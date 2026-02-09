Jättipankki: Tekno-osakkeiden nousulle yhä tilaa tekoälybuumin siivittämänä

Morgan Stanleyn strategiatiimi katsoo, että Yhdysvaltain teknologiaosakkeet voivat jatkaa nousuaan tekoälybuumin tukiessa vahvaa myyntinäkymää. Pankin sijoitusjohtajan Michael Wilsonin johtaman tiimin mukaan suurimpien teknologiayhtiöiden liikevaihdon kasvuodotukset ovat nousseet useiden vuosikymmenien korkeimmalle tasolle.

Samaan aikaan arvostustasot ovat laskeneet viimeaikaisen markkinamyllerryksen jälkeen.

Erityisesti ohjelmistoyhtiöiden osakkeiden jyrkkä alamäki on avannut houkuttelevia sisääntulopisteitä yksittäisiin yhtiöihin. Wilson mainitsee nimeltä Microsoftin ja Intuitin, joiden osakkeissa hän näkee nyt ostotilaisuuden.

Wilsonin näkemys on merkittävä erityisesti siksi, että hänet tunnetaan Wall Streetillä analyytikkona, joka ei helposti innostu. Hän ennusti oikein vuoden 2022 osakemarkkinoiden laskun ja on sittemmin kääntynyt selvästi optimistisemmaksi.

Wilsonin ennuste S&P 500 -indeksille vuoden 2026 loppuun on 7 800 pistettä, mikä tekee hänestä yhden markkinoiden suurimmista optimisteista. S&P 500 -indeksi liikkui maanantaina 9. helmikuuta noin 6 920 pisteen tuntumassa, joten hänen tavoite edellyttäisi vielä yli 12 prosentin nousua vuoden loppuun mennessä.

Ohjelmistoalan historiallinen myyntiaalto

Ohjelmistosektori on kokenut poikkeuksellisen rajun arvonlaskun. S&P 500:n ohjelmisto- ja palveluindeksi on menettänyt yli biljoona dollaria markkina-arvostaan tammikuun 28. päivän jälkeen.

Taustalla on pelko siitä, että tekoälytyökalut tekevät perinteiset ohjelmistotuotteet tarpeettomiksi. Tammikuussa julkaistu Anthropicin Claude Cowork -työkalu kiihdytti myyntiaaltoa entisestään, koska se osoitti tekoälyn kyvyn automatisoida monimutkaisia työnkulkuja lakialalta liike-elämän prosesseihin.

Pudotus on ollut paikoitellen dramaattinen. Intuitin osake on laskenut vuoden alusta yli 34 prosenttia, ServiceNow noin 28 prosenttia ja Salesforce lähes 26 prosenttia. Myös Microsoftin osake on heikentynyt noin 15 prosenttia.

Hedge-rahastot ovat hyötyneet tilanteesta merkittävästi. Analytiikkayhtiö S3 Partnersin mukaan lyhyeksimyyjät ovat tehneet ohjelmisto-osakkeilla 24 miljardin dollarin voitot pelkästään vuoden 2026 aikana.

Ristiriitainen markkinalogiikka

Bank of America on kiinnittänyt huomiota myyntiaallon sisäiseen ristiriitaan. Pankin analyytikko Vivek Arya huomautti tuoreessa muistiossaan, että markkinat rankaisevat samanaikaisesti kahta toisensa poissulkevaa skenaariota.

Yhtäältä sijoittajat pelkäävät, että suuryhtiöiden massiiviset tekoälyinvestoinnit eivät koskaan tuota riittävää tuottoa. Toisaalta he pelkäävät, että tekoäly on niin mullistava teknologia, että se tekee perinteiset ohjelmistoyhtiöt tarpeettomiksi. Molemmat eivät voi pitää paikkaansa yhtä aikaa.

Aryan mukaan tilanne muistuttaa tammikuun 2025 DeepSeek-paniikkia, joka osoittautui ylimitoitetuksi reaktioksi.

Samaa ajattelee Bailardin sijoitusjohtaja Dave Harrison Smith, joka kuvaa markkinatunnelmaa ”myy kaikki” -mielialaksi. Hänen mukaansa myynnin edetessä valikoivasti syntyy erinomaisia ostotilaisuuksia, mutta pohjan ajoittaminen on äärimmäisen vaikeaa.

Tekoäly-investointien mittakaava kasvaa

Ohjelmistoalan ahdingon taustalla vaikuttaa myös suuryhtiöiden investointitahdin kiihtyminen. Alphabetin tuoreimman ohjeistuksen mukaan sen pääomainvestoinnit voivat vuonna 2026 nousta jopa 185 miljardiin dollariin.

Yhteensä suurten teknologiajättien pääomainvestointiennusteet vuodelle 2026 ylittävät 660 miljardia dollaria. Se on yli 60 prosenttia enemmän kuin vuonna 2025.

Morgan Stanleyn Wilson uskoo, että investoinnit alkavat tuottaa tulosta vuosina 2026 ja 2027. Hänen mukaansa velkamarkkinat ovat nyt mukana rahoittamassa tekoälyinfrastruktuuria, mikä tarkoittaa, ettei kerätty pääoma jää makaamaan taseisiin.

Kysymys ei Wilsonin mukaan ole siitä, käytetäänkö rahat, vaan siitä, millainen tuotto niistä saadaan ja millä aikataululla. Hän uskoo, että suurten teknologiayhtiöiden tuloskasvussa on vuonna 2026 nähtävissä myönteisiä signaaleja, jotka tukevat osakekurssien nousua myös laajemmin S&P 500 -tasolla.

Lähiviikkoina sijoittajien huomio kohdistuu Yhdysvaltain työllisyysraporttiin ja kuluttajahintaindeksiin, jotka molemmat julkaistaan viivästyneinä tällä viikolla. Ne antavat markkinoille lisätietoa talouden tilasta ja Yhdysvaltain keskuspankin Fedin mahdollisista seuraavista liikkeistä.

Lue myös tämä: Kuka tarvitsee ohjelmistoa, kun tekoäly tekee sen itse?