Sijoitusjohtaja: Maailmanlaajuinen osakkeiden lasku paljastaa kuilun tekoälyn lupauksen ja tuottojen välillä

Osakemarkkinat tulivat tiistaina alas, kun esimerkiksi S&P 500 laski 1,2 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,0 prosenttia. Keskiviikkona Aasian markkinat kokivat suurimmat pudotuksensa kuukausiin, Euroopassa osakemarkkinat olivat laskussa ja riskialttiit valuutat menettivät arvoaan.

Kulta nousi sijoittajien etsiessä turvasatamaa, kun taas riskiomaisuuserä Bitcoin putosi hetkellisesti alle 100 000 dollariin. Tekoälyjätti Palantirin osake sukelsi tiistaina lähes kahdeksan prosenttia.

Mistään massiivisesta korjausliikkeestä ei ole kyse, sillä esimerkiksi Nasdaq ehti nousta ennen eilistä laskua lokakuussa 4,7 prosenttia.

Tekoälyn ja teknologiaosakkeiden arvostuksille on kuitenkin tulossa todellisuustarkistus, varoittaa finanssitalo deVere Groupin toimitusjohtaja Nigel Green.

Sijoittajien luottamus saattaa olla horjumassa ylikuumentuneiden tekoäly- ja teknologia-arvostusten vuoksi. Greenen mukaan markkinoiden jyrkkä käänne osoittaa sijoittajien alkavan kyseenalaistaa, voivatko ennätykselliset tekoäly- ja teknologia-arvostukset perustua todellisiin tuottoihin.

”Tekoäly- ja teknologia-arvostukset ovat kasvaneet nopeammin kuin yritysten tulokset jo jonkin aikaa”, Green sanoo.

Innovaatio on hänen mukaansa aitoa, mutta kannattavuuden on vielä todistettava itsensä. Markkinat vaativat nyt näyttöä odotusten sijaan.

Viimeaikainen myyntiaalto heijastaa kasvavaa ymmärrystä siitä, että vahva nousu, jota on johtanut pieni joukko suuria yhtiöitä, on muuttunut yhä hauraammaksi.

”Kun pieni ryhmä yrityksiä kantaa suuren osan markkinapainosta, luottamuksen menetys niihin voi aiheuttaa suhteettoman suuria reaktioita”, Green huomauttaa.

”Kyse ei ole paniikista, vaan hintojen uudelleenarvioinnista kuukausien ylilyönnin jälkeen.”

Osakemarkkinoiden korjausliike on välttämätön vaihe kestävälle kasvulle, Green uskoo.

”Tällaisen mittakaavan korjaus palauttaa kurinalaisuuden markkinoille. Se pakottaa sijoittajat erottamaan yritykset, jotka tuottavat todellista tuottavuutta, niistä jotka käyvät kauppaa pelkän potentiaalin varassa.”

Green on toistuvasti korostanut teknologisen innovaation ja yritysten kannattavuuden välistä kasvavaa kuilua.

”Tekoäly- ja teknologiaympäristö on rakentanut kiertotalouden – siruvalmistajat myyvät hyperskaalaajille, hyperskaalaajat ohjelmistokehittäjille ja kehittäjät toisilleen”, hän sanoo.

Greenen mukaan tämä luo vaikutelman jatkuvasta kasvusta, mutta kyse on pitkälti kysynnän kierrätyksestä saman ekosysteemin sisällä. Siihen asti kunnes tämä kysyntä tuottaa mitattavia voittoja, arvostukset pysyvät haavoittuvina.

Kullan nousu ja jenin vahvistuminen korostavat sijoittajien kasvavaa suuntautumista puolustaviin omaisuuseriin. Dollari vahvistui myös, mikä heijastaa globaalia siirtymää turvallisuuteen. Bitcoinin hetkellinen putoaminen alle kuusinumeroisen arvon osoittaa, että spekulatiiviset omaisuuserät eivät ole immuuneja samalle riskien uudelleenarvioinnille.

deVere Groupin toimitusjohtaja sanoo, että tämä vaihe, vaikka se onkin myrskyisä, tarjoaa pitkän aikavälin mahdollisuuksia.

”Markkinat tasapainottuvat euforian kauden jälkeen. Ne, jotka pysyvät sijoittuneina älykkäästi, huomaavat, että juuri nyt alkaa todellisen arvon muodostuminen. Tärkeintä ei ole vetäytyä innovaatiosta, vaan keskittyä yrityksiin, jotka osoittavat konkreettisia tuottavuuden parannuksia.”

Hän osoittaa sektoreita, joissa tekoäly ja teknologia todennäköisesti tuottavat mitattavia tuloksia.

”Energiatehokkuus, logistiikka, terveydenhuolto ja rahoituspalvelut näkevät jo varhaisia merkkejä muutoksesta. Nämä ovat alueita, joissa tekoälyn ja teknologian potentiaali muuttuu aidoksi tuottavuudeksi – ja juuri sinne pitkäaikaisen sijoittajan kannattaa katsoa”, hän sanoo.

Vaikka hän odottaa lisää volatiliteettia, Nigel Green korostaa, että kyse on kehityksestä, ei taantumasta.

”Jokainen suuri teknologinen aikakausi – internet, mobiililaskenta, uusiutuva energia – on kokenut korjauksia, jotka ovat asettaneet odotukset uudelleen. Joka kerta vahvimmat toimijat nousevat kannattavampina ja uskottavampina.”

Tekoäly ja teknologia pysyvät tämän vuosikymmenen määrittävinä voimina, mutta arvostusten on vastattava tuottoja, Green painottaa.