Strategi: ”Teknologia-ala ylipainoon”

Nordean päästrategi Antti Saari kertoo pankin viikkokatsauksessa, että osakkeiden arvostuskertoimet ovat tällä hetkellä historiaan verrattuna korkeat. Siksi sijoittajien on hyvä varautua hieman maltillisempiin keskipitkän aikavälin tuottoihin.
Arvostuskertoimet eivät kuitenkaan ole ainoa totuus.
”Tuloskasvunäkymät ovat kuitenkin piristyneet yritysten kannattavuusparannusten ansiosta. Kun nämä paremmat keskipitkän aikavälin kasvunäkymät huomioidaan, osakkeiden tuottonäkymät näyttävät selvästi myönteisemmiltä kuin pelkkiä arvostuskertoimia katsottaessa”, Saari toteaa.
Päästrategin mukaan viime kuukausina tuottonäkymät ovat jopa jonkin verran parantuneet, kun kurssinousu ei ole pysynyt tulosnäkymien vahvistumisen mukana ja teknologia-alojen arvostuskertoimet ovat laskeneet tekoälyhuolten myötä.
Lisäksi joukkolainojen korot ovat hieman painuneet, minkä seurauksena ero tuottonäkymissä osakemarkkinoiden hyväksi on kasvanut.
Nordea laskee Euroopan ja nostaa Japanin osakemarkkinat peruspainoon suosituksissaan.
”Pidämme Euroopan näkymiä edelleen hyvinä, mutta sama koskee tällä hetkellä kaikkia osakealueita. Siksi peruspaino alueiden välillä on mielestämme oikea ratkaisu”, Saari perustelee.
Samalla Nordea nostaa teknologia-alan ylipainoon kansainvälisissä toimialasuosituksissaan.
”Alan arvostuskertoimet ovat laskeneet houkutteleville tasoille ja tulosnäkymät ovat jatkaneet paranemistaan. Alan kehitykseen liittyy toki riskejä, mutta mielestämme niitä on jo hinnoiteltu liiaksikin”, Saari arvioi.
Rahoitus ja terveydenhuolto jatkavat niin ikään Nordean toimialasuosituksissa ylipainossa hyvien kasvunäkymien ja kohtuullisen arvostuksen nojalla.
Päivittäistavaroiden seuraksi alipainoon suosituksissa laskee energia-ala, jonka kurssit ovat nousseet öljyn hinnan mukana.
”Odotamme öljyn hinnan suuntaavan alaspäin vuoden loppua kohden kasvavan tuotannon ansiosta. Lähi-idän kuohunta voi kuitenkin nostaa öljyn hintaa hetkellisesti reippaastikin”, Saari toteaa.