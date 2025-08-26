Tekoälybuumi ajaa pörssien ohjelmistoyhtiöiden kasvunäkymät kovaan happotestiin – AI-agentit ovat uhka perinteisille SaaS-yhtiöille

Tekoälyn vallankumous saattaa tehdä perinteisistä ohjelmistotaloista nopeasti hitaita dinosauruksia, jotka jäävät jälkeen innovaatioissa ja tuottavuudessa.

Tekoälyn vallankumous on luonut markkinoille uuden voittajien ja häviäjien kahtiajaon. Ironista kyllä, vaarassa on juuri se ohjelmistoala, joka mahdollisti nykyisen tekoälyhuuman.

Suurten ohjelmistotalojen, kuten Salesforce, Adobe sekä ServiceNow, osakkeet ovat olleet vuoden 2025 pahimpia menettäjiä S&P 500:ssa; niiden arvosta on kadonnut yhteensä yli 160 miljardia dollaria, ja kurssit ovat laskeneet vähintään 16 prosenttia vuoden alusta lähtien.

Syynä hermostuneisuuteen on tekoälyn mahdollisuus automatisoida ohjelmointia ja liiketoimintaprosesseja tavalla, joka voi uhata SaaS-liiketoiminnan, eli ohjelmistojen vuokramallin, perustaa.

Toisaalta esimerkiksi ServiceNow rakentaa uutta AI Platform -arkkitehtuuria, jossa AI-agentit operoivat ja kommunikoivat saumattomasti eri tiimien, työkalujen ja järjestelmien välillä, hoitaen itsenäisesti monimutkaisia toimintaketjuja. Siten yhtiö pyrkii pyristelemään irti perinteisen ohjelmistotalon rajoitteista tekoälyn aikakaudella.

Konsulttiyhtiö AlixPartnersin tuore analyysi arvioi, että sadat keskisuuret ohjelmistotalot ovat pinteessä ketterien tekoälyä hyödyntävien startupien ja toisaalta Microsoftin kaltaisten miljardiluokan tekoälyinvestointeja tekevien jättiläisten välissä.

AlixPartners analysoi 122 keskisuuren ohjelmistoyhtiön kasvunäkymiä ja totesi, että niiden kasvu on hidastunut merkittävästi; korkean kasvun yritysten osuus putosi 57 prosentista vuonna 2023, 39 prosenttiin vuonna 2024. Arviot tälle vuodelle osoittavat osuudeksi 27 prosenttia.

Perinteiset ohjelmistotalot menettävät hohtoa sijoittajien silmissä

Alalla vallitsee nyt ”suuri puristus”, jossa generatiivinen tekoäly haastaa perinteisten SaaS-työkalujen logiikka- ja käyttöliittymäkerrokset innovaatioiden ytimen siirtyessä tekoälyn varaan.

Vaikka tekoälyjättiläisten kuten Microsoftin, Oraclen ja Palantirin, osakekurssit ovat nousseet, monilta muilta perinteisiltä ohjelmistoyhtiöiltä puuttuu vakuuttava tekoälystrategia.

Sijoittajat näkevät yhä selvemmin, miten tekoäly voi tehdä ohjelmistotalojen liiketoimintamallista vanhentuneen ja murentaa niiden kyvyn pyytää korkeaa hintaa digitalisoiduista tuottavuustyökaluista.

Yksi dramaattisimmista esimerkeistä nähtiin, kun monday.comin heikko liikevaihtoennuste laukaisi osakkeelle 30 prosentin romahduksen. Tämä markkinoiden varoitus heijastui välittömästi myös Euroopan ja Yhdysvaltojen ohjelmistoyhtiöiden kurssilaskuihin, esimerkiksi SAP:n, Sage Groupin ja Dassault Systemesin kohdalla.

Esimerkiksi Gartner ja Morgan Stanley näkevät, että ohjelmistotalojen arvostukset ovat nyt kymmenen vuoden pohjilla. S&P 500 -indeksin ohjelmistoyhtiöiden keskimääräinen ennustetuilla tuloksilla laskettu P/E-kerroin on 23x, mikä on vain puolet viime vuosikymmenen keskiarvosta.

AI-agentit ravistelevat ohjelmistoalaa

Uudet tekoälyinnovaatiot muuttavat perustavanlaatuisesti koko ohjelmistoalan riskiprofiilia. Ne, jotka eivät pysty sopeutumaan, saattavat kadota markkinoilta, sillä sijoittajat eivät enää automaattisesti palaa tuttuun ohjelmistoyhtiöön, vaikka sen hinta painuisi historiallisen matalaksi.

AlixPartnersin mukaan generatiivinen tekoäly ja agenttiajattelu mullistavat SaaS-ohjelmistojen logiikka- ja esityskerroksen monella tasolla. Perinteinen SaaS nojasi käyttöliittymään ja ennalta määrättyihin työprosesseihin: logiikka oli koodattu ohjelmistoon, ja käyttäjä navigoi dashboardien, graafisten näkymien sekä lomakekenttien kautta.

Generatiivinen tekoäly ja AI-agentit tuovat radikaalin muutoksen, sillä älykkäät AI-agentit pystyvät suoraan käsittelemään liiketoimintalogiikkaa ja päivittämään useita taustajärjestelmiä, jolloin rajapinnat ja logiikkakerros siirtyvät tekoälylle.

Käyttäjälle riittää luonnollinen kieli tai tavoitteiden kuvaus, jonka AI agentti toteuttaa automaattisesti – olipa kyse kaupallisista prosesseista, datan analysoinnista tai asiakastuesta.

Käytännössä monimutkaiset käyttöliittymät, raportointityökalut ja monitasoiset logiikka-arkkitehtuurit käyvät tarpeettomiksi, kun tekoäly luo ja päivittää sisältöä suoraan taustajärjestelmään ilman manuaalista ohjausta tai visuaalista esitystä.

Monessa tapauksessa AI-agentti toimii kaikkien SaaS-alustojen päällä ja niputtaa liiketoimintalogiikkaa virtuaalisten avustajien tasolle. Tämä mahdollistaa esimerkiksi automaattisen tiedonhaun, ennakoivan raportoinnin ja työnkulkujen älykkään muokkauksen ilman, että käyttäjä edes näkee perinteistä käyttöliittymää.

Lisäksi generatiivinen tekoäly tekee työskentelystä sopeutuvaa. Esimerkiksi projektinhallintaohjelmistossa AI-agentti voi itse seurata projektin etenemistä, osoittaa tehtäviä käyttäjille, optimoida resursseja ja raportoida riskit. Kaiken tämän se tekee ilman, että käyttäjän tarvitsee enää klikkailla käyttöliittymässä.

Siten AI-agentit muuttavat ohjelmistosuunnittelun painopisteen: tulevaisuuden SaaS-työkalut rakentuvat tekoälyn ympärille, jossa käyttöliittymä, logiikkakerros ja prosessit yhdistyvät yhdeksi helposti muokkautuvaksi agenttikerrokseksi.

Tekoälyä kehittävät startupit pystyvät kopioimaan ja kehittämään yritysohjelmistojen ominaisuuksia merkittävästi nopeammin kuin perinteiset ohjelmistotalot. Generatiivisten tekoälymallien, kuten LLM-agenttien, ansiosta startupit voivat rakentaa monipuolisia toiminnallisuuksia viikoissa, kun aikaisemmin vastaava kehitys vei kuukausia tai jopa vuosia.

Tekoälypohjaiset työkalut mahdollistavat prosessien ja data-arkkitehtuurien automatisoinnin, käyttöliittymien generoinnin reaaliajassa sekä integraatioiden luomisen lähes ilman manuaalista ohjelmointia.

AI-agentit tuovat kilpailuetua ketteryydessä ja skaalautuvuudessa, minkä vuoksi tekoälystartupit voivat nopeasti lanseerata vaihtoehtoisia tuotteita ja haastaa jo vakiintuneita markkinajohtajia.

Kyky rakentaa tekoälyn vallihauta on teknojättien pelastus

Microsoftin ja Palantirin sijoittajasuosion taustalla on niiden selkeä johtoasema tekoälyinfrastruktuurissa, skaalautuva kaupallistaminen sekä vahva asema yritys- ja julkissektorilla.

Microsoft on investoinut miljardeja Azure-pilven tekoälyvalmiuksiin, mikä on tuonut yhtiölle vuodessa yli 75 miljardin dollarin myynnin ja nostanut osakekurssin 20 prosenttia vuoden aikana. Markkinat ovat palkinneet yhtiön siitä, että se pystyy tuomaan tekoälyratkaisut, esimerkiksi Copilotin, laajasti yritysasiakkaiden käyttöön ja sitomaan monivuotisia sopimuksia, jotka takaavat turvallisen kassavirran koko ekosysteemille.

Palantirin vetovoima puolestaan perustuu odotukseen poikkeuksellisen kestävälle ja nopealle liikevaihdon kasvulle sekä korkeisiin vallihautoihin: yhtiö on erikoistunut monimutkaisiin dataintegraatioihin ja julkisen sektorin sopimuksiin, joiden kesto ja vaihtokustannukset ovat poikkeuksellisen suuria.

Palantirin asiakaskunta, hallitukset ja puolustus- ja turvallisuustoimijat, sitoutuvat vuosiksi kerrallaan, ja yhtiön oma tekoälyalusta (AIP) on pohjana uuden liiketoiminnan syntymiselle.

Sijoittajien silmissä Palantir hyötyy tekoälymurroksesta laajemmin kuin perinteiset SaaS-yritykset, joiden AI-ratkaisut ovat usein liitetty vanhan järjestelmän kylkeen.

Toisin kuin esimerkiksi Salesforce tai Adobe, Microsoft ja Palantir ovat pystyneet luomaan aidon tekoälyn vallihaudan infrastruktuuri-investoinneilla, aggressiivisella tuoteinnovaatiolla ja pitkäaikaisilla asiakassuhteilla. Siksi ne liikkuvat tekoälymarkkinan aallonharjalla ja houkuttelevat sijoittajia, jotka etsivät kestävää kasvua ja defensiivistä sijoituspotentiaalia nopeasti muuttuvassa softamarkkinassa.

Tekoälyn aikakaudella ohjelmistoteollisuus joutuu kohtaamaan omien innovaatioidensa pitkän varjon: työkalut, joiden piti tehostaa ihmisten tuottavuutta, voivat lopulta syrjäyttää niiden yritysten tuotteet ja toimintamallit, jotka aikoinaan mullistivat teknologia-alan.