Rekyyliä markkinoilla – kolmannen neljänneksen tulokset selvillä

Kaksi pörssin päälistan yhtiötä raportoi ensi viikolla kolmannen neljänneksen numerot. Tästä huolimatta jo nyt voidaan vetää johtopäätökset pörssiyhtiöiden tuloskehityksestä.

Yleiskuva on selvästi parempi kuin mitä toisella neljänneksellä nähtiin. Erityisen hyvä esitys kolmannella neljänneksellä oli se, että vain kymmenen prosenttia yhtiöistä kirjasi tappiollisen tuloksen. Tavallisesti luku on ollut 15-25 prosentin välillä.

Saneeraus on siis ollut muotisana jo usean vuosineljänneksen teemana. Tulosta parantaneiden yhtiöiden lukumäärä oli kolmannella neljänneksellä nousussa ja päätyi 52 prosenttiin, eli yli puolet pystyi parantamaan tulostaan vuoden 2024 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Kolmannen neljänneksen liikevaihtosumma laski vertailukaudesta 2,7 prosenttia, teollisuuden liikevaihto laski 3,7 prosenttia. Yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevoitto oli noin 6,3 miljardia euroa, jossa oli laskua 1,4 prosenttia.

Teollisuuden yhtiöillä liikevoittosumma laski 2,8 prosenttia. Pois lukien Nesteen noin kuusinkertainen liikevoiton nosto, liikevoittosumma olisi laskenut 5,4 prosenttia vertailukaudesta. Tulos ennen veroja oli kolmannella neljänneksellä 5,8 miljardia euroa, ja laskua vertailukaudesta 2,2 prosenttia.

Pahin on varmastikin ohi pörssiyhtiöiden tuloskehityksessä, sillä keskimmäisen yhtiön liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 1,7 prosenttia, vaikka liikevoitto laski keskimmäisellä yhtiöllä 4,0 prosenttia vertailukaudesta. Tulos ennen veroja laski keskimmäisellä yhtiöllä 2,5 prosenttia.

Analyytikoiden ennuste lupasi noin prosentin kasvua keskimmäisen yhtiön liikevoittoon.

Analyytikoilla on ollut väärä etumerkki jo puolitoista vuotta perättäin. Ehkä kehitys kuitenkin kehittyy ja viimeisellä neljänneksellä analyytikot löytävät oikean etumerkin keskimmäisen yhtiön lukuihin.

Kuluvan vuoden neljännellä neljänneksellä yhteenlaskettu pörssin päälistan yhtiöiden liikevoitto varmastikin kasvaa viime vuoden vastaavasta jaksosta, sillä vuoden 2024 viimeisen neljänneksen liikevoitto oli vain 6,3 miljardia euroa. Se oli samalla tasolla kuin tämän vuoden kolmannen neljänneksen liikevoittosumma.

Normaalin talouskehityksen aikana, vuoden viimeinen neljännes on paras vuoden neljänneksistä. Nyt parina viime vuotena vuoden viimeinen neljännes ei ole ollut vuoden paras. Se on aina ollut enne seuraavan vuoden tuloskehitykselle.

Nyt tilanne saattaa kuitenkin muuttua. Kuluvan vuoden neljäs neljännes tuskin nostaa koko vuoden 2025 liikevoittosummaa yli vuoden 2024 lukujen. Se edellyttäisi noin 1,6 miljardin tuloskasvua neljännellä neljänneksellä viime vuoden neljänneksen lukujen päälle.

Pörssin päälistan suuret yhtiöt ovat hyvin vientikeskeisiä ja on luonnollista, että viimeisten kolmen vuoden aikana tulokset ovat laskeneet. Suomen tavaravienti oli vuonna 2022 noin 82 miljardia ja vienti on laskenut kolmen vuoden aikana lähes 8 miljardia euroa.

Vienti on lisäksi kuluneen kevään jälkeen laskenut jo kuuden kuukauden ajan, jos heinäkuussa viety loistoristeilijä laskettaisiin kertaeräksi.