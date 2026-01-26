Sijoittajat siirtyivät sijoittamaan metalleihin

Perjantaina hopean hinta nousi ensimmäistä kertaa historiassa yli 100 USA:n dollarin rajan unssilta. Hopean hinta on noussut vuodessa 232 prosenttia ja kuukauden aikana 41 prosenttia.
Hopean hinnan nousun takana on dollarin arvon heikentyminen viime vuonna ja erityisesti viimeisen viikon aikana.
Markkinatoimijoiden mukaan hopean teollinen käyttö on lisääntynyt, mutta sijoittajien kiinnostus hopeaan sijoituskohteena on suurin syy viime kuukausien nousuun. Intialaiset perinteisesti sijoittavat hopeaan ja erityisesti hopeakoruihin.
Kulta on perinteisesti ollut sijoittajien turvasatama, jos dollarin arvon uskotaan laskevan esimerkiksi inflaation vuoksi. Perjantaina CNBC:n haastattelemat metallien markkinatuntijat kertoivat kullan hinnan viime aikojen nousun johtuvan ainakin osittain Intian keskuspankin USA:n valtionlainojen myynnistä ja sijoittamisesta kultaan.
Kullan hinta lähti voimakkaaseen nousuun parin viime vuoden aikana. Viimeksi kullan hinta nousi voimakkaasti vuoden 2020 koronapandemian seurauksena, kun osakemarkkinat laskivat voimakkaasti maalis-huhtikuussa 2020.
Kullan hinta on noussut vuodessa 80 prosenttia ja kuukaudessa noin 11 prosenttia. Markkinaennusteet perjantaina uskoivat kullan hinnan mahdollisesti nousevan 5500 dollariin eli noin 10 prosenttia perjantain lähes 5000 dollarin tasosta vuoden 2026 loppuun mennessä.
Perjantaina CNBC:n haastattelemat asiantuntijat suosittelivat hopean ja kullan sijasta sijoituksia kupariin tai palladiumiin.
Kuparin sijoittaminen perustuu näkemykseen kuparin teollisen käytön voimakkaasta kasvusta lähivuosina. Kuparia tarvitaan erityisesti sähköteollisuudessa ja kaikissa laitteissa, mitkä toimivat sähköllä. Datakeskusten rakentaminen vaatii paljon vahvoja sähkökaapeleita. Samoin sähköautojen yleistymien lisää merkittävästi kuparin teollista kysyntää.
Kuparissa on muutamia suuria tuottajia, jotka pystyvät lyhyelläkin aikavälillä kasvattamaan kuparin tuotantoa. Tämä tietysti estää voimakkaiden nopeiden hintapiikkejä, mitä asiantuntijat näkevät jo nyt hopean ja kullan hinnassa.
Palladiumin suurin tuottaja on Etelä-Afrikka, jossa jatkuvat sähkökatkot on haitanneet tuotannon kasvattamista. Metallimarkkinoiden asiantuntijat suosittavat esimerkiksi sijoituksia palladiumiin, koska sen tuotannon nopea kasvattaminen on suhteellisen hidasta, mutta kysyntä on nousussa.
Kuparin hinta on noussut vuodessa 38 prosenttia ja kuukaudessa 7,7 prosenttia. Palladiumin hinta on noussut vuodessa 104 prosenttia ja kuukaudessa 12,3 prosenttia.
Metallien ja muidenkin hyödykkeiden hintoja voit seurata esimerkiksi täältä:
https://tradingeconomics.com/commodities