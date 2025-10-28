Asuntomarkkinoiden alakulo jatkuu – yksiöiden hinnat pääkaupunkiseudulla laskeneet peräti 6,4 prosenttia

Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui heinä-syyskuussa. Tilastokeskuksen mukaan koko maassa hinnat laskivat kolmannella neljänneksellä 2,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Hinnat olivat laskussa kaikissa suurissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat 1,9 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat heinä-syyskuussa koko maassa eniten pienissä asunnoissa.

Pienten asuntojen hinnoissa pudotus oli pääkaupunkiseudulla muuta maata jyrkempää. Pääkaupunkiseudun yksiöiden hinnat laskivat 6,4 prosenttia, kun pääkaupunkiseudun ulkopuolella yksiöiden hintojen lasku oli 3,4 prosenttia.

”Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkuu, mutta on tasaantunut. Viimeiset viisi vuosineljännestä hintojen vuosimuutos on ollut noin kahden prosentin luokkaa”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Anu Rämö sanoo.

Tampereella ja Turussa käänne

Syyskuussa suurista kaupungeista hinnat nousivat vuoden takaisesta Tampereella (2,4 prosenttia) ja Turussa (2,2 prosenttia). Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla (-6,8 prosenttia) ja Oulussa (-5,2 prosenttia).

Kuudessa suurimmassa kaupungissa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kolmannella neljänneksellä 1,8 prosenttia. Eniten hinnat laskivat Vantaalla, 3,3 prosenttia, ja toiseksi eniten Oulussa, 2,7 prosenttia.

Muutamissa maakuntakeskuksissa vanhojen osakeasuntojen hinnoissa nähtiin kuitenkin nousua.

Hinnat nousivat vuodentakaisesta eniten Kokkolassa, 4,3 prosenttia, Joensuussa, 1,9 prosenttia, ja Lappeenrannassa, 1,6 prosenttia. Kouvolassa ja Porissa hinnanlasku oli puolestaan suurinta, 15,4 prosenttia ja 11,3 prosenttia.

Uusien asuntojen myynti hiljeni

Myös uusien osakeasuntojen hintojen lasku jatkui. Kolmannella neljänneksellä uusien osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 2,1 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan uusia osakeasuntoja myytiin heinä-syyskuussa kiinteistövälittäjien kautta 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vanhojen osakeasuntojen kauppoja tehtiin sen sijaan seitsemän prosenttia enemmän.

”Vanhojen osakeasuntojen kauppa kävi erityisesti syyskuussa edellisvuotta vilkkaammin. Kauppoja tehtiin 16 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Suurissa kaupungeissa kasvua oli tätäkin enemmän, noin 20 prosenttia”, Rämö kertoo.

”Uusien osakeasuntojen kauppa puolestaan on edelleen vaisua. Tammi-syyskuussa kauppoja on tehty 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän.”

Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala kommentoi tuoreita asuntotilastoja viestipalvelu X:ssä.

Pääkaupunkiseudulla (pks) vanhojen osakeasuntojen hintaindeksi raapi syyskuussa alkuvuoden pohjatasoja. Muualla Suomessa mentiin vähän alkuvuotta ylempänä. Hintojen vuosimuutos pks -2,7%, koko maassa -2,3%.



Kauppamäärien maltillinen piristyminen jatkuu. pic.twitter.com/tjpzd2Lkxv — Timo Vesala (@TimoVesala) October 28, 2025

Vanhojen osakeasuntojen reaalihinnat pääkaupunkiseudulla ovat laskeneet kevään 2021 huipusta jo yli 26 prosenttia, Vesala laskee.