Microsoftin tekoäly diagnosoi neljä kertaa tarkemmin kuin lääkärit – terveydenhuollon tekoälymarkkina voi olla yhtiön seuraava kasvumoottori

Microsoftin diagnostiikkatekoäly päihitti lääkärit murskaavasti kontrolloidussa testissä ja avaa yhtiölle tietä nopeasti kasvavalle terveydenhuollon tekoälymarkkinalle.

Microsoft julkaisi kesällä 2025 tutkimuksen, jossa yhtiön kehittämä tekoälypohjainen diagnostiikkajärjestelmä MAI-DxO päihitti kokeneet lääkärit murskaavalla erolla vaikeiden tautitapausten tunnistamisessa.

Järjestelmä testattiin 304 todellisella potilashistorialla, jotka oli poimittu arvostetusta New England Journal of Medicinen viikoittaisesta tapaussarjasta. Nämä ovat lääketieteen vaativimpia diagnostisia haasteita, joissa oikean diagnoosin löytäminen edellyttää usein monen erikoisalan osaamista. MAI-DxO diagnosoi oikein 85,5 prosenttia tapauksista. Vertailuryhmänä toimineet 21 kokenutta yleislääkäriä Yhdysvalloista ja Britanniasta pääsivät keskimäärin vain 20 prosentin tarkkuuteen.

Neljänkertainen ero ei ole pelkkä tutkimuskuriositeetti. Scripps Research Translational Instituten johtaja Eric Topol, joka osallistui hankkeeseen ulkopuolisena asiantuntijana, piti tulosta ennennäkemättömänä.

Aiemmissa vastaavissa vertailuissa tekoälyn etumatka lääkäreihin on ollut tyypillisesti noin kymmenen prosenttiyksikköä. Nyt se oli 65 prosenttiyksikköä.

Testin asetelma selittää eron suuruutta. Lääkärit eivät saaneet käyttää hakuteoksia, konsultoida kollegoita tai hyödyntää tekoälytyökaluja. He joutuivat luottamaan pelkkään omaan osaamiseensa.

Todellisessa kliinisessä työssä lääkärit tietenkin käyttävät kaikkia saatavilla olevia apuvälineitä, joten tutkimus ei väitä, että tekoäly olisi kokonaisvaltaisesti parempi kuin lääkäri työssään. Se osoittaa kuitenkin, kuinka paljon tehokkaampi tekoäly on tiettyjen kognitiivisten tehtävien suorittamisessa.

Microsoftin tekoälyjohtaja Mustafa Suleyman korosti, ettei kyse ole lääkärien korvaamisesta. Hoitosuhteen rakentaminen, empatia ja hoidon kokonaissuunnittelu jäävät ihmisille.

Diagnostiikan apuvälineenä tekoäly voi kuitenkin vähentää diagnostisia virheitä, jotka aiheuttavat merkittävän osan terveydenhuollon kustannuksista.

Orkestrointi tekee eron yksittäisiin tekoälymalleihin

MAI-DxO ei ole yksittäinen tekoälymalli vaan niin sanottu orkestroija. Järjestelmä koostuu kahdesta tekoälybotista, joista toinen hallinnoi potilaan terveystietoja ja toinen esittää kysymyksiä, tilaa testejä ja muodostaa diagnoosin vaihe vaiheelta.

Taustalla toimii OpenAI:n o3-päättelymalli, mutta järjestelmä voi hyödyntää myös muita malleja kuten Anthropicin Claudea ja Googlen Geminiä.

Tämä arkkitehtuuri jäljittelee lääkärin todellista työtapaa. Sen sijaan, että malli antaisi yhden vastauksen kerralla, se kerää tietoa iteratiivisesti ja päivittää arviotaan jokaisen uuden testin jälkeen.

Suleyman totesi, ettei hänen urallaan ole koskaan ollut näin suurta eroa tekoälyn ja ihmisen suorituskyvyn välillä.

Merkittävä havainto oli myös kustannustehokkuus. MAI-DxO pääsi oikeaan diagnoosiin keskimäärin 20 prosenttia pienemmillä testikustannuksilla kuin lääkärit, koska järjestelmä osasi kohdistaa diagnostiset tutkimukset tarkemmin.

Kilpailua alalla kuitenkin riittää. Google on kehittänyt omaa keskustelupohjaista diagnostiikkajärjestelmäänsä, joka vuoden 2024 testissä diagnosoi 59 prosenttia tapauksista oikein verrattuna lääkärien 33 prosenttiin.

Microsoftin uudempi tulos on kuitenkin selvästi edellä.

Terveydenhuollon tekoälymarkkina kasvaa huikealla vauhdilla

Sijoittajan näkökulmasta MAI-DxO on ennen kaikkea osoitus Microsoftin kyvystä rakentaa tekoälysovelluksia, joilla on todellista kysyntää terveydenhuollossa.

Terveydenhuollon tekoälymarkkina oli arvoltaan noin 28 miljardia dollaria vuonna 2025. Eri tutkimuslaitosten ennusteet vaihtelevat, mutta konsensus näyttää olevan noin 110–190 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä.

Se tarkoittaa lähes 40 prosentin vuotuista kasvuvauhtia.

Microsoftille terveydenhuolto on luonteva laajennussuunta. Yhtiön pilvipalvelu Azuren kautta kulkee jo valtava määrä terveysdataa, ja Bing- ja Copilot-tuotteet käsittelevät päivittäin yli 50 miljoonaa terveyteen liittyvää istuntoa.

Lokakuussa 2025 Microsoft solmi yhteistyösopimuksen Harvardin lääketieteellisen tiedekunnan kanssa, joka tuo lääketieteellistä sisältöä suoraan Copilot-avustajaan.

Microsoftin tekoälyliiketoiminnan vuotuinen tuottovauhti ylitti 13 miljardia dollaria tilikaudella 2025, mikä tekee siitä yhtiön historian nopeimmin kasvaneen segmentin. Azure-pilvipalvelun liikevaihto ylitti 75 miljardia dollaria vuodessa ja kasvoi 39 prosenttia viimeisimmällä neljänneksellä. Tekoälypalvelut toivat tästä kasvusta 16 prosenttiyksikköä.

Terveydenhuollon diagnostiikka ei kuitenkaan tuota Microsoftille merkittäviä tuloja vielä lähivuosina. MAI-DxO on yhä tutkimusvaiheessa, eikä sitä ole otettu kliiniseen käyttöön tutkimusympäristöjen ulkopuolella. Seuraavaksi järjestelmää on tarkoitus testata todellisissa sairaalaympäristöissä, mutta regulaatiovaatimukset terveydenhuollossa ovat tiukat ja lääkintälaitehyväksynnät vievät aikaa.

Mitä tämä tarkoittaa Microsoftin tuottonäkymille?

MAI-DxO:n välitön tulosvaikutus on olematon. Strategisesti järjestelmällä on kuitenkin painoarvoa.

Terveydenhuolto on maailman suurimpia toimialoja, ja sen digitalisoituminen on vasta alkuvaiheessa. Jos Microsoft onnistuu vakiinnuttamaan asemansa alan tekoälyinfrastruktuurin tarjoajana, se saa käyttöönsä pitkäkestoisen tulovirran, sillä terveydenhuollon organisaatiot vaihtavat toimittajaa harvoin.

Diagnostiikkademo vahvistaa samalla Azuren arvolupausta. Kun Microsoft osoittaa, että sen alustalla voi rakentaa kliinisen tason tekoälypalveluja, se houkuttelee lisää terveydenhuollon asiakkaita pilvipalveluunsa. Azure kilpailee alalla Amazon Web Servicesin ja Googlen kanssa, ja konkreettiset näytöt tekoälyn toimivuudesta kriittisessä ympäristössä ovat kilpailuvaltti.

Kenties kiinnostavin strateginen ulottuvuus liittyy orkestrointi-arkkitehtuurin arvoon. Suleymanin mukaan tekoälymallien muuttuessa keskenään vaihdettaviksi massatuotteiksi lisäarvo siirtyy yhä enemmän koordinointikerrokseen.

Jos tämä pitää paikkansa, Microsoftin kilpailuetu ei ole yksittäisessä mallissa vaan kyvyssä yhdistää useita malleja järjestelmäksi, joka suoriutuu yksittäisiä malleja paremmin. Tällä logiikalla Microsoftin ei tarvitse edes omistaa parasta yksittäistä tekoälymallia hallitakseen markkinaa.

Investointipankki Wedbush on arvioinut, että Azure ja Copilot yhdessä voivat tuoda Microsoftille noin 25 miljardin dollarin lisäliikevaihdon tilikaudella 2026.

Terveydenhuolto on yksi niistä vertikaaleista, joissa kasvu konkretisoituu hitaimmin mutta kenties kestävimmin, koska sääntelyesteet muodostavat samalla kilpailumuurin uusille tulijoille.

Terveydenhuollossa tuotot realisoituvat myöhemmin kuin monilla muilla tekoälyn sovellusalueilla, mutta regulaation luoma kilpailumuuri voi lopulta palkita kärsivällisen sijoittajan.