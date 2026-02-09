Helsingin pörssin päälistan tulokset vihdoin nousussa

Kaksinumeroinen tuloskasvu Helsingin pörssissä on ainakin vielä tässä vaiheessa vuotta mahdollista.

Kuva: Hannu Angervuo.

Helsingin pörssin päälistan yhtiöistä on raportoinut vasta noin kolmasosa, mutta tulossummasta on koossa jo yli 70 prosenttia. Erityisesti monet suuret pörssiyhtiöt ovat julkaisseet viime vuoden tulostiedot.

Suurista yhtiöstä on raportoimatta enää muun muassa Kemira, Outokumpu, Hiab, Huhtamäki, Kalmar, Metso, Nokian Renkaat, Olvi, Raisio, Oriola, Orion, Pihlajalinna, Terveystalo, Finnair, Sanoma, Tokmanni, Kojamo, Mandatum, Oma Sp ja Tietoevry. Näistä yhtiöistä ei kuitenkaan tulle viimeiseltä neljännekseltä mitään 50-100 miljoonan tulosyllätyksiä.

Pörssin päälistan yhtiöt tekivät vuodelta 2022 kaikkien aikojen tulosennätyksen, ja yhtiöiden nettotulossumma nousi lähes 23 miljardiin euroon.

Vuonna 2022 tulosta nostivat perusmetallien hyvä kannattavuus ja samoin metsäteollisuusyhtiöt tekivät vuonna 2022 kaikkien aikojen ennätystuloksen. Sen jälkeen kysyntä heikkeni energiakriisin ja Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan luoman epävarmuuden kasvusta.

Pörssiyhtiöiden tuloslasku on jatkunut jo kolme vuotta eli 2023-2025, mikä on varsin pitkä laskukausi pörssiyhtiöiden pitkässä historiassa. Tulospohja saavutettiin jo viime vuoden kesällä tai syksyllä.

Tuloskehitys nousussa, liikevaihto laskussa

Nyt näyttää selvältä, että vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä kannattavuus on kasvussa.

Esimerkiksi pörssiyhtiöiden vertailukelpoinen liikevoittosumma on ollut laskussa vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen jälkeen 10 perättäistä vuosineljännestä. Vuoden 2025 viimeinen neljännes on ensimmäinen liikevoiton kasvuneljännes verrattuna edellisen vuoden vastaavaan liikevoittosummaan.

Huonoa on edelleen koko pörssin osalta liikevaihtosumman lasku vielä vuoden 2025 viimeiselläkin neljänneksellä. Syynä heikkoon liikevaihdon kasvuun on erityisesti perusmetallien valmistajien ja metsäyhtiöiden liikevaihtojen kutistuminen. Täsmälleen sama kuva näkyy myös yhden tärkeimmän kauppakumppanin Saksan yritysten kehityksessä.

Helsingin pörssin arvostustaso on korkea viime vuoden tuloksilla laskettuna.

Painotettu P/E-luku näyttää noin 20,7-kertaista lukemaa vertailtaessa koko pörssin markkina-arvo ja vuoden 2025 tuloksia. USA:ssa vastaava P/E-luku on noin 23x, mutta Stoxx600-indeksillä vain noin 15,6x.

Helsingin pörssin portfolioindeksi OMXHCAP on noussut vuoden 2023 marraskuun pohjalta jo noin 48 prosenttia ja on vain noin prosentin nousun päässä uudesta kaikkien aikojen ennätyksestä, mikä saavutettiin vuoden 2021 syyskuussa.

Analyytikoiden tuloskasvuennuste Helsingin pörssin päälistan yhtiöille lupaa 15 prosentin tulosparannusta vuodelle 2026. Itse uskon myös kaksinumeroiseen tuloskasvuun ainakin vielä tässä vaiheessa vuotta.

Pörssiyhtiöiden nettotulossumma jäänee vuodelta 2025 noin 16-17 miljardin väliin. Jos oletamme sen olevan 17 miljardia ja lisäämme siihen 15 prosentin tulosparannuksen vuodelta 2026, saamme nykyisellä markkina-arvolle laskettuna P/E-luvun noin 17x. Se on hieman korkeampi kuin Helsingin pörssin pitkäaikainen P/E-luku noin 15,6x, mutta edelleen siedettävä.

Helsingin pörssiyhtiöiden osingot vuodelta 2025 jäänevät edellisen vuoden tasolle

Vaikka vasta noin kolmasosa yhtiöistä on julkaissut osingonjakoehdotuksensa vuoden 2025 tuloksista, on koossa jo 10,8 miljardin osinkosumma.

Vuodelta 2024 näiden samojen yhtiöiden osinkosumma oli 1,2 prosenttia suurempi, 127 miljoonaa euroa. Kuitenkin tulossa on vielä kohtuullisen suuriakin osinkoa nostavien yhtiöiden tulostietoja, joten mahdollisuuksien rajoissa on myös osinkosumman pieni kasvu vuoden 2025 tuloksista.

Jo raportoineista yhtiöistä osingon nostoa ehdottaa 11 yhtiötä eli 38 prosenttia, osingon pitää ennallaan 13 yhtiötä eli 45 prosenttia ja osingon laskua ehdottaa viisi yhtiötä eli 17 prosenttia.

Oma ennusteenin on, että noin 40 prosenttia yhtiöistä nostaa osinkoa vuoden 2025 tuloksista.

Danske Bankin analyytikko Ville Kivipelto lupaili lehdistötiedotteessa, että 66 yhtiötä nostaa osinkoaan tänä keväänä. Kivipelto sanoi kolmen metsäyhtiön laskevan osinkoa.

Todellisuudessa vain Metsä Board tarjoaa lämmintä kättä kevään yhtiökokouksessa, mutta Stora Enso ja UPM-Kymmene ehdottavat osingon pitämistä ennallaan.

No, ennustaminen on vaikeaa.

Lue myös tämä: Ennuste: Tulokset kääntyvät nousuun