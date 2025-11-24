Maksuhäiriöt kasvavat – yrityksille näköpiirissä lisääntyviä ongelmia

Konkurssiriski on suurin toimialoista selvästi suurin majoitus- ja ravitsemustoiminnassa.

Liiketoimintadataa ja analytiikkaa tarjoavan Dun & Bradstreetin selvityksen mukaan konkurssien määrä pysyy Suomessa korkealla vuonna 2025, vaikka kokonaisriski on laskenut hieman viime vuodesta.

Suomessa konkurssien riski laski syyskuussa verrattuna elokuuhun (-2,0 prosenttia) sekä edellisvuoteen (-5,0 prosenttia). Dun & Bradstreetin ennusteen mukaan konkurssiriski Suomessa on 0,96 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 1,0 prosenttia. Kuitenkin malli ennustaa, että noin 2 200 yhtiötä asetetaan konkurssiin seuraavan 12 kuukauden aikana.

”Noin puolella aloista konkurssiriski kasvaa edelleen, kuten kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä taiteessa, urheilussa ja virkistyksessä. Toisessa puoliskossa riski laskee selvästi, esimerkiksi rakennusalalla sekä kustannustoiminnassa, sisällöntuotannossa ja -levityksessä”, Dun & Bradstreetin maajohtaja Sari Uusitalo toteaa.

Maksuhäiriömerkintöjen määrän kasvu kaikilla toimialoilla viittaa siihen, että näköpiirissä on ongelmia.

”Maksuhäiriömerkinnät ovat kuitenkin nousussa käytännössä kaikilla aloilla. Konkurssiriski vaikuttaa tasaantuvan, mutta konkurssien määrä pysyy suhteellisen korkeana historiallisesta näkökulmasta”, Uusitalo toteaa.

Hotelli- ja ravintola-alalla (2,6 prosenttia) ja rakennusalalla (1,5 prosenttia) konkurssiriski on edelleen suurin. Maksuhäiriömerkintöjen kasvu osoittaa talouspaineiden pysyvän korkealla näillä aloilla, mutta näissäkin näkyy lievää parannusta elokuun ja syyskuun lukujen vertailussa.

Hotelli- ja ravintola-alalla konkurssiriski pysyy suurena, koska laskenut kuluttajakysyntä vaikuttaa töihin ja yrittäjiin. Riski on edelleen noussut edellisvuodesta 7,1 prosenttia. Maksuhäiriömerkintöjen määrä on viime vuoteen verrattuna noussut 6,4 prosenttia, mikä voi viitata taloudellisiin paineisiin.

Hotelli- ja ravintola-alalla maksuhäiriömerkintöjä oli myös eniten, 17,6 prosentilla yhtiöistä.

Riskiluvuissa toisena olevalla rakennusalalla on suurin määrä (469) konkurssiriskin varjossa olevia yhtiöitä. Myönteistä kehitystä on kuitenkin se, että konkurssiriski on laskenut viime vuodesta 16,9 prosenttia. Maksuhäiriömerkintöjen määrä on kuitenkin viime vuoteen verrattuna kasvanut 3,9 prosenttia. Häiriömerkinnällisten yritysten osuus on 13,4 prosenttia.

Alueellisesti konkurssiriski on pienentynyt selvimmin edellisvuodesta lännessä ja lounaassa. Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä riski on laskenut 15 prosenttia tai enemmän. Heikointa kehitys on Etelä-Savossa, jossa konkurssiriski on kasvanut 91,2 prosenttia edellisvuodesta.

NACE Arvio konkurssiin

12 kk:n

kuluessa asetettavien

yritysten

määrästä Konkurssi-

riski syyskuu 2025 Konkurssi-

riski elokuu 2025 Rakentaminen 469 1,49 % 1,56 % Tukku- ja vähittäiskauppa 368 1,22 % 1,26 % Majoitus- ja ravitsemistoiminta 266 2,55 % 2,64 % Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 176 0,44 % 0,44 % Teollisuus 167 1,08 % 1,10 % Kuljetus ja varastointi 159 1,48 % 1,49 % Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 153 1,19 % 1,24 % Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys 88 0,58 % 0,60 % Taiteet, urheilu, virkistys 79 1,15 % 1,15 % Kiinteistöalan toiminta 62 0,34 % 0,33 % Sosiaali- ja terveyspalvelut 57 0,56 % 0,55 % Muu palvelutoiminta 55 1,15 % 1,05 %

Analyysiin käytetyt tiedot on haettu Dun & Bradstreetin yritystietokannasta 30.9.2025. Analyysissa on mukana suomalaisia osakeyhtiöitä (OY), jotka ovat olleet aktiivisia havainnointi- ja tulosjakson aikana. Syyskuuta 2025 verrataan elokuuhun 2025 ja syyskuuhun 2024.