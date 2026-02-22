Bittiumin puolustusyksikkö murtautui kansainvälisille markkinoille – tilauskirjat pullistelevat

Bittiumin puolustussegmentti kahmi loka-joulukuussa uusia tilauksia lähes kolme kertaa viime vuotta enemmän. Jättitilaukset siirsivät oululaisyhtiön uuteen kokoluokkaan.

Teknologiayhtiö Bittiumin viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulosraportti vahvisti sen, mitä markkinat olivat osittain hinnoitelleet. Puolustus- ja turvallisuusliiketoiminta eli poikkeuksellisen kasvuvuoden 2025, ja loppuvuoden tilausryöppy siirsi oululaisyhtiön aivan uuteen mittakaavaan.

Defense & Security -segmentin koko vuoden liikevaihto nousi 86 miljoonaan euroon edellisvuoden 52 miljoonasta. Kasvua kertyi 66 prosenttia. Liikevoitto lähes kolminkertaistui 21 miljoonaan euroon, ja marginaali parani 17 prosentista 25 prosenttiin.

Viimeisen neljänneksen luvut olivat sitäkin vakuuttavammat. Loka–joulukuun segmentin liikevaihto kipusi 45 miljoonaan euroon vertailukauden 24 miljoonasta, eli kasvua tuli lähes 90 prosenttia. Liikevoitto nousi 17 miljoonaan euroon ja marginaali 37 prosenttiin.

Selitys löytyy tuotemyynnin rajusta kasvusta, joka painottui lähes kokonaan vuoden viimeisille kuukausille.

Pelkästään Defense & Security -segmentissä uusien tilausten arvo oli viimeisellä neljänneksellä 90,6 miljoonaa euroa vertailukauden 31,0 miljoonaa euroa vastaan. Koko vuodelta tilauksia kertyi 122 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna jäätiin 68 miljoonaan.

Segmentin tilauskanta lähes tuplaantui ja oli vuoden lopussa 71 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 35 miljoonaa.

Espanja-sopimus muutti pelin

Joulukuusta tuli Bittiumin historian suurin tilausten kuukausi. Merkittävin yksittäinen tapahtuma oli sopimus espanjalaisen Indra Groupin kanssa Bittium Tough SDR -teknologian lisensoinnista. Ensimmäisen tilauksen arvo oli 50 miljoonaa euroa. Tammikuussa 2026 perään tuli toinen, 20 miljoonan euron tilaus.

Jos sopimus toteutuu täysimääräisesti, sen kokonaisarvo ylittää yhtiön arvion mukaan 120 miljoonaa euroa. Lisenssimalli on Bittiumille kokonaan uusi ansaintalogiikka. Indra valmistaa lisenssillä sotilas-, ajoneuvo- ja manpack-radiot pääosin Espanjan markkinoille, joskin sopimus sallii laajentumisen myös tiettyihin muihin maihin.

Itävallasta tuli toinen iso joulukuun tilaus. Cancom Austria AG tilasi taktisen tiedonsiirtojärjestelmän tuotteita ja elinkaaripalveluita 18,5 miljoonalla eurolla. Itävalta on laajentanut taktista runkoverkkoaan jo pidempään Bittiumin teknologialla.

Suomen puolustusvoimilta yhtiö sai joulukuussa 15,9 miljoonan euron tilaukset Tough SDR -radioista ja niihin liittyvistä palveluista. Marraskuussa Bittium allekirjoitti puitesopimuksen Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa osana NORDEFCO-yhteistyötä. Puitesopimus ei sinänsä takaa tilauksia, mutta se avaa suoraviivaisen reitin Ruotsin markkinoille.

Myyntisyklit lyhenevät, asiakaskenttä laajenee

Euroopan turvallisuusympäristön murros on muuttanut puolustushankintojen tempoa. Toimitusjohtaja Petri Toljamo kuvasi vuotta kansainvälisen kasvun läpimurtovuodeksi, ja tilinpäätöstiedotteen lukujen valossa kuvaus pitää paikkansa.

Yhtiö kertoo olevansa aktiivisessa keskustelussa yli kymmenen valtion kanssa taktisen viestinnän uudistamistarpeista. Osa harkitsee koko johtamisjärjestelmänsä uusimista, osa haluaa korvata vanhentuneet analogiset radiot moderneilla IP-pohjaisilla laitteilla. Hankkeiden kokoluokka vaihtelee kymmenistä miljoonista satoihin miljooniin euroihin.

Aiemmin todella pitkät myyntisyklit ovat yhtiön mukaan lyhentyneet kasvaneiden puolustusmäärärahojen ansiosta. Puolustusteknologiayhtiölle tämä on olennainen rakenteellinen muutos. Hankkeet ovat tyypillisesti kestäneet vuosia valmistelusta sopimukseen, mutta poliittinen paine investointien nopeuttamiseksi on kiihdyttänyt prosesseja monessa maassa.

Kroatia laajentaa radioiden käyttöä maa-, meri- ja ilmavoimien välillä. Erään Euroopan maan erikoisjoukot testaavat Tough SDR -radioita, ja palaute on yhtiön mukaan ollut myönteistä suorituskyvyn ja teknologisen tason osalta.

Asiakaspohjan maantieteellinen hajautuminen vähentää riippuvuutta yksittäisistä tilaajista, mikä on perinteisesti ollut yksi Bittiumin suurimmista riskitekijöistä.

Nopea kasvun vuoksi Bittiumin vuoden lopun toimitusvolyymit olivat historiallisen suuret. Bittium on ratkaissut skaalautumisen kumppaniverkostolla, joka nojaa pääosin suomalaisiin valmistajiin, mutta yhtiö pitää oven auki laajentamiselle muihin Euroopan maihin.

Malli pitää oman tuotantokapasiteetin investointitarpeet kurissa. Kääntöpuoli näkyy kuitenkin käyttöpääomassa. Nettokäyttöpääoma kasvoi koko konsernissa 17 miljoonaa euroa, ja myyntisaamiset nousivat vuoden lopussa 53 miljoonaan euroon loppuvuoden korkean myynnin seurauksena.

Tuotteisiin lisää tekoälyä

Tuoteportfolion kehityssuunnitelma on laajentunut ja investoinnit uusiin ominaisuuksiin kasvaneet. Yhtiö aikoo kehittää tuotteidensa suorituskykyä ohjelmistopohjaisilla tekoälyratkaisuilla.

Syksyllä 2025 Bittium hankki 24,9 prosentin osuuden tekoälyratkaisuja kehittävän MarshallAI:n eli Kradient Intelligence Oy:n osakekannasta. Tavoite on tuoda tekoälyn avulla lisää tehokkuutta ja uusia ominaisuuksia taktisen viestinnän tuotteisiin.

Yhtiö toi markkinoille vuoden aikana myös Bittium TAC WIN Smart Link 360 -toiminnallisuuden. Bittiumin mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen täysin automatisoitu adaptiivinen suunta-antenniratkaisu taktiseen tiedonsiirtoon. Se parantaa häirinnänsuojaa ja laajakaistaisen taistelukentän tiedonsiirron suorituskykyä.

Teknologian lisensointi kolmansille osapuolille on noussut uudeksi kaupallistamismalliksi tuotemyynnin rinnalle. Bittiumin mukaan malli soveltuu erityisesti maihin, joissa toimii vahva kotimainen puolustusteollisuus ja joiden järjestelmiin Bittiumin ohjelmistoradioteknologia voidaan upottaa. Indra-kauppa on strategian ensimmäinen konkreettinen sovellus.

Kansainvälistymistä tukee syksyllä 2025 perustettu tytäryhtiö Britanniassa, joka vahvistaa paikallista asiakasyhteistyötä ja operatiivista toimintaa.

Kyberhyökkäysten yleistyminen ja kvanttilaskennan kehitys ovat nostaneet esiin tarpeen kvanttiturvalliselle mobiilille tietoturvalle. Bittium on päivittänyt ohjelmistostrategiaansa niin, että sen tietoturvalliset laite- ja sovellusohjelmistot ovat lisensoitavissa myös muille laitealustoille. Tuore esimerkki on Tough Mobile 3 -tietoturvapuhelin, joka valmistetaan kolmannen osapuolen laitealustalle ja jonka odotetaan tulevan kaupallisesti saataville vuonna 2027.

Tuotekehityskulut segmentissä olivat 8,7 miljoonaa euroa eli 10,2 prosenttia liikevaihdosta. Osuus laski edellisvuoden 12,2 prosentista, koska liikevaihto kasvoi tuotekehitysinvestointeja nopeammin. Euroissa panostukset kuitenkin nousivat.

Ohjeistus lupaa kasvua, mutta markkina pettyi

Konsernin tasolla Bittium arvioi vuoden 2026 liikevaihdon olevan 140–155 miljoonaa euroa ja liiketuloksen 26–32 miljoonaa euroa. Edellisvuonna luvut olivat 119 ja 19 miljoonaa euroa. Kasvu painottuu jälkimmäiselle vuosipuoliskolle, mikä noudattaa puolustushankintojen tyypillistä kausivaihtelua.

Markkina ei kuitenkaan niellyt ohjeistusta sellaisenaan.

Bittiumin osake romahti tulosjulkistusta seuranneena perjantaina 18 prosenttia. Sijoittajat pitivät ohjeistusta vaatimattomana suhteessa Defense & Security -segmentin vahvaan tilauskantaan ja laajentuneeseen kansainväliseen asiakaspohjaan. Kun segmentin tilauskanta on yksinään 71 miljoonaa euroa ja Indra-sopimuksen potentiaali yli 120 miljoonaa, konsernin liikevaihto-ohjeistuksen yläpää 155 miljoonaa euroa jättää monen mielestä liikaa varmuusmarginaalia.

Pitkän tähtäimen tavoitteeksi yhtiö on asettanut 20–30 prosentin vuotuisen liikevaihdon kasvun ja 10–20 prosentin liikevoittotason. Lähivuosina marginaaliin vaikuttavat panostukset kansainvälisen myynnin laajentamiseen, osaamisen vahvistamiseen ja tuotannon skaalaamiseen.