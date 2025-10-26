Bittiumin vahva tulosraportti veti osakkeen lähes 12 prosentin nousuun

Bittiumin osakekurssi viimeisen 12 kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Bittium on ollut Helsingin pörssin tähtiosakkeita tänä vuonna, kun osake on kivunnut vuoden alusta jo 124 prosenttia.

Pitkään heikosti kannattanutta Bittiumia on viime vuosina laitettu kuntoon tulevaa kasvua varten. Yhtiötä on saneerattu, ja johdossa on tapahtunut muutoksia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana se on investoinut noin 200 miljoonaa euroa tuotekehitykseen.

Tuotekehitysyhtiöstä on nyt muuntautumassa kasvuyhtiö. Yhtiön tuotteet vaikuttavat olevan kohdallaan, mutta niiden kaupallistaminen on ollut suurin haaste.

Yhtiön päätuotteita ovat langattomat TAC WIN -runkoverkot ja Tough SDR -sotilasradiot, joita on saatavilla sekä mobiilimalleina että ajoneuvoon asennettavina versioina. Yhtiöllä ei ole omaa tehdasta, vaan tuotteet valmistetaan alihankkijoilla. Liiketoimintamalli on erittäin pääomakevyt, mikä mahdollistaa hyvän pääoman tuoton.

Bittiumilla on ollut merkittävää palveluliiketoimintaa, mutta jatkossa yhä suurempi osa liikevaihdosta tulee tuotteista puolustusteollisuuteen ja terveysalalle. Yhtiö on päättänyt merkittävän investointivaiheensa, joten tuloksen noustessa yhtiöllä on mahdollisuus tuottaa hyvää kassavirtaa omistajille.

Yhtiö julkisti perjantaiaamuna kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin, joka osoittaa Bittiumin olevan oikeilla raiteilla.

Heinä-elokuussa liikevaihto kasvoi lähes 65 prosenttia edellisvuodesta 23,1 miljoonaan euroon. Tuotepohjainen liikevaihto oli 15,8 miljoonaa euroa ja palvelupohjainen liikevaihto 7,4 miljoonaa euroa.

Kasvu syntyi ennen kaikkea Defense & Security -liiketoimintasegmentin ansioista, sillä sen liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä lähes 124 prosenttia edellisvuodesta ja oli 15,5 miljoonaa euroa.

Liiketulos nousi viime vuoden miinusmerkkisestä -0,3 miljoonasta eurosta positiiviseksi 2,5 miljoonaan euroon.

Bittiumia seuraava Inderes odotti 19 miljoonan euron liikevaihtoa ja 1,3 miljoonan euron liikevoittoa, joten sekä toteutunut liikevaihto että toteutunut liiketulos ylittivät selvästi Inderesin odotukset.

Puolustusmarkkinat vetävät

Bittiumin toimitusjohtaja Petri Toljamo kertoo, että puolustusmarkkina kasvaa edelleen voimakkaasti ja sen kehitys näkyy jatkuvana kiinnostuksena yhtiön tuotteita kohtaan.

”Kanssakäymisissä eri valtioiden puolustusvoimien ja -viranomaisten kanssa korostuu asemamme edistyksellisten taktisten viestintäratkaisujen toimittajana”, hän kertoo.

Heinäkuussa Bittium allekirjoitti aiesopimuksen espanjalaisen Indra Groupin kanssa strategisen yhteistyön aloittamisesta ohjelmistopohjaisen radioratkaisun kehittämiseksi, joka on keskeinen teknologia puolustuksen modernisoinnissa. Yhteistyön tarkoituksena on lisensioida Bittiumin taktiseen viestintään tarkoitettua ohjelmistoradioteknologiaa Indralle.

Toljamon mukaan Bittium tulee panostamaan tuotteidensa kehittämiseen muun muassa MarshallAI:n kehittämän tekoälytyökalun avulla.

Yhtiö teki syyskuussa tärkeän päätöksen jatkaa tietoturvapuhelintuoteperhettä 5G–puhelimella ja julkaisi uuden tietoturvallisen Bittium Tough Mobile 3 -puhelimen.

”Jatkuvasti lisääntyvä kyberhyökkäysten määrä ja kvanttitietokoneiden mahdollistama korkea laskentateho on lisännyt tarvetta kehittää yhä vahvempaa, kvanttiturvallista mobiilia tietoturvaa, mihin aiomme strategiamme mukaan jatkossa keskittyä”, Toljamo kertoo.

Medical-segmentissä maltillista kasvua

Bittiumille liikevaihdon ja tuloksen kannalta selvästi vähemmän merkittävä Medical-liiketoimintasegmentti kasvatti liikevaihtoa vuoden kolmannella neljänneksellä 4,2 prosenttia edellisvuodesta ja oli 4,3 miljoonaa euroa.

Yhtiö teki syyskuussa kasvustrategian kannalta tärkeän päätöksen keskittyä tulevalla strategiakaudella kahteen liiketoiminta-alueeseen: Cardiaciin (sydämen sähköisen toiminnan mittaaminen ja diagnosointi) ja Sleepiin (HSAT-uniapneamittaaminen), Toljamo kertoo.

”Tulemme tuomaan markkinoille uusia EKG-diagnostiikan tuoteinnovaatioita ja laajentamaan HSAT-uniapneamittauslaitteen markkina-alueita kansainvälisesti.”

Toimitusjohtajan mukaan keskittymällä kahteen kaupallisesti kypsässä vaiheessa olevaan tuotealueeseen mahdollistaa panostamisen strategisesti tärkeisiin toimiin, jotka ovat avainasemassa kasvun rakentamisessa.

Engineering Services -liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 11,5 prosenttia edellisvuodesta ja oli 3,3 miljoonaa euroa.

Strategiapäivityksen yhteydessä Bittium julkisti uuden Embedded AI (sulautetun tekoälyn) -tarjoaman, joka tuo laitteessa ajettavaan tekoälyyn perustuvia ratkaisuja IoT- ja puolustusmarkkinoille.

”Tällä varmistamme sen, että sen kokonaisvaltaiset tuotekehityspalvelut hyödyntävät tekoälyä tarjoten asiakkaillemme älykkäämpää, nopeampaa ja jatkuvasti kehittyvää teknologiaa”, Toljamo toteaa.

Bittiumille sulautetun tekoälyn tarjoaman lanseeraus on tärkeä askel sen kasvustrategiassa.

Yhtiö ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä.

Bittium arvioi vuoden 2025 liikevaihdon olevan 95–105 miljoonaa euroa liiketuloksen olevan 10–13 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 85 miljoonaa euroa ja liiketulos 8,6 miljoonaa euroa.