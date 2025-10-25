Björn Wahlroos: Tästä syystä Suomi ei kasva

Elinkeinoelämän pitkäaikainen vaikuttaja Björn Wahlroos vertaa mielellään Suomen taloutta naapurimaa Ruotsiin.

Wahlroosin mukaan aikanaan Ruotsista poismuuttaneet useat varakkaat ja kapitalistit ovat muuttaneet takaisin. Ruotsissa yrityskulttuuri on erilainen kuin Suomessa.

Viime vuosien aikana Ruotsin talouskasvu on ollut vahvempaa ja nopeampaa kuin Suomen, vaikka molemmat maat ovat kohdanneet samankaltaisia globaaleja haasteita.

Keskuskauppakamarin podissa järjestön toimitusjohtaja Juho Rommakkaniemi ja Wahlroos keskustelevat Suomen talouden ongelmista. Tälläkin kertaa Wahlroos vertaa Suomea Ruotsiin.

1980‑luvulla Suomi seurasi Ruotsia 5–10 vuotta jäljessä rahamarkkinoiden vapauttamisessa, mutta nyt ero verotuksen ja yritysystävällisyyden saralla on kasvanut yli 20 vuoden mittaiseksi.

Wahlroosin mukaan Suomen talouden heikko kasvu johtuu ennen kaikkea rakenteellisista, poliittisista ja verotuksellisista ongelmista, ei suhdanteista. Hänen mukaansa Suomi on 1990‑luvun laman jälkeen jäänyt pitkäksi ajaksi jälkeen verouudistuksissa ja investointi‑ilmapiirin kehittämisessä verrattuna naapurimaihin, erityisesti Ruotsiin.

Hän korostaa, että Suomi teki 1990‑luvulla useita oikeansuuntaisia uudistuksia, kuten Esko Ahon hallituksen toteuttaman “avoir fiscal” -verouudistuksen. Se pudotti yritysten ja osinkojen yhteenlasketun veroasteen yli 80 prosentista noin 25 prosenttiin.

Wahlroos pitää tätä Suomen historian merkittävimpänä talouspoliittisena päätöksenä, koska se käynnisti investointiaallon, lisäsi riskinottohalukkuutta ja vauhditti talouden elpymistä Nokian nousun ohella.

Hänen mielestään juuri tällainen rohkea veropoliittinen suunnanmuutos nosti Suomen 1990‑luvun kriisistä, kun taas nykyiset reformit ovat mittakaavaltaan liian pieniä.

Nykyinen yhteisöveron lasku kahdella prosenttiyksiköllä ei Wahlroosin mielestä muuta talouden suuntaa, koska sen vaikutukset jäävät yhdistelmänä “tylsiksi ja fiskaalisesti kalliiksi”.

Wahlroosin analyysissä Suomen kasvun pysähtyminen ei ole seurausta yritysten tai johtajien osaamisen puutteesta, vaan yritysten toimintaympäristöstä.

Suomi on Wahlroosin mukaan muuttunut paikaksi, joka ”repelloi pääomia” sen sijaan että se vetäisi niitä puoleensa. Tässä merkittävä rooli on verotuksella: korkealla yhteisö‑, pääoma‑ ja perintöverotuksella sekä monimutkaisilla säädöksillä Suomi on tehnyt riskinotosta kannattamatonta ja houkuttelee yhä vähemmän yksityistä pääomaa.

Wahlroos liittää ongelman myös valtion ja eläkeyhtiöiden omistusrakenteeseen.

Hän väittää, että Suomessa on kehittynyt “kapitalismi ilman kapitalisteja” — järjestelmä, jossa omistajuus ja riskinotto ovat keskittyneet julkisille instituutioille eikä yksityisille sijoittajille.

Eläkeyhtiöiden, valtion ja virkamiesten investointipäätöksissä vallitsee negatiivinen kannustinrakenne: jos investointi onnistuu, päätöksentekijä ei hyödy siitä henkilökohtaisesti, mutta jos se epäonnistuu, hän menettää asemansa. Tämä johtaa varovaisuuteen ja investointien välttelyyn, mikä tukahduttaa kasvun pitkällä aikavälillä, Wahlroos uskoo.

Wahlroosin analyysissä Suomen kilpailukyky kärsii myös siitä, että maa pitää itseään edelleen suljettuna taloutena tilanteessa, jossa teollisuus kilpailee avoimilla globaaleilla markkinoilla.

Hän pitää myös valtion suurta roolia pörssiyhtiöiden omistajana ongelmana. Valtion tulisi luopua yritysomistuksistaan ja kohdentaa varansa infrastruktuuriin, koulutukseen ja toimintaympäristön kuntoon saattamiseen, jotta yksityinen sektori voisi jälleen ottaa vetovastuun investoinneista ja kasvusta.

Wahlroos esittää ratkaisuksi veropoliittisen ja pääomarakenteellisen suuren suunnanmuutoksen.

Suomen tulisi ottaa mallia erityisesti Norjan ja Viron veromalleista. Suomen tulisi myös luopua perintö‑ ja lahjaverosta, joka ajaa varakkaita perheitä ulkomaille ja estää sukupolvien välisen pääomanvaihdon, Wahlroos esittää.