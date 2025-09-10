Bittium julkaisi uuden tietoturvallisen puhelimen ja solmi strategisen yhteistyön HMD Groupin tytäryhtiön kanssa.

Bittium julkisti uuden puhelimen – keskittyy jatkossa enemmän kvanttiturvalliseen mobiiliin tietoturvaan

Bittium Tough Mobile 3 -puhelin. Kuva: Bittium Oyj.

Viestintä- ja liitettävyysratkaisuihin keskittyvä Bittium julkaisi maanantaina uuden sukupolven korkean tietoturvan Bittium Tough Mobile 3 -älypuhelimen.

Ilmoitus sai osakkeen maanantaina 2,3 prosentin nousuun ja tiistaina nousu kiihtyi jo lähes 4,2 prosenttiin. Yhtiön osake on kivunnut tänä vuonna jo yli 90 prosenttia.

Puhelimen ytimessä on Bittiumin tietoturvallinen ohjelmistoteknologia, joka tarjoaa käyttäjilleen kokonaisvaltaisen tietoturvan omaavan viestintäratkaisun vastaten jatkuvasti kasvaviin mobiiliviestinnän tietoturva- ja suorituskykytarpeisiin.

Uudessa Tough Mobile 3:ssa tullaan käyttämään kolmannen osapuolen valmistamaa laitealustaa, jonka osalta Bittiumin tytäryhtiö Bittium Wireless on tänään sopinut yhteistyöstä HMD Groupin suomalaisen tytäryhtiön HMD Securen kanssa. HMD Global tunnetaan erityisesti siitä, että se on valmistanut ja myynyt puhelimia Nokia-brändillä lisenssisopimuksen puitteissa.

Yhteistyössä HMD Secure valmistaa tehtaallaan Euroopassa Bittiumille laitealustan, jonka Bittium tuotteistaa ja viimeistelee ohjelmistoillaan Bittium Tough Mobile 3 loppukäyttäjätuotteeksi.

Bittium ostaa HMD Securelta korkeaan tietoturvakäyttöön suunnitellun ja valmistetun puhelinalustan, johon on integroitu Bittiumin ohjelmistoteknologiaa. Puhelimen äärimmäinen tietoturva saavutetaan lisäämällä laitealustaan Bittiumin kvanttiturvallista tietoturvateknologiaa ja ohjelmistosovelluksia, jotka tekevät siitä ainutlaatuisen viestintäratkaisun valtionhallintojen, puolustusvoimien, viranomaisten ja kriittisen infrastruktuurin kohtaamiin, yhä lisääntyviin tietoturvauhkiin.

Puhelinten toimitukset alkavat vuoden 2026 aikana.

Tietoturvallisten mobiililaitteiden kysyntä kasvaa

Yhteistyö sisältää lisensointisopimuksen, jolla HMD Secure lisensoi valikoituja Bittiumin tietoturvaominaisuuksia. HMD Secure voi myydä ja markkinoida laitealustaansa myös muille asiakkailleen ja samalla jälleenmyydä Bittiumin tietoturvallisia laiteohjelmistoja osana laitemyyntiään.

Näistä tietoturvallisista laiteohjelmistoista, jotka myydään osana HMD Securen laitemyyntiä, Bittium tulee saamaan lisenssituloa.

#Bittium introduces #ToughMobile3 – the next generation of ultra secure smartphones enabling absolute security for mitigating the ever-increasing cyber threats faced by government agencies, defense forces, law enforcement, and critical infrastructure: https://t.co/FSvBqTLHAv pic.twitter.com/U4gvVxylHA — Bittium (@Bittium) September 8, 2025

Yhteistyö ei sisällä kummallekaan osapuolelle yksinoikeutta liittyen toisen osapuolen teknologiaan.

Bittium Tough Mobile 3 on Android -käyttöjärjestelmään pohjautuva 5G-älypuhelin, jossa yhdistyvät valtiotason tietoturva ja sotilastason kestävyys tarjoten samalla helppokäyttöisen saumattoman integroinnin olemassa oleviin tietoturvallisiin IT-järjestelmiin kuten kansallisen tietoturvaluokituksen saaneeseen Bittium SafeMove -tietoturvaohjelmistoon ja Bittium Secure Call -kommunikaatiosovellukseen.

Tough Mobile 3:n valtiollisiin tietoturvatarpeisiin vastaava kaksoiskäyttöjärjestelmä ja kerroksittain rakennettu tietoturva mahdollistavat asiakkaille saumattoman tietoturvan tiedon tallennuksen ja -siirron aikana.

”Jatkuvasti lisääntyvä kyberhyökkäysten määrä ja kvanttitietokoneiden mahdollistama korkea laskentateho on lisännyt tarvetta kehittää yhä vahvempaa, kvanttiturvallista mobiilia tietoturvaa, mihin aiomme strategiamme mukaan jatkossa keskittyä”, toteaa Bittiumin toimitusjohtaja Petri Toljamo.

Toljamon mukaan HMD Securen tietoturvakäyttöön suunniteltu alusta ja Bittiumin tietoturvaohjelmistot tulevat tekemään Bittium Tough Mobile 3:sta markkinoiden tietoturvallisimman puhelimen.

Bittium hyötyy valtioiden puolustusmenojen kasvusta

Huhti-kesäkuussa Bittiumin tilauskanta kasvoi 27,5 prosenttia edellisvuodesta 43,1 miljoonaan eroon. Tilauskirjojen kasvu tuli Defence & Security -liiketoiminnasta.

Yhtiön liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 15,6 prosenttia edellisvuodesta 22,9 miljoonaan euroon. Defence & Security -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11,7 miljoonasta eurosta 14,3 miljoonaan euroon.

Epävarmuus ja muutokset maailmanpoliittisessa tilanteessa ovat johtaneet valtioiden puolustusmäärärahojen kasvattamiseen, mikä on vaikuttanut puolustusteollisuuden tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Bittiumin mukaan kasvaneita puolustusmäärärahoja on kohdistettu ensimmäisessä vaiheessa pääosin kulutustarvikkeisiin ja ajoneuvojen hankintaan, mutta jatkossa budjetteja tultaneen jakamaan myös puolustusvoimien taktisen tiedonsiirron modernisointi- ja kehityshankkeisiin. Tämä on jo selvästi näkynyt kiinnostuksen kasvuna Bittiumin taktisia tiedonsiirtoratkaisuja kohtaan.

Bittium odottaa erityisesti Nato-maiden lisääntyneiden puolustusmäärärahojen kasvattavan tulevaisuudessa myös taktisten tiedonsiirron modernisointi- ja kehityshankkeiden määrää, millä odotetaan olevan positiivinen vaikutus Bittiumin puolustus- ja viranomaistuotteiden kysyntään.

Suomen Nato-jäsenyys on mahdollistanut Bittiumin tuotteiden ja järjestelmien laajan näkyvyyden Nato-harjoituksissa, mikä kasvattaa tuotteiden tunnettuutta kansainvälisillä markkinoilla.

Vaikka Bittium kasvaa, sakkaa yhtiön tuloskehitys. Liikevoitto laski viime vuoden 1,9 miljoonasta eurosta 1,1 miljoonaan euroon. Inderes odotti 1,1 miljoonan euron liikevoittoa, joten tuloskehitys oli siltä osin odotettua.