Vanhojen omakotitalojen hinnat palasivat laskuun – Itä-Suomessa jyrkkä pudotus

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat koko maassa 9,5 prosenttia vuodentakaisesta ja 6,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä heinä-syyskuussa. Hinnat palasivat laskuun yhden nousuneljänneksen jälkeen, vaikka tehtyjen kauppojen määrä kasvoi 2,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Hinnat laskivat asukasluvultaan kaikenkokoisissa kunnissa, mutta eniten suurissa, selviää kiinteistöjen hinnat -tilaston tiedoista. Alle 20 000 asukkaan kunnissa hinnat olivat 8,4 prosenttia alempana kuin vuosi sitten, mutta yli 100 000 asukkaan kunnissa laskua kertyi jopa 10,9 prosenttia.

”Omakotitalojen hinnat ovat olleet laskussa jo useita vuosia koronapandemian aikaisen nousupiikin laannuttua. Yli 100 000 asukkaan kunnissa hintaindeksin lasku tasaantui hetkeksi vuosina 2023–2024, mutta nyt se on pudonnut pienempien kuntien tuntumaan”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Elina Peltoniemi.

”Koko maan indeksi on nyt samalla tasolla kuin 20 vuotta sitten”, Peltoniemi lisää.

Myös omakotitalotonttien hinnat laskivat, mutta tonttien hinnat putosivat jyrkimmin alle 20 000 asukkaan kunnissa. Koko maassa lasku oli keskimäärin 10,7 prosenttia.

”Tonttien hintakehitys ei ole ollut yhtä jyrkässä alamäessä kuin talojen. Hinnat ovat palautuneet tasolle, jolla ne olivat ennen koronapandemian aiheuttamaa nousutrendiä”, Peltoniemi toteaa.

Uusien omakotitalojen hinnat puolestaan pysyivät muuttumattomina vuodentakaiseen verrattuna, mutta nousivat 0,3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Hypon pääekonomisti Juho Keskinen toteaa, että omakotitalojen kauppa on piristynyt vanhojen osakeasuntojen tapaan tasaisesti vajaat kaksi vuotta.

”Koronaa edeltäneestä kauppavauhdista ollaan yhä noin 15 prosenttia jäljessä, mutta vuosien 2015–2019 keskimääräisestä tasosta uupuu enää kahdeksan prosenttia. Kuluvasta vuodesta on muodostumassa kahta edellisvuotta parempi, mutta hintakehityksen alue-erot ovat suuria”, Keskinen toteaa.

Kaupan kasvu voi heiluttaa indeksejä myös alaspäin, kun myyjät tulevat pyynnöissään ostajia vastaan viiveellä. Okt-hinnat laskivat heinä–syyskuussa myös pk-seudulla ja suurissa kaupungeissa. Itä-Suomen hinnoista on lähtenyt neljännes ja Länsi-Suomessakin 15% vuoden 2019 tasosta. pic.twitter.com/9yp4ocLqZO — Juho Keskinen (@Keskinen_Juho) November 20, 2025

Keskisen mukaan kaupan kasvu voi heiluttaa indeksejä myös alaspäin, kun myyjät tulevat hintapyynnöissään ostajia vastaan viiveellä.

Kun omakotitalojen hinnat ovat heinä–syyskuun niiauksesta huolimatta pitäneet pintansa kahden vuoden ajan pääkaupunkiseudulla ja yli 100 000 asukkaan kaupungeissa, laskutrendi on jatkunut koko maan tasolla jo kolmen vuoden ajan.

Keskisen mukaan Itä-Suomen hinnat ovat painuneet peräti neljänneksen koronaa edeltävästä tasosta, ja myös Länsi-Suomen hinnoista on lähtenyt pois yli 15 prosenttia.

”Laskenut korkotaso ja jo vuoden päivät laskussa olleet asumisen käyttökustannukset, kuten lämmitys ja vesimaksut, tukevat etenkin asuntovelkaisia omakotitaloasukkaita. Koheneva suhdanne ja ostovoima ei kuitenkaan kykene kääntämään omakotitalojen hintakehitystä nousuun omakotitalovaltaisilla muuttotappioalueilla, joilla omakotitaloja kysyvien lapsiperheiden määrä vähenee nyt ja jatkossa”, Keskinen arvioi.