Vastikerästit on yhä isompi riesa taloyhtiöissä

Isännöintiliiton Talousbarometrin mukaan vastikerästit taloyhtiöissä lisääntyivät vuoden 2025 aikana.

Vastikerästien kasvu ei rajoitu yksittäisiin taloyhtiöihin. Talousbarometrin mukaan 54 prosenttia isännöinnin ammattilaisista raportoi vastikerästien lisääntyneen viimeisen 12 kuukauden aikana.

”Taloudellinen epävarmuus ja heikentynyt taloustilanne näkyvät nyt isännöinnissä konkreettisesti. Yhä useammalla osakkaalla näyttäisi olevan vaikeuksia selviytyä asumisen kustannuksista”, sanoo Isännöintiliiton tutkimuspäällikkö Olli Rekonen.

Vastikkeilla katetaan taloyhtiön juoksevat kulut, kuten lämmitys, huolto ja kiinteistön ylläpito. Kun yksi tai useampi osakkaista ei pysty maksamaan vastikkeitaan, vaikutukset heijastuvat koko taloyhtiöön.

”Kun vastikkeita jää maksamatta, taloyhtiön kulut eivät siitä huolimatta katoa tai laske. Lyhyellä aikavälillä tilannetta voidaan paikata taloyhtiön puskurivaroilla, mutta pidemmällä aikavälillä vastikkeiden korotuspaine kasvaa, jos rästit lisääntyvät, eli muut osakkaat joutuvat maksamaan enemmän”, Rekonen toteaa.

Rekosen mukaan erityisen hankala tilanne on taloyhtiöissä, joissa useampi osakas on maksuvaikeuksissa, osakas omistaa useamman huoneiston samasta taloyhtiöstä tai taloyhtiön taloudellinen tilanne on jo valmiiksi heikko.

Kun taloyhtiössä on osakas, joka ei maksa yhtiövastikkeitaan, muut osakkaat joutuvat maksamaan myös tämän osuuden. Jo valmiiksi vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevan taloyhtiön tilanne voi ajautua tämän takia vielä syvempään ahdinkoon tai jopa konkurssin partaalle.

Hallintaanotot kasvussa

Myös huoneistojen hallintaanotot ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana. Talousbarometrin mukaan lähes kolmannes isännöinnin ammattilaisista kertoo hallintaanottojen määrän kasvaneen viimeisen vuoden aikana.

Ylivoimaisesti yleisin syy hallintaanotoille ovat vastikerästit.

”Hallintaanotot eivät ole marginaalinen ilmiö vaan näkyvät yhä enemmän isännöinnin arjessa. Useimmiten hallintaanoton syynä ovat maksamattomat vastikkeet”, toteaa Rekonen.

Huoneiston hallintaanotto tarkoittaa asunto-osakeyhtiölain mukaista pakkokeinoa, jossa taloyhtiö ottaa osakehuoneiston hallinnan määräajaksi yhtiölle, mutta omistusoikeus säilyy osakkeenomistajalla.

Taustalla on yleensä se, että osakas tai hänen vuokralaisensa rikkoo toistuvasti velvollisuuksiaan – tyypillisesti jättää vastikkeet maksamatta, hoitaa huoneistoa vakavasti puutteellisesti tai aiheuttaa jatkuvaa häiritsevää elämää muille asukkaille.

Käytännössä tämä merkitsee, että osakas menettää oikeuden käyttää tai vuokrata asuntoa, ja taloyhtiö vuokraa hallintaanotetun huoneiston eteenpäin enintään kolmen vuoden ajaksi kattaakseen saataviaan ja hallintaanotosta aiheutuvia kuluja.

Maksuhäiriöihin kannattaa puuttua nopeasti

Taloyhtiössä kannattaa huolehtia siitä, että osakkaiden maksusuorituksia seurataan ja maksuhäiriöihin puututaan ripeästi ja järjestelmällisesti, jotta vastikerästit eivät paisu eikä taloyhtiön maksuvalmius vaarannu.

Käytännössä tämä alkaa vastikemaksujen seurannasta ja osakkaan henkilökohtaisesta kontaktoinnista, usein isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan toimesta, jolloin selvitellään, onko kyse unohduksesta vai laajemmasta maksuvaikeudesta ja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan realistista maksusuunnitelmaa rästien hoitamiseksi.

Jos vapaaehtoinen maksujärjestely ei johda tulokseen, taloyhtiö lähettää kirjallisen maksu- tai maksuhuomautuksen, jossa voidaan periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä kohtuulliset perintäkulut ja jossa annetaan selkeä määräaika suoritukselle.

Mikäli rästit kasvavat olennaisiksi ja osakas ei reagoi huomautuksiin, taloyhtiö voi etenemissuunnitelmansa ja juristinsa neuvon mukaan valita, hakeeko se ensin velkomustuomion käräjäoikeudesta ja perii rästit ulosoton kautta, vai ryhtyykö rinnalla tai vaihtoehtoisesti huoneiston hallintaanottomenettelyyn, jossa hallitus antaa varoituksen ja kutsuu tarvittaessa yhtiökokouksen päättämään hallintaanotosta.

Hallintaanotto ja oikeudellinen perintä ovat jo järeitä keinoja, joten taloyhtiön on hyvä dokumentoida kaikki vaiheet (yhteydenotot, huomautukset, varoitukset, kokouspäätökset) huolellisesti ja varmistaa, että yhtiöjärjestystä, asunto-osakeyhtiölakia ja hyvää perintätapaa noudatetaan koko prosessin ajan.

Taloyhtiön hallitus voi yleensä antaa kahden kuukauden rästien jälkeen osakkaalle varoituksen huoneiston hallintaanotosta.

Kolmen kuukauden rästien jälkeen taloyhtiön yhtiökokous voi päättää ottaa huoneiston hallintaan.