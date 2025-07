Toisen neljänneksen tuloksista tulossa pannukakku

Analyytikoiden yhteenlasketusta liikevoittoennusteesta on kadoksissa leijonan osa.

Helsingin pörssin päälistan yhtiöistä lähes kolmannes on raportoinut kuluvan vuoden toisen neljänneksen tuloksen. Kauppalehden tekemän selvityksen mukaan (KL 2.7.2025) Factsetin kokoama analyytikoiden konsensus ennusti päälistan yhtiöistä 54,4 prosenttia parantavan liikevoitto toisella neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna.

Analyytikot ennustivat mediaaniyhtiön pystyvän kasvattamaan liikevaihtoa toisella neljänneksellä +2,1 prosenttia ja parantavan myös liiketulosta +2,1 prosenttia.

Jo raportoineita yhtiöitä on koossa vasta 37 kappaletta eli vajaa kolmannes niistä yhtiöistä, jotka tekevät osavuosikatsauksen vuosineljänneksittäin. Kuitenkin toisen neljänneksen yhteenlasketusta liikevoitosta on raportoitu jo yli puolet.

Erityisesti suurimmista yhtiöistä on raportoinut jo valtaosa. Toki pieniä ja myöhemmin raportoivia yhtiöitä on paljon raportoimatta. Yleensä heikoimmat tulokset raportoivat viimeisenä osavuosikatsauksen julkaisevat yhtiöt.

Jo raportoineista yhtiöistä 65 prosenttia on joutunut kirjaamaan heikentyneen liikevoiton / tuloksen rahoituserien jälkeen toiselta neljännekseltä. Jo raportoineista yhtiöistä tulostaan on pystynyt parantamaan vertailukaudesta vain runsas kolmannes.

Kuva: Hannu Angervuo.

Tämä on huonoin lukema pörssiyhtiöiden joukossa sitten vuoden 2011. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 56 prosentilla tulos heikkeni.

Jo raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto toisella neljänneksellä on kasvanut vertailukaudesta 1,0 prosentin ja teollisuuden yhtiöillä 0,6 prosenttia. Keskimmäisen jo raportoineen yhtiön liikevaihto on kasvanut 2,3 prosenttia.

Yhtiöiden yhteenlaskettu tuloskehitys painuu pakkaselle

Jo raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevoitto on toisella neljänneksellä 4,07 miljardia euroa, kun vertailukaudella sitä kertyi 4,42 miljardia euroa. Laskua kuluvan vuoden toisella neljänneksellä on 7,8 prosenttia ja teollisuuden yhtiöillä 9,1 prosenttia.

Jo raportoineiden yhtiöiden keskimmäisen yhtiön liikevoitto on laskenut vertailukaudesta 10,9 prosenttia. Analyytikoiden ennuste oli keskimmäisen yhtiön liikevoiton kasvu 2,1 prosenttia.

Jo raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettu tulos rahoituserien jälkeen on laskenut 9,1 prosenttia vertailukaudesta. Teollisuuden yhtiöiden tulos on laskenut 12,0 prosenttia. Keskimmäisen jo raportoineen yhtiön tulos on laskenut 10,9 prosenttia.

Jo raportoineista yhtiöistä hyviä tulosparannuksia ovat toiselta neljännekseltä kirjanneet muun muassa Wärtsilä, Nokian Renkaat, Orion ja Telia. Surkeaa tulostilannetta kuvaa esimerkiksi perusteollisuuden yhtiöistä, Kemiran, SSAB:n ja Stora Enson liiketulos on kaikilla näillä yhtiöillä laskenut yli kymmenen prosenttia vertailukaudesta.

Metsäteollisuuden ongelmana on ollut heikko markkinatilanne ja suurten investointien aiheuttama ylitarjontatilanne. Kiina on painanut ostamansa eukalyptussellun hinnan puoleen vuoden 2022 ennätystasolta.

Pohjoismaisten metsäyhtiöiden tulostilanne on kurja, sillä Euroopan suurin havumarkkinasellun tuottaja Södra kirjasi toiselta neljännekseltä 221 miljoonan kruunun tappion verrattuna vertailukauden 380 miljoonan kruunun voittoon. Ongelmana Södralla oli kuitupuun ennätysmäinen hinta, heikko markkina ja ruotsin kruunun vahvistuminen.

Taulukko: Hannu Angervuo.

Jo raportoineista konepajayhtiöistä hyvän tuloksen kirjasi vain Wärtsilä. Koneen liikevoitto parani toki 3,7 prosenttia.

Hiab, Metso ja Valmet kirjasivat heikentyneen liikevoiton toiselta neljännekseltä. Valmetin kirjanpidon liikevoitto sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä 70 miljoonaa euroa, mitkä liittyivät toimintamallin uudistamisesta.

Myönteistä konepajayhtiöiden osalta on toisen neljänneksen lopussa ollut tilauskannan kasvu (+5,3 prosenttia) jo raportoineilla yhtiöillä. Tilauskanta kasvoi Valmetilla (+23 prosenttia), Wärtsilällä (+15 prosenttia), mutta laski Koneella (-7 prosenttia), Hiabilla (-18 prosenttia) ja Metsolla (-0,1 prosenttia).

Konepajayhtiöistä uusia tilauksia toisella neljänneksellä kasvattivat Valmet (+18 prosenttia, Wärtsilä (+18 prosenttia), Hiab (+8 prosenttia), Metso (+6 prosenttia). Koneen uudet tilaukset supistuivat (-0,5 prosenttia).

Yhteensä jo raportoineet konepajayhtiöt kasvattivat uusia tilauksia toisella neljänneksellä 9,5 prosenttia.

Torstaina raportoi Konecranes ja Kalmar perjantaina. Ponssen luvut julkaistaan 12. elokuuta.

Heikko tuloskauden avaus on näkynyt selvästi myös yhtiöiden tulospäivän osakekurssin kehityksessä, sillä jo raportoineiden yhtiöistä osakekurssi on laskenut peräti 59 prosentilla. Osakekurssi on noussut runsaalla kolmanneksella jo raportoineista yhtiöistä.

Mitä toisen neljänneksen tuloksista jää sijoittajille käteen?

Ihmettelin muutama viikko sitten analyytikoiden toisen neljänneksen konsensusennusteiden optimistisuutta. Analyytikoiden ennuste yhteenlasketun liikevoiton 1,1 prosentin laskusta mielestäni on: toivotaan, toivotaan -osiosta.

Nyt kun yli puolet toisen neljänneksen liikevoittopotista on jo kertynyt, voi sanoa, että ei hyvältä näytä.

Valtaosa suurimmista yrityksistä on jo raportoinut toisen neljänneksen tiedot, ja yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevoitto on laskenut vertailukaudesta 7,8 prosenttia ja teollisuuden yhtiöillä 9,1 prosenttia. Keskimmäisen yhtiön liikevoitto laski 10,9 prosenttia, kun analyytikoiden konsensus ennustaa yhteensä 2,1 prosentin kasvua.

Oma ennusteeni pörssiyhtiöiden toisen neljänneksen vertailukelpoisen liikevoiton laskusta on viisi prosenttia ja uskon, että tuo luku on liian optimistinen.

Kirjoitin muutama viikko sitten myös, että analyytikoiden yhteenlasketusta liikevoittoennusteesta (6,1 miljardia euroa) on kadoksissa jopa lähes miljardi euroa.

Epäilin pari viikkoa sitten, että yksi tuloksen hukkaajista olisi jälleen Nokia ja että uusi toimitusjohtaja olisi löytänyt luurankoja kaapista. Nokia ei pettänyt tälläkään kertaa, sillä yhtiö antoi kaksi päivää ennen tulosraportointia tulosvaroituksen koko vuoden 2025 tuloksesta. Samalla yhtiö antoi ennakkotietoja toisen neljänneksen liikevoitosta, mikä jäisi viime vuonna raportoidusta toisen neljänneksen liikevoitosta 123 miljoonaa euroa ja liikevoiton laskuksi kertyisi noin kolmannes.

Pörssin päälistan yhtiöiden yhteenlaskettu liikevoitto vuoden 2025 ensimmäiseltä neljännekseltä jäi vertailukautta noin 18 prosenttia pienemmäksi ja laskua euroissa kertyi 1,2 miljardia euroa. Toisella neljänneksellä jo raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevoitto on jäänyt lähes 400 miljoonaa euroa vertailukautta pienemmäksi.

Nyt voi jo lähes ennustaa, että vuoden 2025 pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu nettotulossumma ei kasva, vaan laskee ehkä 5-10 prosenttia vuoden 2024 luvusta.

Peruste, miksi yhteenlaskettu nettotulossumma ei kasva tänä vuonna, on suurimman tuloksentekijän eli Nordean tulos todennäköisesti hieman laskee kuluvana vuonna.

Perusteollisuuden ja metsäteollisuuden yhtiöiden yhteenlaskettu tulossumma todennäköisesti laskee kuluvana vuonna.

Erityisesti metsäyhtiöillä viime vuoden kolmas neljännes näytti rohkaisevalta. Nyt metsäyhtiöiden tilanne kolmannella neljänneksellä on viime vuotista selvästi heikompi. Lisäksi voimakkaasti laskenut dollari tekee tuloslaskelmissa tuhoa.

Jo kolmatta vuotta tulosennätyksiä tekevät konepajayhtiöiden kuluvan vuoden nettotulosennätys ei ole vielä varma, ja Donald Trumpin kauppatullit eivät ole vielä tiedossa. Konepajayhtiöistä Koneen tuloskasvu näyttää valitettavasti myös hyytyvän.

Mistä tulee sitten vuoden kovat tulosparantajat?

Wärtsilä ja Orion on helppo heti sanoa. Muitakin tulosparantajia toki paljonkin löytyy, mutta tulosparannukset ovat prosentteja ei kymmeniä miljoonia euroja per yhtiö. Kauppa ja palvelut tekee edelleen vaatimatonta tulosta ja kyykytetty kuluttaja tuskin käyttää loppuvuonna kaikkia jäljelle jääneitä euroja.

Tässä vaiheessa voi todeta, että kyllä pörssin päälistan yhtiöiden tulosparannus on varmaa, mutta minä vuonna?