäsenilleen vuonna 2024 ennätyksellisen määrän pääomia.

Osuuskuntien palautukset ovat kasvaneet kolmessa vuodessa yli 160 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 palautukset olivat 1,09 miljardia euroa, mutta viime vuonna palautukset nousivat jo lähes 1,26 miljardiin euroon.

”Osuustoiminta vahvistaa kotimaista ostovoimaa ja paikallistaloutta aiempaa vahvemmin. Se on merkittävä lisä erityisesti tässä taloudellisessa ajassa”, toteaa Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko.

”Yksi osuustoiminnan tuloksen mittari on se, kuinka paljon osuuskunta jakaa hyvää omistajilleen. Yli 1,2 miljardia euroa palautuksina on merkittävä lisä omistajajäsenten arkeen. Tulos kiertää heille takaisin – ei pääomasijoittajien taskuun”, Kokko kertoo.

Osuuskunnat maksoivat 5,2 miljoonalle jäsenelleen bonuksia, osuuspääoman korkoja, maksutapaetua ja ylijäämän palautuksia yhteensä 988 miljoonaa euroa. Keskinäiset yhtiöt palauttivat omistaja-asiakkailleen yhteensä 268 miljoonaa euroa, 2,6 miljoonalle omistaja-asiakkaalle.

S-ryhmä ja osuuskaupat palauttivat eniten, noin 535 miljoonaa euroa. Vihreällä kortilla tehdyistä ostoksista takaisin maksetut bonukset ovat suurin osa palautuksista, 453 miljoonaa euroa. Loput noin 80 miljoonaa euroa koostuvat ylijäämänpalautuksista, maksutapaeduista sekä osuuspääoman koroista.

OP Ryhmä palautti 314 miljoonaa euroa, LähiTapiola palautti 124 miljoonaan bonuksina ja 42 miljoona euroa S-ryhmän bonuksina vakuutuksista. Pörssiyhtiö Metsä Group palautti 93 miljoonaa euroa metsäomistajajäsenilleen osuuspääoman korkoja ja ylijäämän palautuksia.