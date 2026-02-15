Tekoäly pelottaa sijoittajat sivuraiteelle – ”häviäjien” osakkeita ei uskalleta ostaa

Helmikuu 2026 on ravistellut osakemarkkinoita tavalla, jollaista harva osasi odottaa. Pelkästään viimeisen viikon aikana julkistetut uudet tekoälytyökalut uhkaavat perinteisiä liiketoimintamalleja kuljetusalalla, kiinteistösektorilla, varainhoidossa ja vakuutusalalla. Kurssireaktiot ovat olleet raakoja.

Keskeisistä indekseistä S&P 500 -indeksin pisteluku on pienentynyt noin kaksi prosenttia viimeisen kuukauden aikana, teknologiapainotteisen Nasdaq Composite -indeksin noin 5,5 prosenttia. Indeksitason maltilliset muutokset kuitenkin piilottavat pintaa syvemmällä tapahtuneen myllerryksen.

Yksittäisten toimialojen kohdalla pudotukset ovat olleet dramaattisia. Ohjelmistoala (Ishares Tech-Software ETF) on tuottanut –20 prosenttia viimeisen kuukauden aikana. Thomson Reutersin markkina-arvo on pudonnut samalla aikavälillä noin 31 prosenttia, ServiceNow noin 23 prosenttia ja Atlassian noin 35 prosenttia. Microsoftin osake on laskenut kuukaudessa noin 15 prosenttia ja Adoben noin 13 prosenttia. Vuoden alusta mitattuna laskuprosentit ovat monella vielä rumemmat.

Perinteisesti tällaiset jyrkät pudotukset houkuttelisivat ns. pohjakalastajia eli sijoittajia, jotka pyrkivät hyötymään ylimyydyistä osakkeista. Nyt salkunhoitajat pysyttelevät kuitenkin sivussa, ja syy on yksinkertainen: kukaan ei tiedä, kuinka syvälle tekoälyn aiheuttama murros lopulta ulottuu.

”Maailma muuttuu hyvin, hyvin nopeasti”, totesi Janus Hendersonin salkunhoitaja Robert Schramm-Fuchs. Hänen mukaansa tekoälymallit ovat nyt olennaisesti tehokkaampia kuin puoli vuotta tai vuosi sitten, mikä tekee liiketoimintamallien tulevaisuuden arvioinnista entistä vaikeampaa.

Karaokeyhtiöstä logistiikan mullistajaksi

Viikon näyttävin yksittäinen tapahtumaketju käynnistyi torstaina, kun pieni floridalainen Algorhythm Holdings julkaisi tekoälypohjaisen SemiCab-alustansa. Yhtiö tunnettiin aiemmin nimellä The Singing Machine Company, ja se valmisti karaokelaitteita ennen siirtymistään tekoälylogistiikkaan.

Yhtiön julkaisema raportti väitti, että sen tekoälyalusta voi kasvattaa rahtimääriä jopa 300–400 prosenttia ilman vastaavaa henkilöstön lisäystä. Lisäksi alusta pystyy yhtiön mukaan vähentämään tyhjänä ajettuja kilometrejä yli 70 prosenttia.

Reaktio oli välitön. Kuljetusyhtiöiden CH Robinson ja Landstar osakkeet romahtivat yhden päivän aikana noin 15 prosenttia. RXO:n osake putosi jopa 20 prosenttia. Russell 3000 -kuljetusindeksi laski 6,6 prosenttia, mikä oli alan pahin päiväpudotus sitten huhtikuun 2025 tullikriisin.

Algorhythmin toimitusjohtaja Gary Atkinson oli itsekin hämmästynyt reaktiosta. Euroopassa nähtiin saman toimialan myyntiaalto seuraavana päivänä, ja esimerkiksi DSV:n osake laski 11 prosenttia ja Kuehne+Nagelin 13 prosenttia.

Kuljetusala ei ollut ainoa uhri. Aiemmin viikolla tekoälypohjainen verosuunnittelupalvelu Altruist julkaisi uusia työkalujaan, mikä painoi brittiläisen varallisuudenhoitaja St James’s Placen osaketta 13 prosenttia alaspäin. Vakuutusalan startup Insurify puolestaan esitteli mallinsa, joka ravisteli vakuutusvälittäjien osakkeita.

State Streetin markkinadatan mukaan institutionaaliset sijoittajat jatkavat ohjelmistoyhtiöiden myyntiä sen sijaan, että he tarttuisivat alentuneisiin hintoihin. Yhtiön osakestrategian johtaja Marija Veitmane kertoi, ettei yhtiö näe merkkejä pohjakalastuksesta ohjelmistosektorilla. Rahat virtaavat sen sijaan teknologian laitepuolelle.

Syz Bankin kaupankäyntiyksikön johtaja Valérie Noël kuvaili viikon tunnelmia poikkeuksellisen epäröiviksi. Hänen mukaansa markkinoilla nähtiin hyvin vähän halukkuutta puolustaa jyrkkiä liikkeitä tavalla, jota yleensä voisi odottaa. Epävarmuuden hallinta on mennyt pohjakalastuksen edelle.

Goldman Sachs jakoi yhtiöt ”voittajiin” ja ”häviäjiin”

Goldman Sachs julkaisi hiljattain uuden parikauppasijoituskorin, joka perustuu pankki suosittaa pitkiä positioita ohjelmistoyhtiöissä, joita tekoäly ei realistisesti pysty syrjäyttämään, koska ne vaativat fyysistä toteutusta, sääntelyn suomaa suojaa tai inhimillistä vastuunkantoa. Samalla pankki suosittaa lyhyitä positioita yhtiöissä, joiden työnkulkuja tekoäly voisi automatisoida tai korvata sisäisesti.

Pankin osakestrategit arvioivat, että ensiksi mainitut toipuvat viimeaikaisesta myynnistä, kun taas jälkimmäiset jatkavat heikentymistä.

Kaikki eivät kuitenkaan jaa pessimismiä. Fidelity Internationalin salkunhoitaja Alex Wright kertoi poimineensa osakkeita alennusmyynnistä, koska hänen mukaansa monia osakkeita ei hinnoitella asianmukaisesti.

Myös analyytikkotalot ovat varoittaneet ylireagoinnista. Barclaysin analyytikko Brandon Oglenski piti logistiikkasektorin reaktiota suhteettomana todelliseen riskiin nähden ja suositteli ostamista heikkouden aikana. Morningstar puolestaan arvioi, ettei ohjelmistoyhtiöiden kohdalla ole juuri näyttöä siitä, että tekoäly olisi jo todellisuudessa disruptoinut alaa.

Toisella puolella argumenttia ValueWorksin perustaja Charles Lemonides piti ohjelmistoyhtiöiden myyntiä täysin loogisena. Hänen mukaansa arvostustasot olivat ennen myyntiä kohtuuttomia, ja 50-kertaisella tuloksella treidanneet yhtiöt ovat laskeneet 30-kertaiselle tasolle, koska tekoälydisruptio tulee väistämättä osumaan niihin.

Kilpajuoksu ilman maaliviivaa

Ninety Onen salkunhoitaja Dan Hanbury tiivisti monen sijoittajan dilemman. Hänen mukaansa moni erinomainen yhtiö on joutunut myyntiaallon pyörteisiin, mutta disruptio on todellinen. Tekoäly tulee kehittymään entistä tehokkaammaksi, eikä kukaan voi taata, että yhtiöiden kilpailuedut ovat tallella tulevaisuudessa.

Tilanne muistuttaa monella tapaa vuoden 2025 alkua, jolloin kiinalaisen DeepSeekin yllättävä lanseeraus aiheutti lähes biljoonan dollarin pudotuksen teknologiayhtiöiden markkina-arvoissa. Tuolloinkin reaktio osoittautui osittain ylimitoitetuksi, mutta se paljasti markkinoiden herkkyyden tekoälyn kehitykselle.

UBS:n strategit arvioivat, että viimeaikaiset tapahtumat ovat lopulta vahvistus tekoälyn kaupallistamispotentiaalista. Mutta lyhyellä aikavälillä markkinoiden hermostuneisuus ei näytä laantuvan. Seuraava kysymys kuuluu, mikä toimiala on vuorossa seuraavaksi.