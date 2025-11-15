Bitcoin syöksyy markkinamyllerryksen mukana

Bitcoin syöksyi perjantaina alle 95 000 dollarin, jatkaen neljän päivän alamäkeä, joka on pyyhkinyt pois lähes 12 000 dollaria arvosta tiistaista lähtien ja painanut kryptovaluutan alimmilleen yli puoleen vuoteen. Lauantaina kurssi nousi hieman.
Jyrkkä käänne Bitcoinin vaihtokurssissa kertoo laajemmasta markkinamyllerryksestä, jossa erityisesti riskisimmät sijoituskohteet ottavat kovimpia osumia.
Bitcoinin lasku osui yksiin teknologiaosakkeiden laajan myyntiaaltojen kanssa, erityisesti tekoälyyhtiöiden.
Bitcoinia on pidetty turvasatamasijoituksena, joka antaa sijoitussalkkuihin hajautushyötyjä. Kuitenkin Bitcoinin ja teknologiaosakkeiden välinen korrelaatio on vahvistunut, kun institutionaaliset sijoittajat kohtelevat kryptoa yhä selvemmin teknologiasijoituksena.
Monet sijoittajat, jotka ovat pumpanneet miljardeja tekoälyyhtiöihin, pitävät salkuissaan myös Bitcoinia, luoden siten odottamattoman kytköksen kahden omaisuusluokan välille.
”Suuret pääomapaot viestivät riskin välttelyyn palaamisesta. Institutionaaliset sijoittajat vetäytyvät makromelun keskellä”, toteaa Kronos Researchin sijoitusjohtaja Vincent Liu krytpsivusto The Blockille.
”Tämä pääomapako painaa lyhyen aikavälin momenttia, mutta ei heikennä rakenteellista kysyntää”, hän arvioi.
Yhdysvaltain spot-bitcoin-ETF:istä virtasi torstaina ulos lähes 870 miljoonaa dollaria. Kyseessä on vuoden 2024 tammikuussa käynnistettyjen rahastojen historian toiseksi suurin yksittäinen pääomapako.
Grayscalen Bitcoin Mini Trust johti pääomapakoa 318 miljoonalla dollarilla, BlackRockin IBIT seurasi 257 miljoonalla ja Fidelityn FBTC 120 miljoonalla.
CryptoQuantin datan mukaan niin sanotut ”veteraanisijoittajat” ovat myyneet noin 815 000 bitcoinia viimeisen 30 päivän aikana, mikä on suurin kuukausittainen pääomapako sitten alkuvuoden 2024. Arvoltaan myynnit vastaavat lähes 79 miljardia dollaria.
Kryptomaailmassa veteraanisijoittajat tarkoittavat sijoittajia, jotka ovat omistaneet ja säilyttäneet kryptovaluuttoja jo pidemmän aikaa verrattuna markkinoiden uusiin tulokkaisiin.
Myös makrotalouden kasvava vastatuuli luo paineita Bitcoinin hintaan.
Kiinan tuoreimmat talousluvut osoittivat teollisuustuotannon kasvun hidastuneen 4,9 prosenttiin vuodentakaisesta, kun syyskuussa kasvu oli vielä 6,5 prosenttia, ja kiinteät investoinnit supistuivat 1,7 prosenttia.
Samaan aikaan odotukset Yhdysvaltain keskuspankin koronlaskusta joulukuussa ovat laskeneet jyrkästi. Markkinat hinnoittelevat joulukuun koronlaskun todennäköisyydeksi nyt alle 50 prosenttia, kun kuukautta aiemmin vastaava todennäköisyys oli yli 90 prosenttia.
Bitcoinin Fear and Greed -indeksi putosi perjantaina lukemaan 16, syvälle ”äärimmäisen pelon” alueelle ja lähestyen helmikuun pohjalukemia, jolloin indeksi kävi kymmenessä.
JPMorgan pitää kuitenkin edelleen voimassa 6–12 kuukauden Bitcoinin 170 000 dollarin tavoitehintansa, joka perustuu volatiliteetilla oikaistuun kullan hinnan vertailuun.