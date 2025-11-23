Saksan teollisuus yski yhä

S&P Global julkaisi perjantaina euroalueen ostopäälliköiden marraskuun ennakkotiedot. Euroalueen yhdistetyn ostopäällikköindeksin oli marraskuussa pisteluvussa 52,4, kun lokakuun lukema oli 52,5. Marraskuun lukema oli alin kahteen viime kuukauteen.
Euroalueen palveluiden ostopäällikköindeksin marraskuun ennakkolukema oli 53,1 pistettä, kun lokakuun lukema oli 53,0. Marraskuun ennakkolukema oli korkein 18 kuukauteen.
Euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksin marraskuun ennakkolukema oli 49,7, kun lokakuun lukema oli 50,0 pistettä. Marraskuun ennakkolukema oli alin 5 kuukauteen.
Tuoreet tilastot osoittavat euroalueen palveluiden aktiviteetin kehittyvän hyvin, mutta teollisuuden lukema oli marraskuun ennakkotiedoissa valahtanut osoittamaan 49,7, mikä on alle 50 pistettä eli laskeva kehitys.
Saksan yhdistetyn ostopäällikköindeksin alustava marraskuun lukema oli 52,1 pistettä, kun lokakuun lukema oli 53,9. Marraskuun alustava lukema oli alin kahteen kuukauteen.
Saksan palveluiden ostopäällikköindeksin alustava marraskuun lukema oli 52,7 pistettä, kun lokakuun lukema oli 54,6 pistettä. Marraskuun alustava lukema oli alin kahteen kuukauteen.
Saksan teollisuuden ostopäällikköindeksin alustava marraskuun lukema oli 48,4, kun lokakuun lukema oli 49,6 pistettä. Marraskuun lukema laski edellisestä kuukaudesta ja oli alin mitattu kuuteen kuukauteen.
Saksan sekä palveluiden että teollisuuden marraskuun alustavat lukemat laskivat edellisestä kuukaudesta. Saksan talous ja erityisesti teollisuus ei ole vieläkään päässyt irti laskevasta kehityksestä.
Ranskan yhdistetyn ostopäällikköindeksin alustava marraskuun lukema nousi edellisestä kuukaudesta ja oli 49,9 pistettä, kun lokakuussa lukema oli 47,7. Marraskuun alustava lukema oli korkein 15 kuukauteen.
Ranskan palveluiden ostopäällikköindeksin alustava marraskuun lukema nousi ja oli 50,8, kun lokakuun lukema oli 48,0. Marraskuun alustava lukema oli korkein 15 kuukauteen.
Ranskan teollisuuden ostopäällikköindeksin alustava marraskuun lukema laski edellisestä kuukaudesta ja oli 47,8, kun lokakuun lukema oli 48,8 pistettä. Marraskuun alustava lukema oli alin 9 kuukauteen.
Manufacturing PMI in Germany decreased to 48.40 points in November from 49.60 points in October of 2025.https://t.co/3ceK1Tkqaq pic.twitter.com/4V04IQevFT— TRADING ECONOMICS (@tEconomics) November 21, 2025
Ranskan yhdistetyn ja palveluiden alustavat marraskuun lukemat nousivat lokakuun lukemasta ja osoittivat jo kasvun käynnistyvän. Ranskan teollisuus on edelleen laskevaa kehitystä osoittavilla lukemilla.
Saksan Destatis julkaisi viikolla teollisuuden lokakuun tuottajahinnat. Saksan tuottajahinnat laskivat lokakuussa 1,8 prosenttia vuoden takaisesta. Lokakuussa tuottajahinnat kuitenkin nousivat 0,1 prosenttia syyskuusta.
Suurin syy tuottajahintojen laskuun on viime vuosina ollut laskeva energian hinta. Energian hinta laski lokakuussa 7,5 prosenttia vuoden takaisesta. Lokakuussa Saksan tuottajahinnat nousivat 0,8 prosenttia energian hinta pois lukien.
Saksan teollisuus on kärsinyt rajusti kallistuneesta energian hinnasta jo vuodesta 2022 alkaen. Tuottajahintojen nousu on hiljalleen alkamassa energia pois lukien erityisesti vientiteollisuuden tuotteissa.