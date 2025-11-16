Hedgerahastot pienentävät panoksiaan mahtiseitsikon osakkeissa

Wall Streetin suurimmat hedgerahastot karsivat kolmannella vuosineljänneksellä 2025 selvästi omistuksiaan niin sanotuista mahtiseitsikon teknologiajätteistä. Tämä käy ilmi tämän viikon USA:n sääntelyilmoituksista.

Liike tulkitaan merkiksi kasvavasta epäilyksestä sen suhteen, kuinka kestävällä pohjalla tekoälyhuuman paisuttamat ennätysarvostukset todella ovat.

Maailman suurin hedgerahasto, 92,1 miljardin dollarin sijoitusvarallisuutta hallinnoiva Bridgewater Associates, leikkasi Nvidia-omistustaan lähes kahdella kolmasosalla 2,5 miljoonaan osakkeeseen ja puolitti Alphabet-positiot 2,65 miljoonaan osakkeeseen. Yhtiö, joka päihitti keskeiset kilpailijansa vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana, supisti myös Amazon-sijoitustaan 9,6 prosenttia ja kevensi Broadcomia noin 27 prosenttia.

Liikehdintää vauhdittavat kasvavat varoitukset teknokuplan syntymisestä. Bridgewaterin sijoitusjohtajat Karen Karniol-Tambour, Greg Jensen ja Bob Prince varoittivat tuoreessa asiakaskirjeessään ”nousevista riskeistä markkinavakaudelle ja tekoälybuumin rajoista”.

Myös vuoden 2008 finanssikriisin ennustajana tunnettu Michael Burry on puhunut avoimesti tekoälykuplasta ja ilmoittanut sulkevansa rahastonsa otettuaan mittavat lyhyeksi myynnin positiot Nvidian ja Palantir Technologiesin osakkeisiin.

Chase Colemanin johtama Tiger Global Management leikkasi puolestaan Meta Platforms -omistustaan 62,6 prosenttia 2,8 miljoonaan osakkeeseen, joiden arvo on 2,1 miljardia dollaria. Rahasto luopui samalla kokonaan sijoituksistaan amerikkalaiseen lääkejätti Eli Lillyyn, sen tanskalaiseen kilpailijaan Novo Nordiskiin ja kyberturvayhtiö CrowdStrikeen.

Coatue Management supisti Nvidia-omistustaan 14,1 prosenttia ja kevensi Teslaa 15,1 prosenttia, Amazonia 13,9 prosenttia ja brittiläistä puolijohteiden ja ohjelmistojen suunnitteluyhtiö Arm Holdingsia 51,2 prosenttia.

Rahastot eivät kuitenkaan vetäydy teknologiasektorista kokonaan, vaan hakeutuvat sovellusohjelmistoihin, verkkokauppaan ja maksuliikenteeseen.

Bridgewater kasvatti omistuksiaan Adobessa, Dynatracessa ja Etsyssä, ja kasvatti Mastercard-positiotaan peräti 190 prosenttia sekä Sea Limitedin omistusta 83 prosenttia. Tiger Global avasi uusia positioita Netflixissä ja osamaksuyhtiö Klarnassa, kun taas Coatue lisäsi Microsoft- ja Alibaba-omistuksiaan.

Mahtiseitsikon yhtiöt Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia ja Tesla – muodostavat nykyisin 37,4 prosenttia S&P 500 -indeksin painoista, mikä herättää kasvavaa huolta markkinoiden keskittymisestä, vaikka yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo ylittää jo 22 biljoonaa dollaria.

Markkinoilla ilmenee kasvavaa epäilyä siitä, että teknojätit ovat yli-investoimassa tekoälyn kehitykseen. Suurimmat teknologiayhtiöt ottavat ennennäkemättömiä määriä velkaa rahoittaakseen tekoälyyn liittyvän infrastruktuurikilpailun.

Meta, Microsoft, Amazon ja Google käyttivät pelkästään vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä yhteensä 112 miljardia dollaria, mikä on 77 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Investointivyöry tapahtuu samaan aikaan jolloin rahoitusvalvojat varoittavat kuplariskeistä ja markkinoiden epävakaudesta, mikäli tekoälypalvelut eivät kykene tuottamaan riittävästi liikevaihtoa kattamaan nopeasti paisuvia pääomakustannuksia.

Englannin keskuspankin pääjohtaja Andrew Bailey antoi 6. marraskuuta jyrkän varoituksen siitä, että markkinoille voi olla muodostumassa tekoälyn synnyttämä kupla, vaikka teknologian odotetaan parantavan tuottavuutta.

”Samalla saatamme olla kuplassa,” Bailey sanoi toimittajille ja huomautti, että markkinat hinnoittelevat epävarmoja tulevia tuottoja tekoälystä.

Keskuspankin rahoituspolitiikkakomitea varoitti lisäksi, että osakemarkkinoiden arvostukset vaikuttavat venytetyiltä, erityisesti tekoälyyn keskittyvien teknologiayhtiöiden osalta. Se tekee markkinoista alttiita korjauksille, jos odotukset heikkenevät.