Tekoäly on viides teollinen vallankumous – siinä junassa sijoittajan kannattaa pysyä

Ihmiskunnan taloushistoria on rakentunut mullistavien teknologisten harppausten varaan.

Ensimmäinen teollinen vallankumous alkoi 1700-luvun lopulla Britanniasta, kun höyrykone muutti tuotannon luonteen ja siirsi ihmiset maaseudulta tehtaisiin. Ennen sitä noin 80 prosenttia maailman väestöstä työskenteli maataloudessa.

Höyrykoneen jälkeen syntyi tekstiili-, kemia- ja rautateollisuus, ja kaupungistuminen kiihtyi ennennäkemättömällä tavalla.

Toinen vallankumous seurasi 1800-luvun lopulla, kun sähkö, polttomoottori ja teräs mullistivat teollisuuden uudelleen. Sähkövalo korvasi kynttilät, generaattorit syrjäyttivät höyrykoneet ja liukuhihnatuotanto synnytti massateollisuuden. Tämä aikakausi toi mukanaan myös puhelimen, auton ja lentokoneen.

Kolmas vallankumous käynnistyi 1960-luvulla, kun mikroprosessori ja tietokone avasivat tietoyhteiskunnan aikakauden.

Henkilökohtaiset tietokoneet muuttivat työpaikat, ja internet loi kokonaan uudenlaisen talouden. Moni 80-luvulla nuoruuttaan elänyt suomalainenkin muistaa, kuinka Commodore 64 toi tietotekniikan kaikkien saataville.

Neljäs teollinen vallankumous puolestaan tarkoittaa aikakautta, jossa teollisuus ja yhteiskunta digitalisoituvat syvästi ja fyysiset järjestelmät kytkeytyvät tiiviisti yhteen datan, ohjelmistojen ja verkkojen kanssa. Sitä kuvataan usein käsitteellä Teollisuus 4.0, ja sen ytimessä ovat reaaliaikaiseen dataan perustuvat “älykkäät” tehtaat, joissa koneet, sensorit ja järjestelmät kommunikoivat keskenään ja ohjaavat tuotantoa pitkälti autonomisesti.

Elämme nyt tätä neljättä teollista vallankumousta. Kuitenkin sen kanssa rinnakkain on alkamassa jo seuraava vallankumous – kenties kaikkein mullistavin.

Viides teollinen vallankumous on tekoäly.

Tekoäly ei ole vain yksi uusi työkalu muiden joukossa, vaan se on perustavanlaatuisesti erilainen teknologia, joka kykenee oppimaan, päättelemään ja luomaan. Aiemmat vallankumoukset korvasivat fyysistä työtä koneilla. Tekoälyvallankumous korvaa ja täydentää kognitiivista työtä, ja sen vaikutusala ulottuu lääketieteestä rahoitukseen ja tieteellisestä tutkimuksesta arkiseen asiakaspalveluun.

Muutoksen vauhti on ennennäkemätön.

Siinä missä aiemmat vallankumoukset kehittyivät vuosikymmenten kuluessa, tekoälyn läpimurrot seuraavat toisiaan kuukausien välein. OpenAI:n ChatGPT:n julkaisu marraskuussa 2022 käynnisti aallon, joka on kahden vuoden aikana muuttanut koko teknologiateollisuuden investointilogiikan.

Otetaan konkreettinen esimerkki.

Seedance 2.0 on kiinalaisen ByteDancen kehittämä uuden sukupolven tekoälypohjainen videomalli, jonka avulla voi generoida lyhyitä, elokuvamaisen näköisiä videoita tekstin, kuvien, videon ja äänen yhdistelmällä. Mallin ideana on, että käyttäjä voi antaa useita “referenssejä” – esimerkiksi hahmokuvat, liikeradat ja ääniraidan – ja Seedance 2.0 rakentaa näiden pohjalta koherentteja, monesta otoksesta koostuvia videoita, joissa hahmot, liike, fysiikka ja huulisynkka pysyvät johdonmukaisina.

Seedancen tulokset ovat mykistäviä. Sen osoittaa vaikkapa tämä video, jossa hahmot ovat lähes täydellisesti kahden tunnetun Hollywood-tähden näköisiä.

Satojen miljardien investointiaalto

Tekoälyvallankumouksen mittakaava näkyy selvimmin teknologiajättien investoinneissa. Goldman Sachsin mukaan suurten pilvipalveluyhtiöiden eli niin sanottujen hyperskaalaja-yritysten investoinnit ovat kasvaneet yli 50 prosenttia vuositahtia sekä vuonna 2024 että 2025. Analyytikkoennusteet ovat jääneet toistuvasti jälkeen todellisesta kehityksestä.

Amazon, Microsoft, Alphabet ja Meta investoivat vuonna 2025 yhteensä arviolta yli 360 miljardia dollaria pääomamenoihin, joista valtaosa kohdistui tekoälyinfrastruktuuriin.

Vuonna 2026 summan odotetaan nousevan yli 500 miljardin dollarin. Kyse on datakeskuksista, prosessoreista, verkkoinfrastruktuurista ja tekoälymallien koulutuskapasiteetista.

Investoinnit eivät ole pelkkää toiveajattelua. J.P. Morgan Asset Managementin mukaan tekoälyyn liittyvät investoinnit lisäsivät vuoden 2025 alkupuoliskolla Yhdysvaltain bruttokansantuoteten kasvua 1,1 prosenttiyksiköllä ja ohittivat hetkellisesti jopa kuluttajakysynnän talouskasvun moottorina. Tietokone- ja palvelinlaitteistoihin investoitiin 41 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Samalla yhtiöiden taloudelliset perustekijät ovat pysyneet vahvoina. RBC Wealth Managementin analyysin mukaan suuret teknologiayhtiöt pitivät vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä kassassaan yhteensä noin 490 miljardia dollaria ja tuottivat lähes 400 miljardia dollaria vapaata kassavirtaa investointien jälkeen.

Valtaosa tekoäly-investoinneista rahoitetaan siis yhtiöiden omalla kassavirralla, ei velalla.

Miksi kriitikot vertaavat tilannetta IT-kuplaan?

Skeptikot nostavat esiin oikeutettuja huolenaiheita. Teknologiajättien pääomaintensiteetti, eli investointien osuus liikevaihdosta, on noussut yli 20 prosenttiin, mikä on korkein taso yli vuosikymmeneen.

Aiemmin näiden yhtiöiden arvostukset perustuivat nimenomaan kevytrakenteisiin liiketoimintamalleihin, joissa fyysistä omaisuutta tarvittiin vähän.

Samalla tekoälysijoitusten tuottopotentiaali jakaa mielipiteitä.

Eräiden arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia tekoälyhankkeista ei tuota odotettua arvoa. S&P Globalin mukaan 42 prosenttia yrityksistä hylkäsi suurimman osan tekoälyhankkeistaan vuonna 2025.

It-kuplan vertaus on ilmeinen. Vuosituhannen vaihteessa yritykset investoivat valtavia summia internet-infrastruktuuriin, ja monet niistä kaatuivat.

Silti internet itsessään osoittautui vallankumoukselliseksi, ja kärsivälliset sijoittajat, jotka pysyivät mukana oikeissa yhtiöissä, saivat poikkeuksellisen hyvin palkitun pitkän aikavälin tuoton.

Oleellinen ero on kuitenkin se, millaiset yritykset nyt investoivat tulevaisuuden teknologiaan.

Vuosituhannen vaihteessa suuria panostuksia tekivät myös heikossa taloudellisessa asemassa olleet yhtiöt. Nyt investointeja johtavat yritykset, joiden tuloskasvu ylittää selvästi osakemarkkinoiden keskiarvon. Lisäksi näiden yhtiöiden taseet pullistelevat liiketoiminnasta syntyneitä kassavaroja.

Ammattitreidaaja ja salkunhoitaja Jukka Lepikkö uskoo vakaasti tekoälyn tuottomahdollisuuksiin sijoittajalle. Hän muistuttaa viestipalvelu X:ssä, että uusi teknologia edellyttää yrityksiltä aluksi kovia panostuksia, jotka syövät katteita. Sijoittajan ei pidä kuitenkaan tuijottaa yrityksen nykytilannetta, vaan katsoa tulevaisuuteen.

Lepikkö ottaa esimerkin Alphabetin Google Cloudista.

”Google Cloud teki vuosia miljarditappioita huimasta kasvusta huolimatta? Sijoittajat epäilivät, kun Google panosti tulevaisuuteen. Kun kriittinen massa saavutettiin, tulos räjähti tappiolta 14 miljardiin vain muutamassa vuodessa. Tekoälyinvestoinnit ovat nyt samassa rakennusvaiheessa”, Lepikkö kirjoittaa.

Tekoälypaniikki pörssissä: Miksi sijoittajat missaavat metsän puilta? 🌲❤️‍🔥



Historia palkitsee kärsivällisen

Jokainen teollinen vallankumous on synnyttänyt alkuvaiheessa epäilyjä ja ylilyöntejä. Rautatiemania 1800-luvulla, sähköistämisen alkuvaikeudet ja internet-kupla 2000-luvun alussa ovat kaikki tuttuja esimerkkejä.

Silti jokainen näistä teknologioista muutti lopulta maailman peruuttamattomasti ja loi valtavasti varallisuutta.

Goldman Sachsin analyysin mukaan tekoälyinvestoinnit vastaavat tällä hetkellä noin 0,8 prosenttia USA:n bruttokansantuotteesta. Aiemmissa teknologiabuumeissa viimeisen 150 vuoden aikana investointien huippu on yltänyt 1,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta tai korkeammalle.

Tämä viittaa siihen, että investointisykli voi olla vielä kaukana huipustaan.

UBS ennustaa tekoälyinvestointien kasvavan 25 prosentin vuotuisella tahdilla ja yltävän 1 300 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Se vastaisi noin yhtä prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Sveitsiläispankin mukaan alipainotettujen sijoittajien kannattaisi lisätä tekoälyaltistustaan hajautetun lähestymistavan kautta.

Sijoittajan näkökulmasta tekoälyvallankumouksen opetus on sama kuin aiempien vallankumousten. Alkuvaiheen ylilyönnit ja arvostuskuplat ovat mahdollisia, ja yksittäiset häviäjät ovat väistämättömiä.

Kuitenkaan itse teknologia ei ole kupla. Se on rakenteellinen muutos, joka tulee muokkaamaan taloutta, työtä ja yhteiskuntaa vuosikymmeniksi eteenpäin.

Oikea kysymys ei ole ”onko kupla” vaan ”kuka voittaa”

Tekoälyvallankumouksen voittajia ei tarvitse arvailla sokkona. Goldman Sachsin mukaan seuraavissa vaiheissa tuotot siirtyvät yhä enemmän infrastruktuurin rakentajista tekoälyalustoihin ja tuottavuushyötyjen saajiin.

Tulevat voittajat eivät ole siis vain niitä yrityksiä, jotka tarjoavat tekoälyn kehittämisen ”hakkuja ja lapioita”. Tämä tarkoittaa, että sijoittajan kannattaa katsoa laajemmin kuin pelkkiä piirivalmistajia ja datakeskuksia.

Toistaiseksi suurten teknologiayhtiöiden pääoman tuotto on pysynyt korkeana investointien kasvusta huolimatta. Niiden tuloskasvun odotetaan olevan yli 20 prosenttia vuosittain vuoteen 2027 asti, mikä ylittää selvästi S&P 500 -indeksin noin 14 prosentin keskimääräisen tuloskasvuennusteen.

Riskit ovat silti todellisia.

Jos tekoälyn kysyntä osoittautuu odotettua heikommaksi, investointitahti voi hidastua nopeasti ja arvostukset korjaantua alaspäin. Tekoälyosakkeiden osuus markkinoiden kokonaistuotosta on poikkeuksellisen keskittynyt, mikä tekee salkuista haavoittuvia.

Kuitenkin historian valossa suurin riski on usein se, että sijoittaja ei ole mukana teknologian murroksessa. Höyrykone, sähkö, tietokone ja internet kaikki kohtasivat aikanaan vastustusta, epäilyä ja spekulatiivisia vaiheita.

Tekoäly on viides teollinen vallankumous, joka saattaa hyvinkin olla ihmiskunnalle paljon mullistavampi keksintö kuin höyrykone tai internet. Kaikki viittaa siihen, että mullistus on vasta alussa.

