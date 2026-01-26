Dark Mode Light Mode
Sijoittajat siirtyivät sijoittamaan metalleihin
Ennuste: Tulokset kääntyvät nousuun

OP Pohjolan analyytikot odottavat sen seurannassa olevien kotimaisten pörssiyhtiöiden yhteenlasketun liikevoiton kääntyvän nousuun.
26.1.2026
Antti Saari pääanalyytikko OP
OP:n pääanalyytikko Antti Saari. Kuva: OP.
OP:n pääanalyytikko Antti Saari. Kuva: OP.

Helsingin pörssi oli vuonna 2025 yksi Euroopan parhaimmista nousijoista ja nousua kertyi OMXHCAP-hintaindeksillä mitattuna +29,7 prosenttia, tuottoindeksin nousu oli +35,2 prosenttia.

Pörssin railakas nousu on perustunut enemmän arvostuskertoimien venymiseen kuin vahvaan tuloskasvuun. Toisin sanoen arvostuskertoimet ovat nousseet.

Jatkossa kurssinousu edellyttää myös pörssiyhtiöiden tuloskunnon kohentumista. Niin voikin tapahtua, mikä on uskominen OP Pohjolan ennusteita.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden tuloskausi käynnistyy tällä viikolla, kun yhtiöt alkavat raportoida viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulosraportteja. Alkavan tuloskauden odotetaan näyttävän etenkin liikevoiton osalta selvää kasvua. OP Pohjolan analyytikot seuraavat yli 70 suomalaista pörssiyhtiöitä. 

Tuloskausi käynnistyy OP Pohjolan seuraamien Helsingin pörssin yhtiöiden osalta ensi viikon keskiviikkona 28. tammikuuta, kun teräsyhtiö SSAB raportoi tulosraporttinsa.

Odotuksissa on varsin vaisua kasvua liikevaihdossa.

Odotamme seurannassamme olevien yhtiöiden yhteenlasketun liikevaihdon nousevan 51,8 miljardiin euroon, jossa on marginaalinen 0,3 prosentin kasvu vertailukauteen”, ennustaa OP Pohjolan pääanalyytikko Antti Saari

Saaren mukaan yhteenlaskettu liiketulos kääntyy kuitenkin tukevaan 14,3 prosentin kasvuun lähes kaksi vuotta kestäneen laskuvaiheen jälkeen.

Merkittävimmät tuloskasvusektorit ovat energia (Neste), finanssi (Sampo) ja Terveydenhuolto (Orion).  

Sammon tulosta paisuttavat kvartaalin korkeat sijoitustuotot ja Orionilla puolestaan luvuissa näkyy 180 miljoonan euron etappimaksu.

Investointitavarayhtiöissä tulokset kasvavat laajalla rintamalla. Teleoperaattoreiden tuloskasvu nojaa isolta osin Teliaan, ja Elisan tulos on paineessa vaikean kilpailutilanteen seurauksena.

Metsäteollisuudessa tulokset ovat haasteellisessa ympäristössä edelleen laskussa. Teknologiasektorin tulokset laskevat. Tähän syynä on Nokian ennakoitu 112 miljoonan euron tuloslasku, kun vertailukauteen osui merkittäviä takautuvia maksuja uusista lisenssisopimuksista.  

”Vuoden 2026 näkymä on kokonaisuutena lupaava. Odotamme vuositasolla vajaan viiden prosentin kasvua liikevaihtoon ja tulosten odotamme kasvavan noin 14 prosentin. Sykliset toimialat johtavat tuloskäännettä, kun taas finanssisektorilla Nordean ja Sammon tulokset laskevat tänä vuonna huippuvahvoilta 2025 tasoilta”, Saari toteaa.

Myös vuodelle 2027 pankki ennakoi tuloskasvua, mutta kasvuvauhti laskee olennaisesti tästä vuodesta sekä suhteellisesti että absoluuttisesti.

Lue myös tämä: Analyytikot luottavat Helsingin pörssin tuloskasvuun

