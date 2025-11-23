Onko AMD uskottava haastaja Nvidialle?

AMD:n osakekurssi ja liikevaihto.

AMD eli Advanced Micro Devices yrittää parhaillaan nousta todelliseksi haastajaksi Nvidiaa vastaan tekoälyssä ja datakeskuksissa.

Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä teknoyhtiö raportoi ennätykselliset noin 9,2 miljardin dollarin neljännesliikevaihdon, mikä merkitsi noin 36 prosentin kasvua vuodentakaiseen verrattuna.

Datakeskus-segmentti teki samassa neljänneksessä yli 4,3 miljardin dollarin liikevaihdon ja kasvoi yli 20 prosenttia vuodessa.

AMD:n perusliiketoiminta on selkeä: se suunnittelee suorittimia tietokoneisiin ja palvelimiin, grafiikkapiirejä pelaamiseen ja laskentaan sekä räätälisirupaketteja muun muassa pelikonsoleihin.

Lisa Sun kaudella AMD on siirtänyt painopisteen halvoista massatuotteista paremmin katteellisiin huippupiireihin, joilla se on jo napannut Inteliltä jalansijaa palvelinprosessorimarkkinassa – ja samoille asiakkaille se myy nyt tekoälykiihdyttimiä.

Ajatus on yksinkertainen: kun AMD:n prosessorit ovat jo sisällä konesaleissa, on luontevaa rakentaa ympärille myös AMD:n tekoälylaskentaa.

Tekoälyssä AMD:n uusi Instinct-piirisarja on vastaus Nvidian huippupiireille. Teknisiä yksityiskohtia tärkeämpää on, että AMD yrittää tarjota riittävän tehokkaita siruja selvästi kilpailukykyisempään hintaan ja usein suuremmalla muistimäärällä, mikä helpottaa suurten kielimallien ajamista.

Yhtiö pyrkii erottumaan myös ohjelmistopuolella: Nvidian CUDA-maailma on suljettu ja vahvasti sidottu yhteen toimittajaan, kun taas AMD mainostaa omaa ohjelmistoalustaansa avoimempana ja standardeihin nojaavana, jotta asiakkaiden olisi helpompi käyttää useampaa eri siruvalmistajaa rinnakkain.

Hinnoittelu ja monitoimittajuus ovat AMD:n tärkeimpiä aseita Nvidian haastamisessa. Suurille pilviyhtiöille ja tekoälytalolle on taloudellisesti houkuttelevaa, jos ne saavat lähes saman suorituskyvyn selvästi pienemmällä kokonaiskustannuksella – varsinkin, kun puhutaan sadoista tuhansista kiihdyttimistä. Samalla ne saavat neuvotteluvoimaa, kun rinnalla on toinen varteenotettava toimittaja.

Tärkeä sopimus OpenAI:n kanssa

Symbolisesti ja kaupallisesti keskeinen avaus on sopimus OpenAI:n kanssa, jossa AMD toimittaa Instinct MI450 -pohjaisia räkkimittakaavan järjestelmiä OpenAI:n datakeskuksiin.

Sopimuksen odotetaan tuovan AMD:lle kaksinumeroisia miljardeja dollareita liikevaihtoa tulevina vuosina ja toimivan referenssinä muille suurille asiakkaille siitä, että AMD:n kiihdyttimet ja ohjelmistopino kykenevät pyörittämään maailman raskaimpia tekoälykuormia tuotantoympäristössä.

Samalla sopimus osoittaa markkinalle, että Nvidian ja OpenAI:n suhde ei ole yksinoikeudellinen, mikä madaltaa muidenkin toimijoiden kynnystä kokeilla ja omaksua AMD-pohjaisia ratkaisuja joko rinnakkaisena tai vaihtoehtoisena infrastruktuurina.​

Kasvustrategian laajuus näkyy myös yhtiön omassa viestinnässä: AMD puhuu siirtymisestä “uuteen kasvun aikakauteen”, jossa laskennan kokonaismarkkinan, erityisesti tekoälylähtöisen datakeskuslaskennan, arvioidaan kasvavan biljoonaluokkaan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Lisa Sun mukaan yhtiö tähtää noin 35 prosentin vuotuiseen liikevaihdon kasvuun 3–5 vuoden jaksolla, jossa datakeskuksen AI-liiketoiminta on keskeinen veturi. Rinnalla jatkuu kasvu PC- ja pelikonsolisiruissa sekä yritys- ja sulautetuissa ratkaisuissa.

Taistoon Nvidiaa vastaan kolmella rintamalla

Strategian onnistuminen edellyttää, että AMD pystyy toistamaan CPU-puolen menestyksen myös GPU-kiihdyttimissä: ylläpitämään kilpailukykyistä tuotesykliä, kaventamaan ohjelmistoekosysteemin eroa Nvidiaan ja skaalaamaan toimitusketjunsa vastaamaan hyperskaalareiden ja tekoälytalojen massiivista kysyntää.

Siksi näkyvät sopimukset, kuten yhteistyö johtavien tekoälytoimijoiden kanssa, ovat AMD:lle tärkeitä paitsi liikevaihdon myös uskottavuuden kannalta: ne todistavat, että yhtiön rauta ja ohjelmistot kestävät raskaimmatkin tuotantokuormat.

Käytännössä siis AMD yrittää voittaa kilpailua Nvidian kanssa kolmella rintamalla: teknisesti vähintään yhtä kovilla tai tietyissä tapauksissa paremmilla siruilla, taloudellisesti alemmalla kokonaiskustannuksella ja strategisesti tarjoamalla avoimemman, monitoimittajamalliin sopivan ekosysteemin.

Vaikka Nvidian etumatka CUDA-ekosysteemissä on edelleen selvä, viime vuosien datakeskus- ja CPU-menestys osoittaa, että AMD on kykenevä rakentamaan haastajasta markkinajohtajan myös kaikkein vaativimmissa segmenteissä.

Tekoälykiihdyttimissä se pyrkii nyt toistamaan saman kaavan, mutta huomattavasti suuremmassa mittakaavassa.

Mitä ajattelevat analyytikot?

Analyytikot näkevät AMD:n yhä selkeämmin uskottavana haastajana Nvidiaa vastaan, mutta ovat jakautuneita sen suhteen, kuinka pitkälle yhtiö pystyy kuromaan etumatkan kiinni.

Yleinen näkemys on, että AMD:llä on realistinen mahdollisuus nousta datakeskusten tekoälypiireissä vähintään yksinumeroisesta markkinaosuudesta kaksinumeroiselle tasolle muutamassa vuodessa, jos nykyinen tuotelinja ja kumppanuudet toimivat odotetusti.​

Optimistinen leiri korostaa kahta asiaa: AMD:n viimeaikaisia suuria sopimuksia ja vahvaa suorittamista. Useat pankit ja välittäjät, kuten Wells Fargo, Evercore ISI ja Mizuho, ovat nostaneet AMD:n suosituksia ja tavoitehintoja, koska yhtiö on saanut pitkäaikaisia sopimuksia suurten pilvitoimijoiden ja tekoälyyhtiöiden, muun muassa OpenAI:n, kanssa, ja pystyy toimittamaan seuraavan sukupolven Instinct-kiihdyttimiä näihin infrastruktuureihin.

Näiden analyytikoiden mielestä AMD:n vahvuus on yhdistelmä edullisempaa hinta–suorituskyky-suhdetta kuin Nvidialla, laajaa asiakaskuntaa. Lisäksi hyperskaalaajien halu hajauttaa riippuvuuttaan yhdestä toimittajasta on AMD:n etu.​

Varovaisemmat analyytikot muistuttavat, että Nvidia hallitsee edelleen selvästi datakeskusten tekoälypiirimarkkinaa sekä raudassa että CUDA-ohjelmistoekosysteemissä. AMD:n markkinaosuus on toistaiseksi yksinumeroinen.

Heidän huolensa liittyvät kahteen riskiin: siihen, onnistuuko AMD todella skaalaamaan tuotantoa ja ohjelmistoalustaansa niin, että suuret asiakkaat siirtävät kriittisiä kuormia merkittävässä määrin, ja siihen, ovatko markkinoiden kasvu- ja arvostusodotukset karanneet liian pitkälle suhteessa vielä todistamattomaan tulospotentiaaliin.​

Lue myös tämä: Puolijohdemarkkinat on kuuma sijoitusteema – näin siihen voi sijoittaa kustannustehokkaasti