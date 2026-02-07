Kuka tarvitsee ohjelmistoa, kun tekoäly tekee sen itse?

Ohjelmistoyhtiöiden osakkeet ovat romahtaneet ennätysvauhtia, koska sijoittajat pelkäävät tekoälyn tekevän kokonaisten toimialojen tuotteista tarpeettomia. Pelko ei ole täysin perusteeton.

Salesforcen osake on laskenut 25 prosenttia vuoden alusta. Se on Dow Jones -indeksin toiseksi huonoimmin menestynyt osake vuonna 2026. Thomson Reutersin markkina-arvo on supistunut samassa ajassa peräti 30 prosenttia ja Legalzoom.comin noin 20 prosenttia.

WisdomTree Cloud Computing -rahasto on menettänyt Frankfurtin pörssissä noin 42 prosenttia viime vuoden helmikuun korkeimmasta arvostaan. S&P 500:n ohjelmisto-alaindeksi on tuottanut –30 prosenttia lokakuun huippunsa jälkeen.

Kaikkia yhdistää sama pelko: tekoäly ei olekaan ohjelmistoyhtiöiden kasvun moottori vaan niiden tuhoaja.

Myyntipaineen viimeisin laukaisija oli Anthropicin Claude Cowork -työkalun uudet lisäosat, jotka automatisoivat lakiasioita, taloushallintoa, markkinointia ja data-analytiikkaa.

Markkinareaktio oli raju, mutta sen taustalla oleva logiikka ansaitsee tarkempaa tarkastelua. Kyse ei ole yksittäisestä tuotelanseerauksesta vaan siitä, ovatko ohjelmistoalan perusteet murtumassa.

SaaS-mallin perusteet horjuvat

Perinteinen ohjelmistobisnes perustuu yksinkertaiseen logiikkaan: ohjelmiston rakentaminen on kallista, mutta sen kopioiminen on käytännössä ilmaista. SaaS-malli eli ohjelmisto palveluna on hyödyntänyt tätä kaksi vuosikymmentä. Yksi tuote, tuhansia maksavia asiakkaita, valtavat marginaalit.

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella kuvasi muutosta jo vuoden 2024 lopulla BG2-podcastissa: liiketoimintasovellukset ovat pohjimmiltaan tietokantoja, joiden päälle on rakennettu liiketoimintalogiikkaa. Tekoälyagentit siirtävät tuon logiikan pois sovelluksista omaan kerrokseensa. Kun logiikka on tekoälykerroksessa, ihmiset alkavat korvata taustajärjestelmiä.

Nadella tiivisti: olemme siirtymässä aikakaudesta, jossa ihmiset käyttävät monia sovelluksia, aikakauteen, jossa tekoälyagentit tekevät työn heidän puolestaan.

Tutkimusyhtiö IDC ennustaa, että vuoteen 2028 mennessä puhtaasti käyttäjämäärään perustuva hinnoittelu on vanhentunut ja 70 prosenttia ohjelmistotoimittajista on siirtynyt uusiin hinnoittelumalleihin, kuten kulutus- tai tulospohjaiseen laskutukseen.

Vibe coding ja räätälöidyn ohjelmiston uusi taloustiede

Muutoksen konkreettisin ilmentymä on niin sanottu vibe coding: tekoälytyökalujen avulla lähes kuka tahansa voi rakentaa räätälöidyn ohjelmiston luonnollisella kielellä ilman ohjelmointiosaamista.

Ajattele yritystä, joka maksaa Salesforcelle 300 dollaria käyttäjältä kuukaudessa asiakkuudenhallintajärjestelmästä. Jos tekoäly pystyy rakentamaan räätälöidyn järjestelmän, joka tekee juuri sen mitä yritys tarvitsee, kustannus on murto-osa. Samalla yritys saa täsmälleen haluamansa eikä joudu mukautumaan geneerisen tuotteen logiikkaan.

Makrostrategi Andreas Steno Larsen totesi helmikuussa 2026, että tarve kalliille käyttäjäkohtaisille SaaS-tilauksille on haihtumassa. Tekoäly mahdollistaa sen, että yritykset maksavat tuloksesta prosessin sijaan.

LPL Financialin osakeraportoinnin johtaja Thomas Shipp kiteyttää ajatuksen toisin päin: miksi maksaisin ohjelmistosta, jos sisäinen kehitys vie tekoälyn avulla murto-osan entisestä ajasta?

Kaikki eivät ole yhtä haavoittuvia

Uhka ei kohdistu tasaisesti. Konsulttitalo Bain & Company tunnistaa viisi mahdollista lopputulosta SaaS-työnkuluille tekoälyn aikakaudella, täydellisestä syrjäytymisestä siihen, ettei tekoäly vaikuta lainkaan. Yksinkertaiset ja toistuvat tehtävät ovat välittömässä vaarassa. Monimutkaiset, säädeltyyn dataan perustuvat järjestelmät kestävät pidempään.

Suurin uhka kohdistuu keskihintaisiin SaaS-tuotteisiin, jotka ratkaisevat rajattuja ongelmia: projektinhallinta, aikataulutus, yksinkertainen raportointi, sisäinen analytiikka. Näitä yhtiöitä löytyy erityisesti pienemmistä indekseistä, mutta uhka ulottuu myös S&P 500:n suuriin ohjelmistoyhtiöihin, joiden korkeat marginaalit perustuvat osittain samoihin automatisoitavissa oleviin työnkulkuihin.

Ohjelmistoyhtiöt eivät suinkaan istu toimettomina. Boxin toimitusjohtaja Aaron Levie sanoi CNBC:lle, että hänen yhtiönsä 20-vuotisessa historiassa tämä on jännittävin hetki. Mutta Wall Street ei jaa innostusta.

Ongelma on rakenteellinen. Jos ohjelmistoyhtiöt integroivat tekoälyä omiin tuotteisiinsa, ne nostavat tuotteidensa arvoa mutta samalla kasvattavat kustannuksiaan. Tekoälymallien pyörittäminen vaatii massiivista laskentakapasiteettia, joka syö juuri niitä marginaaleja, joista sijoittajat ovat vuosikausia maksaneet preemiota.

Gartnerin mukaan ohjelmistomenojen kasvu vuonna 2026 on huomattavaa, mutta 60 prosenttia kasvusta menee pelkästään hinnankorotuksiin, joilla toimittajat kattavat tekoälyn aiheuttamia kustannuksia. Se ei ole kasvua. Se on inflaatiota.

Samaan aikaan uudet tekoälynatiivit kilpailijat toimivat kevyemmillä liiketoimintamalleilla ja voivat tarjota parempia ratkaisuja halvemmalla. Perinteisten SaaS-yhtiöiden on vaikea kilpailla hinnalla, kun niiden kustannusrakenne on rakennettu eri aikakaudelle.

Biljoona dollaria haihtui

Ohjelmisto-osakkeiden myyntiaalto pyyhki alkuviikosta lähes biljoona dollaria markkina-arvosta. Perjantaina markkinat palautuivat voimakkaasti, kun S&P 500 nousi kaksi prosenttia ja yli 400 osaketta päätyi plussalle. Ohjelmistosektori on silti syvällä miinuksella. Sijoittajien alkuviikon paniikki vaikuttaa ylimitoitetulta yksittäisen tuotelanseerauksen kontekstissa, mutta se heijastaa laajempaa epävarmuutta ohjelmistoyhtiöiden tulevaisuudesta tekoälyn aikakaudella.

Deutsche Bankin tutkimusstrategikko Jim Reid kuvasi muutosta osuvasti: markkinat ovat siirtyneet ajattelutavasta, jossa jokainen teknologiaosake on voittaja, paljon raaempaan todellisuuteen, jossa voittajat ja häviäjät erotetaan toisistaan.

Gartnerin analyytikot pyrkivät rauhoittelemaan markkinoita. Heidän mukaansa ennustukset SaaS-sovellusten kuolemasta ovat ennenaikaisia. Claude Cowork ja sen lisäosat ovat mahdollisia häirikköjä tehtävätason tietotyössä, mutta ne eivät korvaa liiketoimintakriittisiä SaaS-sovelluksia.

Se on totta tänään. Mutta tekoälymallien kustannukset laskevat eksponentiaalisesti samalla kun niiden kyvykkyys kasvaa. OpenAI:n uusimman päättelymallin hinta putosi 80 prosenttia kahdessa kuukaudessa. Bain arvioi, että kolmen vuoden sisällä mikä tahansa rutiininomainen, sääntöpohjainen digitaalinen tehtävä voi siirtyä yhdistelmästä ihminen ja sovellus yhdistelmään tekoälyagentti ja rajapinta.

Ohjelmistosektori ei katoa. Mutta sen kultakausi, jossa yksinkertaiset pilvipalvelut tuottivat valtavia marginaaleja käyttäjäkohtaisilla kuukausimaksuilla, on todennäköisesti ohi. Sijoittajien on arvioitava uudelleen, mitkä ohjelmistoyhtiöt ovat puolustettavissa olevia liiketoimintoja ja mitkä ovat vain ominaisuuksia, jotka odottavat tekoälyn korvattavaksi tulemista.