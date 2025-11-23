Dark Mode Light Mode
Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Saksan teollisuus yskii yhä
Vanhojen omakotitalojen hinnat palasivat laskuun – Itä-Suomessa jyrkkä pudotus

Vanhojen omakotitalojen hinnat palasivat laskuun – Itä-Suomessa jyrkkä pudotus

Erityisesti Itä-Suomessa vanhojen omakotitalojen hinnat ovat laskeneet jyrkästi.
23.11.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
omakotitalo katto tiiliseinä asunto asuminen omakotitalo katto tiiliseinä asunto asuminen

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat koko maassa 9,5 prosenttia vuodentakaisesta ja 6,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä heinä-syyskuussa. Hinnat palasivat laskuun yhden nousuneljänneksen jälkeen, vaikka tehtyjen kauppojen määrä kasvoi 2,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Hinnat laskivat asukasluvultaan kaikenkokoisissa kunnissa, mutta eniten suurissa, selviää kiinteistöjen hinnat -tilaston tiedoista. Alle 20 000 asukkaan kunnissa hinnat olivat 8,4 prosenttia alempana kuin vuosi sitten, mutta yli 100 000 asukkaan kunnissa laskua kertyi jopa 10,9 prosenttia.

”Omakotitalojen hinnat ovat olleet laskussa jo useita vuosia koronapandemian aikaisen nousupiikin laannuttua. Yli 100 000 asukkaan kunnissa hintaindeksin lasku tasaantui hetkeksi vuosina 2023–2024, mutta nyt se on pudonnut pienempien kuntien tuntumaan”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Elina Peltoniemi.

”Koko maan indeksi on nyt samalla tasolla kuin 20 vuotta sitten”, Peltoniemi lisää.

Myös omakotitalotonttien hinnat laskivat, mutta tonttien hinnat putosivat jyrkimmin alle 20 000 asukkaan kunnissa. Koko maassa lasku oli keskimäärin 10,7 prosenttia.

”Tonttien hintakehitys ei ole ollut yhtä jyrkässä alamäessä kuin talojen. Hinnat ovat palautuneet tasolle, jolla ne olivat ennen koronapandemian aiheuttamaa nousutrendiä”, Peltoniemi toteaa.

Uusien omakotitalojen hinnat puolestaan pysyivät muuttumattomina vuodentakaiseen verrattuna, mutta nousivat 0,3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Hypon pääekonomisti Juho Keskinen toteaa, että omakotitalojen kauppa on piristynyt vanhojen osakeasuntojen tapaan tasaisesti vajaat kaksi vuotta.

”Koronaa edeltäneestä kauppavauhdista ollaan yhä noin 15 prosenttia jäljessä, mutta vuosien 2015–2019 keskimääräisestä tasosta uupuu enää kahdeksan prosenttia. Kuluvasta vuodesta on muodostumassa kahta edellisvuotta parempi, mutta hintakehityksen alue-erot ovat suuria”, Keskinen toteaa.

Keskisen mukaan kaupan kasvu voi heiluttaa indeksejä myös alaspäin, kun myyjät tulevat hintapyynnöissään ostajia vastaan viiveellä.

Kun omakotitalojen hinnat ovat heinä–syyskuun niiauksesta huolimatta pitäneet pintansa kahden vuoden ajan pääkaupunkiseudulla ja yli 100 000 asukkaan kaupungeissa, laskutrendi on jatkunut koko maan tasolla jo kolmen vuoden ajan.

Keskisen mukaan Itä-Suomen hinnat ovat painuneet peräti neljänneksen koronaa edeltävästä tasosta, ja myös Länsi-Suomen hinnoista on lähtenyt pois yli 15 prosenttia.

”Laskenut korkotaso ja jo vuoden päivät laskussa olleet asumisen käyttökustannukset, kuten lämmitys ja vesimaksut, tukevat etenkin asuntovelkaisia omakotitaloasukkaita. Koheneva suhdanne ja ostovoima ei kuitenkaan kykene kääntämään omakotitalojen hintakehitystä nousuun omakotitalovaltaisilla muuttotappioalueilla, joilla omakotitaloja kysyvien lapsiperheiden määrä vähenee nyt ja jatkossa”, Keskinen arvioi.

23.11.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä

Tilaa uutiskirjeemme

Kolmesti viikossa lähetettävä uutiskirje sisältää SalkunRakentaja-sivustolla julkaistut uusimmat artikkelit.
Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kumppanisisällöt ja edut

Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Yli 300 kryptovaluuttaa - Rajattomasti mahdollisuuksia

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).Coinmotion Oy on Finanssivalvonnan valvoma kryptovarapalvelun tarjoaja ja maksulaitos.

Uusimmat

Nostot