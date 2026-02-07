Wall Street palautui ryminällä teknomyynnistä – Dow Jones ylitti historiallisen 50 000 pisteen rajan

Yhdysvaltain osakemarkkinat kokivat perjantaina vuoden parhaan päivänsä. Sijoittajat ostivat aggressiivisesti laskussa olleita osakkeita, ja perinteikäs Dow Jones -indeksi nousi ensimmäistä kertaa yli 50 000 pisteen.

Viikko Wall Streetillä oli kuin vuoristorataa. Alkuviikon jyrkkä myyntiaalto kääntyi perjantaina voimakkaaksi ostoaalloksi, kun sijoittajat katsoivat teknologiaosakkeiden laskun ylimitoitetuksi.

S&P 500 -indeksi tuotti perjantaina kaksi prosenttia, mikä oli sen paras päivätuotto sitten viime toukokuun. Teknologiapainotteisen Nasdaq 100 -indeksin pisteluku nousi noin 2,2 prosenttia. Pienten yhtiöiden Russell 2000 -indeksi kipusi peräti 3,6 prosenttia.

Päivän suurin symbolinen hetki koettiin, kun Dow Jones Industrial Average sulkeutui 50 115,67 pisteeseen. Indeksi ylitti 40 000 pisteen rajan toukokuussa 2024, joten uuden virstanpylvään saavuttamiseen kului 630 päivää.

Yli 400 S&P 500 -indeksin osaketta päätyi nousuun. Indeksin tasapainotettu versio, joka poistaa markkina-arvojen vinoumat, nousi kaikkien aikojen ennätykseensä. Se kertoo, että nousu oli poikkeuksellisen laaja-alaista.

”Sijoittajat ostivat aggressivisesti laskua”, totesi Jose Torres Interactive Brokers -välitysyhtiöstä. Hänen mukaansa Wall Streetillä vallitsee yleinen näkemys siitä, että myynti meni liian pitkälle.

Anthropicin tekoälytyökalu aiheutti alkuviikon myllerryksen

Viikon dramaattinen kurssilasku sai alkunsa, kun tekoäly-yhtiö Anthropic julkaisi Claude Cowork -tuottavuustyökalunsa uudet lisäosat. Päivitys mahdollistaa tekoälypohjaisen automaation muun muassa laki-, rahoitus- ja markkinointitehtävissä, mikä herätti pelkoja perinteisten ohjelmistoyhtiöiden liiketoimintamallin rapautumisesta.

Tapahtumat muistuttivat alkuvuoden 2025 DeepSeek-episodia, jossa kiinalaisen tekoäly-yhtiön edullinen malli aiheutti laajan myyntiaallon teknologiaosakkeissa. Tällä kertaa Anthropicin uutiset iskivät erityisesti ohjelmisto-, rahoituspalvelu- ja varainhoitosektoreihin.

Goldman Sachs -pankin kokoama yhdysvaltalaisten ohjelmisto-osakkeiden kori romahti tiistaina kuusi prosenttia, mikä oli suurin päivälasku sitten huhtikuun tariffimyrskyjen. Thomson Reuters syöksyi yli 15 prosenttia ja Legalzoom.com lähes 20 prosenttia. Myös suuret ohjelmistoyhtiöt kuten Salesforce ja Workday kärsivät tuntuvista tappioista.

Tällaiset tunneperäiset velkaposition purkamiset voivat olla hermoja raastavaa, mutta ne ovat markkinoiden tervettä kalibraatiota, arvioi Mark Hackett Nationwide-varainhoitoyhtiöstä. Hän muistutti vanhasta sanonnasta: puut eivät kasva taivaaseen.

”Makro- ja tulosympäristö ovat yhä rohkaisevia. Kyse on enemmän positioiden uudelleenjärjestelystä ja teknisestä tauosta kuin fundamenttien murtumisesta”, Hackett lisäsi.

Nvidia ponnahti, Amazon laski

Siruvalmistajaosakkeet nousivat perjantaina voimakkaasti – toimiala tuotti 5,4 prosenttia ja Nvidia peräti kahdeksan prosenttia.

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang sanoi CNBC:lle, että tekoälyn kysyntä on uskomattoman korkealla ja tekoälyinfrastruktuurin rakentaminen jatkuu seitsemästä kahdeksaan vuotta.

Viime kuukausina myyntiaallon kokenut ohjelmistoala elpyi sekin ja tuotti 3,5 prosenttia.

Poikkeuksen teknogiasektorilla muodosti Amazon.com, jonka osake laski 5,6 prosenttia. Yhtiö kertoi aikovansa käyttää tänä vuonna noin 200 miljardia dollaria investointeihin, mikä ylitti analyytikkojen odotukset.

Neljä suurinta yhdysvaltalaista teknologiayhtiötä ovat yhteensä ennakoineet pääomamenoja, jotka yltävät noin 650 miljardiin dollariin vuonna 2026. Alphabet, Amazon, Meta Platforms ja Microsoft rakentavat datakeskuksia ja tekoälyinfrastruktuuria tahdilla, jolle ei löydy vertailukohtaa 2000-luvulta.

Monet sijoittajat ovat huolissaan siitä, tuottavatko näin massiiviset investoinnit koskaan riittävää tuottoa. Toisaalta pelkästään tämän vuoden panostukset tuovat merkittäviä liikevaihtoja ja tuloksia tekoälyinfrastruktuurin toimittajayrityksille.

”Epäilemme, että tämä olisi teknologiaromahduksen alku, sillä alalla on nyt paljon enemmän kannattavia yrityksiä, jotka hyötyvät valtavista investoinneista”, sanoi kokenut Wall Street -strategi Ed Yardeni, joka johtaa omaa tutkimusyhtiötään.

Dow Jonesin virstanpylväs jakaa mielipiteitä

Kaikki eivät kuitenkaan hurranneet Dow Jones -indeksin historiallista saavutusta.

”50 000 pisteessä Dow nappaa otsikoita, mutta se muistuttaa, että virstanpylväät kohahduttavat aina enemmän kuin niiden todellinen merkitys edellyttäisi”, totesi Mark Hamrick Bankrate-yhtiöstä. Hänen mukaansa S&P 500 heijastaa paremmin suurten yhdysvaltalaisyhtiöiden kehitystä ja on olennaisempi useimpien sijoittajien tuottojen kannalta.

Gina Bolvin, Bolvin Wealth Management Group -yhtiön johtaja, näki virstanpylvään ennen kaikkea vahvistuksena. Markkinat ovat sopeutuneet korkeampiin korkoihin, hitaampaan kasvuun ja globaaliin epävarmuuteen, ja silti ne ovat nousseet.

”Vuosi 2026 tulee olemaan vähemmän Fedin ja enemmän fundamenttien varassa”, Bolvin ennakoi. ”S&P 500:n tuloskasvun odotetaan olevan kaksinumeroista, mutta polku ei tule olemaan tasainen.”

Ohjelmistosektorin tulevaisuus ratkaisee suunnan

Perjantain voimakas elpyminen ei poista tekoälyn aiheuttamaa rakenteellista haastetta ohjelmistosektorille. Useampi analyytikko varoitti, että markkinoiden kestävä nousu vaatii teknologiaosakkeiden osallistumista.

”S&P 500:n voi olla vaikea ylittää 7 000 pisteen rajaa ilman vahvempaa panosta teknologiasektorilta, erityisesti ohjelmisto-osakkeilta”, arvioi Adam Turnquist LPL Financial –yhtiöstä.

Nasdaq-yhtiöiden neljännen vuosineljänneksen tuloskasvu on matkalla 20 prosenttiin, mikä on kuusi prosenttiyksikköä alkuperäisiä ennusteita korkeampi, muistutti Ulrike Hoffmann-Burchardi UBS Global Wealth Management -yhtiöstä. Vaikka ohjelmistoyhtiöiden arvostuksia on hinnoiteltu uudelleen, useimmat alan yritykset ylittivät selvästi tulosodotukset.

Viikon tapahtumat osoittivat, että tekoälyn ympärillä käytävä taistelu voittajista ja häviäjistä on vasta alussa. Teknologian mullistava voima on kiistaton, mutta sen vaikutusten kohdentuminen yksittäisiin sektoreihin ja yrityksiin tekee sijoittajien työstä entistä vaativampaa.