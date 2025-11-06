Tässä kolme vakaata osinkoyhtiötä pörssihuuman keskellä

Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat nousseet varsinkin Yhdysvalloissa merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana ja ovat nyt kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Tulosten kausivaihtelusta puhdistettu arvostuskerroin Shillerin P/E-luku on tasolla 40x. Tällaista arvostustasoa ei ole nähty sitten kuuluisan teknologiakuplan vuonna 1999.

Osakkeiden arvostusten nousun taustalla on tekoälybuumi, joka on keskittänyt kurssinousua ja markkina-arvoa erityisesti amerikkalaisille teknologiajäteille.

Tässä tilanteessa moni sijoittaja saattaa etsiä jo vakaampia sijoituskohteita siltä varalta, että osakehuuma olisi johtanut ylilyönteihin ja osakemarkkinoiden yliarvostukseen.

Yksi vaihtoehto sijoittajalle kasvattaa salkun vakautta on suosia alhaisen beta-kertoimen ja korkean osinkotuoton osakkeita.

Beta-kerroin kuvaa osakkeen riskiä suhteessa koko markkinaan. Käytännössä se osoittaa, kuinka voimakkaasti tietyn osakkeen hinta liikkuu verrattuna vertailuindeksiin.

Alhaisen betan osakkeet nähdään kansainvälisesti vakaina ja konservatiivisina vaihtoehtoina. Niiden hinnat eivät yleensä heilahtele yhtä rajusti kuin esimerkiksi teknologiaosakkeiden, vaan pysyvät rauhallisempina markkinan myötä- ja vastamäissä.

Tällaiset osakkeet ovat tyypillisesti toimialoilla, joilla kysyntä säilyy vakaana suhdanteista riippumatta. Esimerkiksi päivittäistavarayhtiöt tai terveydenhuoltoalan yritykset ovat tällaisia yhtiöitä.

Sijoittajat valitsevat matalan betan osakkeita usein, kun tavoite on suojautua markkinoiden suurilta liikkeiltä tai painottaa tasaisempaa, ennen kaikkea pitkäjänteisempää tuottopotentiaalia. Vaikka alhaisen betan osakkeet eivät tavallisesti tuota voimakkaita piikkejä nousumarkkinoilla, ne tarjoavat suojaa voimakkaiden laskumarkkinoiden aikana.

Sure Divident -yhtiön varapääjohtaja ja analyytikko Bob Ciura kertoo, että keskittyminen matalan betan osakkeisiin, joilla on vahva osinkotuotto, voi potentiaalisesti vähentää salkun volatiliteettia.

Ciura listaa kolme matalan betan osaketta, jotka ovat kasvattaneet osinkoaan yli 25 vuoden ajan ja voivat suoriutua hyvin karhumarkkinassa.

1. Hormel Corporation (HRL)

Hormel Foods on kansainvälinen elintarvikeyhtiö, jonka liiketoiminta perustuu vahvaan brändiportfolioon ja massatuotantoon sekä elintarvikkeiden jalostukseen. Sen tuotevalikoima rakentuu erityisesti peruselintarvikkeisiin ja hyllytavaroihin, kuten tuorelihaan, valmiisiin liha-aterioihin, säilykkeisiin, pähkinöihin ja erilaisiin ruokakomponentteihin – tunnetuimpia brändejä ovat SPAM, Planters, Jennie-O ja Applegate.

Yhdysvaltojen markkina edustaa lähes koko yhtiön liikevaihtoa, mutta kasvua se tavoittelee kansainvälisten markkina-avausten ja uusien tuotekategorioiden avulla erityisesti Kiinan ja Meksikon alueilla, missä vienti ja myyntivolyymit ovat kehittyneet ripeästi viime vuosina.​

Yhtiön ansaintalogiikka perustuu jalostusarvoon: Hormel Foods ostaa maatalouden raaka-aineita, jalostaa ne korkeamman lisäarvon tuotteiksi ja hyödyntää laajaa jakeluverkostoaan vähittäis-, ravintola- ja kansainvälisillä markkinoilla.

Brändien monipuolistaminen ja kuluttajatrendien aikainen tunnistaminen ovat keskiössä – luonnonmukaiset ja terveyskorostetut tuotteet laajentavat tuotevalikoimaa, mikä tukee hinnoitteluvoimaa ja kannattavuutta kilpailussa. Omien brändien kasvattaminen, tuotekehitys ja ruoka-alan innovaatiot luovat pohjaa yrityksen kestävälle katteelle ja erottautumiselle massamarkkinassa. Yhtiö kehittää myös ruokapalvelusegmenttiään, jossa ammattikeittiöt ja ravintolat ovat yhä korostetumpi asiakasryhmä.​

Hormel Foodsin kasvustrategia muodostuu neljästä pääpilarista: kansainvälinen kasvu, tuoteinnovaatiot ja avaukset uusissa kategorioissa, vahvat investoinnit tuotantokapasiteettiin sekä brändien modernisointi ja laajentaminen terveys- ja snacking-segmentteihin.

Yhtiö pyrkii jatkuvasti kehittämään jakelua ja valmistusprosesseja, jotta kustannustehokkuus ja toimituskyky säilyvät vahvoina myös häiriötilanteissa.

Erityisesti viime vuosina Hormel on panostanut brändiuudistuksiin, kapasiteetin laajentamiseen ja investointeihin, joiden tarkoituksena on vastata kasvaviin terveystuotteiden kysyntään ja uudistaa tuotevalikoimaa vastaamaan nopeasti muuttuvaa kuluttajakäyttäytymistä.

Ciuran mukaan Hormel on säilyttänyt ydinosaamisensa lihatuotteiden jalostajana yli sadan vuoden ajan, mutta on myös laajentunut muihin liiketoiminta-alueisiin yritysostojen kautta.

Hormel julkaisi kolmannen neljänneksen tuloksensa elokuun lopussa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,35 dollaria, mikä jäi kuusi senttiä alle ennusteiden. Liikevaihto kasvoi kuitenkin 4,5 prosenttia edellisvuodesta 3,03 miljardiin dollariin, ylittäen ennusteet 50 miljoonalla.

Yhtiö kertoi myös kustannussäästöohjelman toimivan ja tuovan noin 125 miljoonan dollarin vuotuiset säästöt.

Ohjeistus neljännelle vuosineljännekselle on noin 3,2 miljardin liikevaihto, mikä jäi 50 miljoonaa konsensusennusteesta. Tulosodotus on noin 0,39 dollaria osakkeelta.

Ciura muistuttaa, että Hormel on kasvattanut osinkoaan 59 peräkkäisenä vuotena.

”Osingonjakosuhde on 80 prosenttia tuloksesta, ja odotamme sen laskevan ajan myötä, kun tuloskasvu ylittää osingon kasvun. Johto on sitoutunut osinkoon, mutta haluaa myös investoida kasvuun, mikä vaatii kassaa”, Ciura kertoo.

Hormelin kilpailuetu perustuu noin 40 tuotteeseen. Ciuran mukaan yhtiön brändit ovat vahvoja, ja aseman haastaminen on kilpailijoille vaikeaa.

”Lisäksi Hormelilla on globaali jakeluverkosto, jota harva elintarvikeyhtiö pystyy vastaamaan. Hormelin osakekohtainen tulos kasvoi jopa finanssikriisin aikana, mikä kertoo yhtiön defensiivisestä luonteesta.”

Consolidated Edison on New Yorkin alueen keskeinen energia-alan toimija, jonka ydinliiketoiminta muodostuu sähkön, kaasun ja höyryn jakelusta sekä energiainfrastruktuurin hallinnasta. Yhtiö toimii vakaan säännöstellyn markkinan piirissä ja ansaitsee pääosan tuotoistaan myymällä perusenergiaa kotitalouksille ja yrityksille.

Yhtiön hinnoittelu perustuu säädeltyihin tariffirakenteisiin, joiden avulla pystytään kompensoimaan investointi- ja ylläpitokustannuksia suoraan asiakashinnoissa. Tämä takaa ennustettavat kassavirrat ja mahdollistaa jatkuvan osingonmaksun, joka on yhtiölle merkittävä strateginen elementti.​

Kasvustrategiassaan Consolidated Edison painottaa infrastruktuurin modernisointia, voimakasta investointia uusiutuvan energian, varastointiratkaisujen ja päästöttömän sähköntuotannon kehittämiseen. Yhtiö valmistautuu tulevaisuuden energiatarpeisiin sähköverkon uudistamisella ja varautuu uusiutuvan energian ennakoituun kasvuun, mikä heijastuu suunnitelmissa kohti täysin päästötöntä energiantuotantoa vuoteen 2050 mennessä.

Investointien ja sääntely-yhteistyön kautta yhtiö pyrkii vastaamaan sekä New Yorkin tiukentuviin ilmastotavoitteisiin että kasvavaan tehontarpeeseen. Yhtiön taloudellinen vakaus perustuu kykyyn välittää kustannusten nousut asiakashintoihin lainsäädännön mukaisesti.

Consolidated Edison tavoittelee maltillista tuloskasvua, vakautta ja osinkojen jatkuvuutta, eikä riskeeraa suuria teknologiapanostuksia ennen selkeää regulaatiota. Strategiaan kuuluu vahva läsnäolo ydintoiminta-alueella ja sopeutuminen kaupungin muuttuviin energiatottumuksiin.

Viime tammikuussa Consolidated Edison nosti neljännesosinkoaan 2,4 prosentilla 0,85 dollariin. Tämä oli yhtiön 51. peräkkäinen korotus, mikä tekee siitä osinkokuninkaan, Ciura kertoo.

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto kasvoi 11,7 prosenttia vertailukaudesta 3,6 miljardiin dollariin, mikä ylitti ennusteet 149 miljoonalla. Oikaistu tulos oli 240 miljoonaa dollaria, kun edellisvuonna se oli 203 miljoonaa dollaria.

Consolidated Edison vahvisti ohjeistuksensa vuodelle 2025, odottaen osakekohtaista tulosta 5,50–5,70 dollaria. Yhtiö odottaa 5–7 prosentin tuloskasvua vuoteen 2029 mennessä.

”Kuten monet muutkin regulaation alaiset yhtiöt, Consolidated Edison saa viranomaisilta luvan nostaa hintojaan, mikä takaa vakaat kassavirrat ja velanhoitokyvyn. Yhtiön kilpailuetu on se, että sähkönkulutus ei vähene edes heikoimpina talousjaksoina, joten osake on taantumassa kestävä”, Ciura kertoo.

3. Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson toimii maailmanlaajuisesti terveydenhuollon johtavana yrityksenä, jonka ydin rakentuu innovatiivisiin lääkkeisiin ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuihin. Sen liiketoiminta kattaa sekä lääkeyhtiösegmentin että lääketieteellisten laitteiden ja teknologioiden kehittämisen.

Yhtiö on viime vuosien aikana erotellut kuluttajatuoteyksikkönsä erilliseksi yhtiöksi ja keskittänyt strategiaansa erityisesti korkean lisäarvon lääkeinnovaatioihin ja medtech-liiketoimintaan.

Tuotetarjonta koostuu muun muassa syöpälääkkeistä, immunologisista ratkaisuista, ortopedisista tarvikkeista ja kirurgisista laitteista, joissa yhtiö hyödyntää mittavaa tutkimus- ja kehitysinvestointiaan sekä laajaa patenttiportfoliotaan.​

Ansaintalogiikka nojaa korkeaan jalostusarvoon ja vahvaan tuotekehitykseen. Johnson & Johnson investoi vuosittain merkittäviä summia tutkimukseen, mikä mahdollistaa uusien lääkkeiden ja teknologioiden tuomisen markkinoille muiden vielä valmistautuessa samoihin haasteisiin.

Lääkkeiden ja laitteiden lanseerauksissa hinnoittelu perustuu pitkälti immateriaalioikeuksiin ja patenttien tarjoamaan kilpailuetuun. Näin yhtiö kykenee ylläpitämään kannattavaa kasvua sekä suojaamaan markkina-asemaansa samalla, kun myynnistä kasvatetaan arvoa erityisesti korkean tuottavuuden tuotekategorioissa.​

Kasvustrategia rakentuu vahvistuvaan tutkimusputkeen, yritysostoihin ja kumppanuuksiin, joiden avulla laajennetaan globaalisti tuotevalikoimaa ja vahvistetaan asemaa kehittyville lääkemarkkinoille. Yhtiö tähtää erityisesti markkinalanseerausten nopeuttamiseen, suurten lääketieteellisten osa-alueiden vahvistamiseen sekä kestävän kehityksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen samalla kun taloudellinen vakaus, osinkojen jatkuva kasvu ja säännölliset pääomanpalautukset ovat strategiassa keskeisessä roolissa.

Johnson & Johnson on sitoutunut tuottamaan johtavaa kasvua sekä lääkepuolella että medtech-liiketoiminnassa, ja keskeiset innovaatiot tukevat sekä kilpailukykyä että pitkän aikavälin arvonluontia koko terveyssektorilla

Ciuran mukaan Johnson & Johnson on monipuolinen terveydenhuoltoyhtiö ja johtava toimija innovatiivisten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saralla.

Viime huhtikuussa Johnson & Johnson nosti neljännesvuosittain maksettavaa osinkoaan 4,8 prosentilla 1,30 dollariin, jatkaen osingonkasvua 63. peräkkäisenä vuotena, Ciura muistuttaa.

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia vertailukaudesta 24 miljardiin dollariin, mikä ylitti ennusteet 240 miljoonalla. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,80 dollaria verrattuna edellisvuoden 2,42 dollariin ja ylitti ennusteet neljällä sentillä.

”Yli 60 vuoden osingonkasvun jälkeen Johnson & Johnsonilla on edelleen maltillinen osingonjakosuhde, mikä antaa tilaa osingon korotuksille myös taantumassa. Yhtiön kilpailuetu perustuu sen kokoon ja laajaan tuotevalikoimaan”, Ciura toteaa.

Johnson & Johnson on globaali johtaja useissa terveydenhuollon kategorioissa, ja sen hajautus mahdollistaa kasvun, vaikka jokin sen segmentti suoriutuisi alle odotusten, hän toteaa.