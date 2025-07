Bittiumin uusi strateginen yhteistyö villitsi sijoittajia

Bittiumin tytäryhtiö Bittium Wireless Oy ja Indra Group allekirjoittivat perjantaina aiesopimuksen strategisen yhteistyön aloittamisesta ohjelmistopohjaisen radioratkaisun kehittämiseksi, joka on keskeinen teknologia puolustuksen modernisoinnissa, Espanjan puolustusministeriössä Madridissa.

Indra Group on kansainvälinen holdingyhtiö, joka edistää teknologista kehitystä erityisesti puolustus-, ilmailu-, liikenne- ja avaruusteknologian sektoreilla. Konsernin ydin muodostuu espanjalaisesta pörssiyhtiö Indrasta, joka on yksi maailman johtavista puolustus-, ilmaliikenteen ja avaruusteknologian yrityksistä.

Indra on listattu Madridin pörssiin ja sillä on laaja kansainvälinen läsnäolo: konsernilla on toimipisteitä 49 maassa sekä kaupallista toimintaa yli 140 maassa.

Yhteistyön tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta lisensoida Bittiumin taktiseen viestintään tarkoitettua ohjelmistoradioteknologiaa Indralle.

Bittiumin ilmoitus aiesopimuksesta sai aikaan säpinää Helsingin pörssissä. Bittiumin osake ampaisi perjantaina peräti 17,3 prosentin nousuun.

Vuoden alusta osake on noussut jo yli 57 prosenttia.

Indra puolestaan tuo mukanaan hankkeeseen laajan kokemuksensa ohjelmistoradioista ja aaltomuodoista sekä toteuttaa tarvittavan kehitystyön, jolla Espanjaan rakennetaan vaadittavat teknologiset ja teolliset valmiudet kehittää täysin eurooppalainen, omavarainen ratkaisu, jolla täytetään sekä Espanjan että liittoutuneiden asevoimien vaatimukset.

Bittiumilla on toimittanut useisiin maihin taktisia IP-pohjaisia tiedonsiirtoverkkoratkaisuja ja seuraavan sukupolven ohjelmistopohjaisia taktisia radioita. Indra Group kehittää ja valmistaa radioita kriittiseen- ja sotilasviestintään ja on toimittanut ratkaisujaan useisiin maihin kuten Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

”Bittium jatkaa myös tulevaisuudessa taktisten viestintäjärjestelmien ja ohjelmistopohjaisten radioiden globaalina toimittajana. Yli 40-vuoden kokemuksellaan Bittium on saavuttanut asemansa edelläkävijänä kehittyneissä uuden sukupolven taktisen viestinnän ratkaisuissa ja ohjelmistoradioissa, jotka tukevat taktisen viestinnän modernisointia. Yhdessä Indran kanssa olemme vahvempia vastaamaan eri asevoimien vaatimuksiin yhdessä sovituilla markkinoilla”, sanoo Bittiumin toimitusjohtaja Petri Toljamo.

”Tällä sopimuksella haluamme ottaa seuraavan askeleen vahvistaaksemme Indran laajaa 15 vuoden kehitystyötä omien teknologioiden ja ohjelmistoradio- ja aaltomuototeknologioiden saralla, mikä on tehnyt meistä kansallisen alan johtavan toimijan”, toteaa Indra Groupin toimitusjohtaja Ángel Escribano.

Indra yhteistyössä Espanjan viranomaisten kanssa ja Bittium ovat a4ESSOR-konsortion perustajajäseniä. Konsortio kokoaa yhteen Euroopan edistyneimmät yritykset, jotka työskentelevät erityisesti asevoimien turvallisen ja tehokkaan yhteentoimivuuden mahdollistavien aaltomuotojen kehittämiseksi.

Kaksi vuotta sitten NATO otti käyttöönsä yhden tämän konsortion kehittämistä nopeista aaltomuodoista ja hyväksyi sen käytön radioalustoilla taktisessa viestinnässä.

Bittium kertoi tiedotteessaan 11. heinäkuuta 2025, että Espanjan puolustusministeriö suunnittelee käynnistävänsä hankkeen uusien kansallisten ohjelmistopohjaisten taktisten radioiden hankkimiseksi. Bittium ja Indra tulevat tekemään yhteistyötä toimittaakseen Bittiumin teknologiaa yhteisesti sovituille markkina-alueille.

Bittiumin mukaan neuvottelut yhteistyöstä ovat vasta alkuvaiheessa ja on liian varhaista arvioida yhteistyön mahdollisia taloudellisia vaikutuksia Bittiumille tai mahdollisten kauppojen suuruutta.